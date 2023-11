Noel Gallagher e Sara MacDonald: un Divorzio da 20 Milioni di Sterline per la moglie

Dopo 22 anni di matrimonio, Noel Gallagher e Sara MacDonald hanno ufficialmente divorziato, mettendo fine a un capitolo della loro vita con un accordo che vede la manager musicale ottenere una considerevole somma e una proprietà. La notizia è stata riportata dal Daily Mail, che ha anticipato i dettagli del divorzio.

Noel Gallagher e Sara MacDonald – La Divisione dei Beni

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Sara MacDonald avrà la proprietà dell’Hampshire, stimata in 8 milioni di dollari. In più, otterrà un assegno di 20 milioni di sterline, approssimativamente un milione all’anno considerando i 22 anni trascorsi insieme. Noel Gallagher ha trascorso un periodo in un lussuoso hotel a 5 stelle dopo la separazione, stabilendosi successivamente nel suo nuovo appartamento a Maida Vale. La coppia, evitando discussioni pubbliche, ha gestito la situazione principalmente attraverso i propri avvocati.

Vita Dopo il Divorzio:

Mentre Sara MacDonald festeggia la fine del matrimonio a Ibiza con amici, Noel Gallagher è in tour. Il tour, dopo una tappa a Milano (in cui Noel ha assistito alla vittoria del Milan sul PSG per 2 a 1), si è spostato a Parigi, con un concerto previsto per l’11 novembre.

Noel ha parlato del lungo processo di divorzio. Ha rivelato come abbia influenzato la creazione del suo ultimo album, “Council Skies“, sottolineando il concetto che gli artisti spesso traggono ispirazione dalla propria vita.

Nonostante voci di presunti tradimenti da parte di Noel emerse negli ultimi mesi, entrambi hanno smentito queste speculazioni.

Noel Gallagher e Sara MacDonald – Il matrimonio

Sara MacDonald è stata la seconda moglie di Noel. Si sono conosciuti nel 2000, un anno prima del divorzio di Noel dalla moglie Meg Matthews, con cui ha avuto sua figlia Anais, attualmente tour manager e content creator. Il matrimonio tra Noel e Sara è iniziato nel 2011, dando loro due figli, Donovan, 15 anni, e Sonny, 12.

Il divorzio di Noel Gallagher e Sara MacDonald si conclude con un accordo che include una somma significativa e la divisione di beni. Mentre la coppia prosegue su strade separate, entrambi sembrano guardare al futuro, ognuno con i propri progetti e celebrazioni.