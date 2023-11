Metallica a Milano per gli I-Days 2024: Dettagli sui Biglietti e la Data

I Metallica faranno tappa a Milano per l’unica data italiana del loro M72 Tour durante gli I-Days 2024. Lo spettacolo si terrà all’Ippodromo Snai La Maura il mercoledì 29 maggio. Ecco dove acquistare i biglietti.

Metallica a Milano, ecco quando

I Metallica presenteranno a Milano il loro 11° album in studio, “72 Season,” e utilizzeranno l’allestimento del palco già visto al Power Trip di Indio in California nell’ottobre scorso, con il caratteristico “snake pit” davanti al palco.

Tour: M72 Tour

M72 Tour Data: 29 maggio

29 maggio Luogo: Ippodromo Snai La Maura, Milano

Metallica a Milano – Dove acquistare i biglietti

Dalle ore 12 di lunedì 20 novembre, i biglietti per i Metallica a Milano saranno in vendita presso altri circuiti ufficiali come Ticketone e Ticketmaster.

Di seguito, i link per acquistarli.

Come sempre, consigliamo di salvare il link per l’acquisto dei biglietti dei Metallica a Milano tra i preferiti e accedere qualche minuto prima delle 12. In modo da riuscire a entrare subito in fila per acquistare i biglietti.

TicketOne

QUESTO IL LINK per acquistare i biglietti.

TicketMaster

QUESTO IL LINK per acquistare i biglietti.

I-Days 2024 – Gli altri artisti

L’inclusione dei Metallica negli I-Days Milano 2024 segue l’annuncio della partecipazione di altri artisti e band come i Green Day, Nothing But Thieves, Avril Lavigne, Sum 41, Simple Plan e Tedua, rendendo questo evento uno dei più attesi dell’anno.

Nato nel 1999, Inizialmente noto come Independent Days Festival, ha ospitato come headliner alcuni tra i nomi più importanti della musica internazionale. Ad oggi I-Days detiene il record di paganti ad un festival italiano con oltre 210.000 presenze all’edizione del 2017 tenutasi al Parco di Monza – Autodromo Nazionale.

Sarà l’occasione per i fan della band per fare un bel viaggio con canzoni che hanno segnato la storia del metal, oltre ai brani dell’ultimo e dodicesimo album dei Metallica, “72 Seasons”, uscito lo scorso aprile. La data a Milano sarà l’unica tappa italiana del loro M72 Tour.

