Apple Music 2023: Lazza al top in Italia, Taylor Swift nel mondo

Apple Music ha svelato le classifiche musicali di fine 2023, evidenziando i brani e gli artisti di maggior successo dell’anno. Lazza ha conquistato la vetta in Italia con “Cenere“, mentre a livello globale Taylor Swift è stata incoronata Artista dell’Anno su Apple Music.

Apple Music, classifiche musicali 2023

Il 2023 è stato un anno eccezionale per la musica, con record battuti e una diffusione senza precedenti di generi come l’afrobeat. Le classifiche di Apple Music riflettono l’eclettismo musicale che ha caratterizzato l’anno, spaziando dai ritmi latini ai successi italiani, con Lazza in testa alla classifica nazionale.

I successi italiani nelle prime posizioni

In Italia, “Cenere” di Lazza si è affermata come il brano più ascoltato su Apple Music, seguita da altre hit italiane. Tre brani presentati al Festival di Sanremo hanno trovato posto nelle prime posizioni: “Due Vite” di Marco Mengoni (che ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2023), “Supereroi” di Mr. Rain e “Tango” di Tananai.

Classifica dei Top 10 brani su Apple Music Italia

1 CENERE Lazza 2 Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 Bizarrap, Quevedo 3 Gelosa (feat. Shiva, Sfera Ebbasta & Guè) Finesse 4 Due Vite Marco Mengoni 5 SUPEREROI Mr.Rain 6 VETRI NERI ANNA, Capo Plaza, AVA 7 TANGO Tananai 8 CHIAGNE (feat. Lazza & Takagi & Ketra) Geolier 9 X CASO (feat. Sfera Ebbasta) Geolier 10 Mon Amour Annalisa

I successi estivi Shazam

La classifica Shazam in Italia è stata dominata dai ritmi latini di “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52” di Bizarrap e Quevedo. Successi estivi come “Italodisco” dei The Kolors e “Flowers” di Miley Cyrus hanno mantenuto un alto profilo nelle prime posizioni.

Apple Music, Taylor Swift Artista dell’Anno

A livello mondiale, Taylor Swift ha regnato sovrana come Artista dell’Anno su Apple Music. Con un record assoluto di 65 brani nella Top 100 giornaliera globale nei primi 10 mesi del 2023, la Swift ha stabilito nuovi standard di popolarità.

Il 2023 ha regalato agli appassionati di musica italiani e globali un mix di successi eclettici. Mentre Lazza troneggia in Italia, Taylor Swift continua a consolidare il suo dominio a livello mondiale. Le classifiche di Apple Music riflettono il gusto musicale diversificato del pubblico, evidenziando la varietà di generi e artisti che hanno caratterizzato quest’anno musicale straordinario.

