Tommy Guerrero in concerto a Milano, recensione e foto

Tommy Guerrero in concerto a Milano, Santeria Toscana. Recensione e photogallery dell’unica data italiana del leggendario musicista di San Francisco.

Foto di Antonio Triolo

Ma tu lo sai chi è Tommy Guerrero?

Il regalo di Barley Arts è di quelli da incorniciare, tra le istantanee di questo inizio di primavera.

L’unica data del californiano Tommy Guerrero in Italia. Ex skater professionista, tra i membri originali delle leggendarie Bones Brigade e bravissimo musicista.

TOMMY GUERRERO – SANTERIA TOSCANA MILANO

A Milano per la presentazione del suo ultimo disco Sunshine Radio, nell’atmosfera rilassata della Santeria, che serve da porta dimensionale per essere catapultati in un attimo negli skate park di Venice, sulle tortuose curve della Pacific Coast Highwaway, tra la sabbia polverosa del deserto del Mojave, fino alle colline nebbiose di San Francisco.

La musica di Guerrero è un’esperienza sensoriale liberatoria.

In un miscuglio di rock, funk, soul, jazz, rap, come in un incantesimo, le dita di Tommy danzano sulla sua Fender Jaguar senza nessuno sforzo. Come in un rituale propiziatorio da Santeria Messicana, prima di un nuovo viaggio.

Pezzi nuovi e pezzi storici, su e giù per le delle montagne russe sonore dondolanti e chicane, dai riff storici di Soul Food Taqueria, nominato da Rolling Stone come secondo miglior album del 2004, passando per le colonne sonore del famoso videogame del leggendario Tony Hawks Tony Hawk’s American Wasteland .

Tommy ammalia e fa muovere centinaia di appassionati stregati dal suo sound funambolico ed elegante, ascoltandolo non si può non far dondolare la testa sorridendo, cosi come lo si ammirava nei suoi migliori skate trick.

Guarda la photogallery del concerto:

Photogallery di Antonio Triolo.