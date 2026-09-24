Carma porta la provincia al centro di “2 Passi la Notte”

La provincia, nel rap, viene spesso raccontata come un luogo da cui scappare oppure come un contesto da rivendicare. In “2 Passi la Notte”, Carma sceglie una terza strada: la tratta semplicemente come il luogo in cui la vita succede davvero.

Pubblicato il 21 settembre, il primo album solista ufficiale del rapper classe ’99 mette insieme esperienze quotidiane, amicizie, serate, lavoro, ricordi e momenti di solitudine senza trasformarli in qualcosa di più grande di quello che sono. Ed è proprio questa misura a dare identità al progetto.

Carma arriva al disco dopo oltre dieci anni trascorsi all’interno dell’hip hop, dai primi passi con la GodS Crew fino all’esperienza con Classe Veneta. Un percorso fortemente legato al territorio e alla dimensione collettiva, che in “2 Passi la Notte” diventa la base per un racconto più personale.

La provincia che emerge dall’album non è immobile. È fatta di persone che si incontrano, città in cui ci si trasferisce, amici che rimangono, altri che si perdono per strada e luoghi apparentemente anonimi che finiscono per assumere un significato preciso.

È quello che succede in “Ogni Nome un Calco”, dove Carma ripercorre gli anni trascorsi a Trento attraverso le persone che hanno segnato quel periodo della sua vita. Più che una semplice dedica, il brano diventa una fotografia collettiva di un’esperienza costruita tra studio, lavoro e musica.

Anche “Hustler Medio Italiano” parte da una realtà concreta. Carma prende un termine profondamente radicato nell’immaginario rap e lo ridimensiona, riportandolo alla quotidianità: essere hustler significa anche saper gestire responsabilità, difficoltà e imprevisti senza necessariamente vestire i panni del criminale.

Il gruppo continua a essere centrale in “Total 90”, brano che celebra la squadra e il valore della coerenza tra ciò che si racconta e ciò che si vive. Un concetto che torna più volte nel disco e che sembra quasi opporsi alla costruzione artificiale di un personaggio.

“2 Passi la Notte” lascia spazio anche a momenti più leggeri. “Belli di Notte” restituisce immagini di fine estate, amici, mare e serate condivise, mentre “Lost in Camden”, realizzata insieme a Dr. Nesio, recupera il ricordo di un viaggio a Londra vissuto durante l’adolescenza.

Il tono cambia con “Leggenda Narra”, dedicata al nonno dell’artista, uno dei brani più personali del progetto. Carma sceglie di affrontare la memoria familiare senza caricare il racconto di retorica, mantenendo la stessa immediatezza che attraversa il resto dell’album.

Poi c’è “Occhi Addosso”, posse track costruita attorno a una sensazione molto precisa: camminare da soli e continuare ad avere l’impressione che qualcuno ci stia osservando. Un’intuizione semplice che viene lasciata libera all’interpretazione dei diversi rapper coinvolti.

La title track “Due Passi la Notte” riporta infine tutto a una dimensione essenziale. Camminare, ascoltare musica, osservare quello che succede intorno e trovare uno spazio per i pensieri che durante il giorno rimangono compressi.

Il primo album solista di Carma funziona proprio perché non prova a rendere straordinario ciò che straordinario non è. Racconta una vita fatta di città di provincia, amicizie, abitudini, perdite, serate e responsabilità.

E dimostra che, quando lo sguardo è abbastanza preciso, anche la normalità può diventare materia rap.