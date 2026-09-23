Karma Field Records presenta “MR. MUSTACHO”, il primo singolo dei The Barn anticipa l’album d’esordio “Black Little Toe”

Dopo aver annunciato l’ingresso dei The Barn nel proprio roster, Karma Field Records presenta “Mr. Mustacho”, il primo singolo della band trevigiana, disponibile dal 23 settembre 2026 su tutte le piattaforme digitali e in promozione radiofonica.

“Mr. Mustacho” anticipa “Black Little Toe”, album d’esordio dei The Barn, in uscita il 9 ottobre 2026 in formato digitale e fisico. Nati nel novembre 2025 dall’incontro di musicisti provenienti da esperienze differenti, i The Barn hanno costruito un’identità sonora che affonda le proprie radici nel rock alternativo e nel grunge degli anni Novanta, trasformando esperienze personali, immagini ed emozioni in un linguaggio musicale diretto, autentico e privo di compromessi.

“Mr. Mustacho” è un brano ruvido, viscerale e immediato che accompagna l’ascoltatore nella mente di un personaggio silenzioso e fuori dagli schemi. Un uomo baffuto che diventa il simbolo di chi vive ai margini, osserva il mondo senza adeguarsi e continua a resistere, custodendo la propria identità.

All’interno del brano convivono due forze opposte: la solitudine e il desiderio di essere riconosciuti. Ma la ricerca di uno spazio nel mondo non passa attraverso maschere o modelli imposti. “Mr. Mustacho” racconta la scelta di restare fedeli a sé stessi, rifiutando compromessi e successi costruiti artificialmente.

L’idea del brano nasce da un disegno, diventato anche la copertina del singolo, trasformando un’immagine in una storia e una storia in musica. Il protagonista diventa così metafora di autenticità, resistenza e libertà personale. Il singolo rappresenta il primo capitolo di “Black Little Toe”, un album che affronta temi come l’alienazione, il disagio sociale e la ricerca di autenticità in una società sempre più orientata all’apparenza. Un debutto intenso, elettrico e sincero, capace di raccontare la realtà senza filtri.

Per Karma Field Records, il progetto The Barn rappresenta inoltre una tappa significativa: è la prima band seguita lungo l’intero percorso artistico e produttivo, dalle prime prove in sala fino alla realizzazione del disco, in un lavoro condiviso che ha coinvolto ogni fase della produzione.

Le registrazioni e il mixaggio sono stati curati da Tommaso Mantelli presso il Lesder Studio di Treviso, mentre il mastering è stato affidato a Roger The Farmer presso il Chicken Coop Mastering Studio (TV).

THE BARN

Lisa Cappellazzo

Fabrizio Fava

Agostino Taverna

Simone Tola