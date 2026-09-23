Oroscopo weekend sabato 26 e domenica 27 settembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo del weekend 26 e 27 settembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni e la classifica dei segni.

Oroscopo weekend 26 – 27 settembre 2026

Ecco l’oroscopo del weekend di sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 per tutti i segni zodiacali.

Il fine settimana della Harvest Moon — il più coraggiosamente significativo del ciclo autunnale, quello che porta il culmine emotivo più diretto e dichiarativo del mese nella sera del sabato e poi la sedimentazione più preziosa del culmine nella domenica. Due giornate diverse e ugualmente necessarie verso il nuovo ciclo mensile.

Sabato 26 settembre porta la doppia apertura del weekend: la mattina con la Luna ancora in Pesci (la profondità intuitiva sedimentata come raccoglimento verso il culmine) e poi alle 12:23 CEST la Luna entra in Ariete portando il cambio di registro più coraggioso e direttamente autentico come tono della seconda parte del giorno. La sera del sabato è il cuore del weekend: alle 18:49 CEST la Luna Piena si perfeziona in Ariete a 3°37′ — la Harvest Moon, la Luna Piena più vicina all’equinozio d’autunno. Il culmine emotivo più coraggioso, diretto e autenticamente personale del ciclo mensile: il completamento di quanto avviato nella Luna Nuova in Vergine dell’11 settembre, ora nel segno opposto. Cosa hai avviato due settimane fa che ora richiede la presenza più coraggiosa e dichiarativa? La sera del sabato porta quella risposta nella qualità più autentica e diretta del ciclo.

Domenica 27 settembre porta la sedimentazione della Harvest Moon — la Luna è ancora in Ariete per tutta la giornata, portando il registro più coraggioso e direttamente autentico nel suo secondo giorno sedimentato. La sedimentazione del culmine porta la comprensione più genuina: cosa ha rivelato la Harvest Moon di ieri sera? Come quella comprensione diventa fondamento verso il nuovo ciclo mensile? Domenica sera (10:48 PM EDT = 04:48 CEST del 28/9) Marte entrerà in Leone — il ciclo creativo più espansivo dell’autunno inizierà nelle primissime ore del lunedì.

Tema del weekend: Luna Piena Ariete 3°37′ Harvest Moon (sabato 26/9 ore 18:49 CEST) + sedimentazione domenica + vigilia di Marte Leone (lunedì 04:48 CEST) — il weekend della Harvest Moon

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Sei il segno più fortunato del weekend.

Amore: Il weekend porta all’Ariete il culmine emotivo più coraggioso, direttamente autentico e dichiarativamante genuino del ciclo mensile — la Harvest Moon nel segno come momento più significativo del ciclo. Sabato mattina la Luna in Pesci porta il quinconce (Pesci ↔ Ariete = quinconce 150°) come adattamento intuitivo profondo — la profondità come preparazione raccolta verso il culmine. Alle 12:23 CEST la Luna entra nel segno portando il cambio verso il registro più coraggioso e direttamente autentico. Alle 18:49 CEST la Luna Piena si perfeziona a 3°37′ — la Harvest Moon porta il culmine emotivo più diretto e autenticamente personale del ciclo: dove il coraggio dichiara la sua verità più genuina. Chirone retrogrado è nel segno portando la domanda più onesta del culmine: dove le ferite sull’identità si stanno già trasformando in forza genuina? Quella risposta nella luce della Harvest Moon diventa il fondamento più autentico del nuovo ciclo mensile. Saturno Rx nel segno porta la struttura disciplinare come fondamento del coraggio. Giove in Leone porta il trigono di fuoco (Leone ↔ Ariete = trigono 120°) come amplificatore generoso. Domenica la Luna sedimentata porta la comprensione più radicata del culmine come registro del nuovo ciclo. Il Sole in Bilancia porta l’opposizione sull’asse come sfondo relazionale del culmine. Il sabato sera è il cuore del weekend — la dichiarazione emotiva più coraggiosa come modo più genuino di completare il ciclo mensile.

Sul piano pratico, sabato il trigono porta le opportunità più espansive. Il culmine della Harvest Moon porta le strutture del ciclo mensile alla luce più diretta. Chirone porta la compassione come sfondo del weekend. Domenica la sedimentazione porta la comprensione più radicata verso il nuovo ciclo. Lunedì Marte entrerà in Leone portando il drive creativo più espansivo del ciclo autunnale.

Consiglio del weekend: Sabato la Harvest Moon porta il culmine più coraggioso del ciclo mensile nel segno — porta le intenzioni più genuine nella sera del sabato; il coraggio autentico diventa il fondamento più prezioso del nuovo ciclo. Domenica la sedimentazione porta la comprensione più radicata. Chirone porta la compassione. Le strutture reggono.

Toro ♉

Amore: Sabato mattina la Luna in Pesci porta il sestile (Pesci ↔ Toro = sestile 60°) intuitivo. Dal pomeriggio del sabato la Luna in Ariete porta il quadrato (Ariete ↔ Toro = quadrato 90°) — la verifica coraggiosa della solidità. La sera la Harvest Moon porta la verifica più diretta sul quadrato sensoriale-trasformativo. Venere in Scorpione porta l’opposizione profonda (Scorpione ↔ Toro = opposizione 180°) per tutto il weekend. Domenica la Luna sedimentata in Ariete porta il quadrato sedimentato. Il Sole in Bilancia porta il quinconce.

Sul piano pratico, il sestile del mattino porta la qualità intuitiva armonioSa. Le verifiche del weekend portano la chiarezza più necessaria verso il nuovo ciclo.

Consiglio del weekend: Il sestile del mattino porta la qualità intuitiva. Le verifiche del weekend portano la chiarezza necessaria sull’asse. Le strutture reggono verso il nuovo ciclo mensile.

Gemelli ♊

Amore: Urano Rx è nel segno. La Luna in Ariete porta il sestile (Ariete ↔ Gemelli = sestile 60°) armonioso dal pomeriggio del sabato per tutto il weekend. La Harvest Moon porta il sestile armonioso come culmine intellettuale-coraggioso. Il Sole in Bilancia porta il trigono d’aria (Bilancia ↔ Gemelli = trigono 120°) armonioso per tutto il weekend. Mercurio in Bilancia porta il trigono d’aria come comunicazione armonioSa. La doppia risonanza d’aria (Sole + Mercurio Bilancia in trigono) porta la qualità comunicativa più armonioSa del weekend.

Sul piano pratico, la doppia risonanza porta le comunicazioni più armonioSe. Il sestile porta la vivacità intellettuale armonioSa. Urano Rx porta la revisione. Le strutture reggono.

Consiglio del weekend: La doppia risonanza porta la qualità comunicativa più armonioSa. Il sestile porta la vivacità. Urano Rx porta la revisione. Le strutture reggono verso il nuovo ciclo mensile.

Cancro ♋

Amore: Marte è nel segno per tutto il weekend (entra in Leone nelle primissime ore del 28/9 CEST). Il drive emotivo protettivo come sfondo costante e naturalmente proprio. La Luna in Ariete porta il quadrato (Ariete ↔ Cancro = quadrato 90°) dal pomeriggio del sabato — la verifica coraggiosa del drive emotivo nella Harvest Moon. La Harvest Moon porta la domanda più onesta del culmine: dove la cura porta coraggio genuino? Venere in Scorpione porta il trigono d’acqua (Scorpione ↔ Cancro = trigono 120°) profondo per tutto il weekend. Chirone Rx in Ariete porta il quadrato compassionevole.

Sul piano pratico, il trigono porta la qualità profonda armonioSa. Il quadrato porta la verifica del culmine. Marte porta il drive. Le strutture reggono.

Consiglio del weekend: Marte porta il drive emotivo protettivo per tutto il weekend. Il trigono porta la qualità profonda armonioSa. Il quadrato porta la verifica coraggiosa della Harvest Moon. Le strutture reggono verso il nuovo ciclo. Lunedì Marte lascia il segno.

Leone ♌

Amore: Giove è nel segno portando l’amplificatore generoso. La Luna in Ariete porta il trigono di fuoco (Ariete ↔ Leone = trigono 120°) armonioso dal pomeriggio del sabato per tutto il domenicale. La Harvest Moon porta il trigono come culmine generoso: la luce della Luna Piena amplificata dal trigono di fuoco porta la dichiarazione emotiva più espansiva e luminosamente genuina del weekend. Chirone Rx in Ariete porta il trigono di fuoco compassionevole. La doppia risonanza favorevole (trigono Giove + trigono Chirone dalla Harvest Moon) porta la qualità creativa più espansiva e compassionevole del culmine del weekend.

Sul piano pratico, la doppia risonanza porta le opportunità creative più espansive. La Harvest Moon porta il culmine creativo del ciclo mensile. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Consiglio del weekend: La doppia risonanza porta la qualità creativa più espansiva del culmine della Harvest Moon. Giove porta l’amplificatore. Il trigono porta l’espansione compassionevole. Le strutture reggono. Lunedì Marte arriva nel segno.

Vergine ♍

Amore: Sabato mattina la Luna in Pesci porta l’opposizione (Pesci ↔ Vergine = opposizione 180°) — la verifica metodica-intuitiva del raccoglimento. Dal pomeriggio la Luna in Ariete porta il quinconce (Ariete ↔ Vergine = quinconce 150°) — adattamento coraggioso. La Harvest Moon porta il quinconce come adattamento al culmine. Il Sole in Bilancia porta il semisestile. Marte in Cancro porta il sestile (Cancro ↔ Vergine = sestile 60°) come drive costruttivo.

Sul piano pratico, il sestile porta il drive costruttivo per tutto il weekend. Il quinconce porta l’adattamento verso il nuovo ciclo. Le strutture reggono.

Consiglio del weekend: Il sestile porta il drive costruttivo. Il quinconce porta l’adattamento al culmine della Harvest Moon. Le strutture reggono verso il nuovo ciclo mensile.

Bilancia ♎

Amore: Il Sole è nel segno — quarto e quinto giorno della stagione solare. Mercurio è nel segno — la doppia risonanza bilancina porta la vitalità più naturale e la comunicazione diplomatica come sfondo costante del weekend. La Luna in Ariete porta l’opposizione (Ariete ↔ Bilancia = opposizione 180°) sull’asse dal pomeriggio del sabato per tutto il weekend — la Harvest Moon porta il culmine relazionale più diretto sull’asse più proprio: dove la reciprocità bilancina incontra il coraggio ariete nella forma più genuinamente autentica? Chirone Rx in Ariete porta l’opposizione compassionevole. Giove in Leone porta il sestile (Leone ↔ Bilancia = sestile 60°) armonioso.

Sul piano pratico, la doppia risonanza porta la qualità diplomatica più naturale del weekend. Il sestile porta l’amplificatore. L’opposizione della Harvest Moon porta il culmine relazionale sull’asse — la risposta più onesta diventa il fondamento del ciclo mensile.

Consiglio del weekend: La doppia risonanza porta la qualità diplomatica più naturale. Il sestile porta l’amplificatore. L’opposizione della Harvest Moon porta il culmine relazionale più onesto sull’asse — onoralo con la reciprocità più genuina. Le strutture reggono.

Scorpione ♏

Amore: Venere è nel segno portando la profondità relazionale. La Luna in Ariete porta il quinconce (Ariete ↔ Scorpione = quinconce 150°) — adattamento profondo dal pomeriggio del sabato. La Harvest Moon porta il quinconce al culmine — dove la profondità porta l’adattamento più autentico verso il coraggio? Marte in Cancro porta il trigono d’acqua (Cancro ↔ Scorpione = trigono 120°) profondo per tutto il weekend. La doppia risonanza favorevole (trigono Marte + Venere nel segno) porta la qualità profonda più armonioSa del weekend.

Sul piano pratico, la doppia risonanza porta la qualità strategica profonda armonioSa. La Harvest Moon porta il quinconce come adattamento profondo. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Consiglio del weekend: La doppia risonanza porta la qualità profonda più armonioSa del weekend. La Harvest Moon porta il quinconce — l’adattamento profondo più necessario. Le strutture reggono. Lunedì Marte lascia il Cancro.

Sagittario ♐

Amore: Giove — dominante — in Leone porta il trigono di fuoco sedimentato. La Luna in Ariete porta il trigono di fuoco (Ariete ↔ Sagittario = trigono 120°) dal pomeriggio del sabato per tutto il weekend. La Harvest Moon porta il culmine visionario nel trigono — il culmine emotivo più espansivo e visionariamente autentico del ciclo. Chirone Rx in Ariete porta il trigono di fuoco compassionevole. La triplice risonanza di fuoco (trigono Giove + trigono Harvest Moon + trigono Chirone) porta la qualità visionaria più espansiva, compassionevole e luminosamente genuina del weekend. Il Sole in Bilancia porta il sestile (Bilancia ↔ Sagittario = sestile 60°) armonioso.

Sul piano pratico, la triplice risonanza porta le opportunità visionarie più espansive del weekend. La Harvest Moon porta il culmine visionario del ciclo mensile. Le strutture reggono.

Consiglio del weekend: La triplice risonanza porta la qualità visionaria più espansiva e compassionevole del culmine della Harvest Moon. Il sestile porta la leggerezza armonioSa. Le strutture reggono verso il nuovo ciclo mensile.

Capricorno ♑

Amore: La Luna in Ariete porta il quadrato (Ariete ↔ Capricorno = quadrato 90°) dal pomeriggio del sabato per tutto il weekend — la verifica coraggiosa della struttura al culmine della Harvest Moon. La Harvest Moon porta la domanda più necessaria sull’asse: dove il coraggio porta struttura disciplinata genuina? Venere in Scorpione porta il sestile (Scorpione ↔ Capricorno = sestile 60°) profondo armonioso. Il sestile porta la profondità armonioSa come sfondo delle verifiche.

Sul piano pratico, il sestile porta la profondità armonioSa. Il quadrato porta la verifica strutturale al culmine. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Consiglio del weekend: Il sestile porta la profondità armonioSa. Il quadrato porta la verifica strutturale al culmine della Harvest Moon. Le strutture reggono. Il weekend porta le fondamenta verso il nuovo ciclo.

Acquario ♒

Amore: Plutone Rx nel segno. Il Nodo Nord porta la qualità karmicaa. Il Sole in Bilancia porta il trigono d’aria karmico (Bilancia ↔ Acquario = trigono 120°) per tutto il weekend. La Luna in Ariete porta il sestile (Ariete ↔ Acquario = sestile 60°) armonioso karmicao dal pomeriggio del sabato. La Harvest Moon porta il sestile karmicao al culmine. Chirone Rx in Ariete porta il sestile compassionevole karmicao. La doppia risonanza favorevole (trigono Sole + sestile Harvest Moon) porta la qualità armonioSa karmicaa del culmine del weekend.

Sul piano pratico, la doppia risonanza porta la qualità karmicaa armonioSa. Il Nodo porta le integrazioni. La Harvest Moon porta il sestile karmicao al culmine. Le comprensioni reggono.

Consiglio del weekend: La doppia risonanza porta la qualità karmicaa armonioSa del culmine. Il Nodo porta le integrazioni. Le comprensioni reggono verso il nuovo ciclo mensile.

Pesci ♓

Amore: Sabato mattina la Luna è ancora nel segno fino alle 12:23 CEST portando la risonanza diretta intuitiva come raccoglimento verso il culmine. Venere in Scorpione porta il trigono d’acqua (Scorpione ↔ Pesci = trigono 120°) per tutto il weekend. Marte in Cancro porta il trigono d’acqua (Cancro ↔ Pesci = trigono 120°) come drive intuitivo. Il doppio trigono d’acqua porta la qualità intuitiva profonda armonioSa. Poi alle 12:23 CEST la Luna lascia il segno per l’Ariete — la mattina porta la chiusura più preziosa del ciclo lunare in Pesci come raccoglimento verso il culmine. Dal pomeriggio la Luna in Ariete porta il quadrato (Ariete ↔ Pesci = quadrato 90°) come verifica coraggiosa.

Sul piano pratico, la mattina il doppio trigono porta la qualità intuitiva più raccolta. Dal pomeriggio il quadrato porta la verifica coraggiosa. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Consiglio del weekend: La mattina la Luna nel segno porta il raccoglimento intuitivo verso il culmine della Harvest Moon. Il doppio trigono porta la profondità. Dal pomeriggio il quadrato porta la verifica coraggiosa. Le strutture reggono verso il nuovo ciclo.

Classifica del weekend (i segni più fortunati) – 26-27 settembre 2026

Ariete Sagittario Leone Gemelli Acquario Bilancia Scorpione Cancro Pesci Capricorno Vergine Toro

(Essere in basso non significa “weekend difficile”: ogni posizione porta comprensioni diverse e ugualmente necessarie della Harvest Moon del ciclo autunnale.)

FAQ Oroscopo weekend 26-27 settembre 2026

Qual è il segno più fortunato del weekend del 26-27 settembre 2026? Il segno più fortunato di questo weekend è l’Ariete. La Harvest Moon — la Luna Piena che si perfeziona nel segno sabato 26 settembre alle 18:49 CEST a 3°37′ — porta il culmine emotivo più coraggioso, direttamente autentico e personalmente dichiarativo del ciclo mensile. Chirone retrogrado nel segno porta la domanda più onesta del culmine: dove le ferite sull’identità si stanno già trasformando in forza genuina? Il trigono di fuoco da Giove in Leone porta l’amplificatore generoso come sfondo del culmine. Domenica la Luna sedimentata in Ariete porta la comprensione più radicata verso il nuovo ciclo. Anche Sagittario e Leone escono favoriti: entrambi per la triplice risonanza di fuoco con la Harvest Moon, Giove e Chirone.

Cosa porta la Harvest Moon — Luna Piena in Ariete — del 26 settembre 2026? La Luna Piena in Ariete si perfeziona sabato 26 settembre alle 18:49 CEST (12:49 PM EDT, 16:49 UTC) a 3°37′. È la Harvest Moon — la Luna Piena più vicina all’equinozio d’autunno — la più tradizionalmente significativa del ciclo annuale. La Luna Piena in Ariete porta il culmine emotivo più coraggioso e direttamente personale del ciclo mensile: il completamento di quanto avviato nella Luna Nuova in Vergine dell’11 settembre, ora nel segno opposto. Con il Sole in Bilancia che forma l’opposizione (la stagione della reciprocità dialogica che incontra il coraggio diretto ariete), la Harvest Moon porta la domanda più onesta del ciclo: dove la diplomazia porta coraggio genuino? Dove il coraggio porta equilibrio autentico? I segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) trovano il trigono favorevole; i segni di aria (Bilancia, Gemelli, Acquario) trovano la risonanza armonioSa o l’asse del culmine; i segni cardinali (Ariete, Cancro, Capricorno, Bilancia) trovano l’opposizione o il quadrato come verifica più necessaria. Che energia porta il weekend del 26-27 settembre 2026? Il weekend porta il culmine emotivo più coraggioso del ciclo mensile come evento centrale del sabato sera e la sedimentazione più preziosa del culmine come registro del domenicale.

Sabato mattina — Luna in Pesci (fino alle 12:23 CEST): la profondità intuitiva sedimentata come raccoglimento verso il culmine; i segni d’acqua trovano la risonanza più armonioSa della mattina

Sabato pomeriggio (12:23 CEST) — Luna in Ariete: il cambio verso il registro più coraggioso e direttamente autentico; la vigilia immediata del culmine come preparazione

Sabato sera (18:49 CEST) — Harvest Moon in Ariete: il culmine emotivo più coraggioso del ciclo mensile; la dichiarazione emotiva, il coraggio diretto e l’autenticità personale come qualità del sabato sera

Domenica — Luna sedimentata in Ariete: la comprensione del culmine come registro del domenicale; cosa ha rivelato la Harvest Moon? Come quella comprensione diventa fondamento del nuovo ciclo? Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di questo weekend 26-27 settembre 2026? In amore: sabato mattina usa la profondità della Luna in Pesci come raccoglimento verso il culmine; nella sera del sabato porta le intenzioni più coraggiosamente genuine nella Harvest Moon come dichiarazione emotiva più autentica del ciclo mensile — le strutture relazionali avanzate nel culmine reggono nel ciclo lungo. Domenica usa la sedimentazione del culmine per integrare la comprensione più radicata verso il nuovo ciclo. Nel lavoro: il culmine della Harvest Moon porta le strutture del ciclo mensile alla luce più diretta; usa il weekend per le revisioni più significative e le dichiarazioni più coraggiose verso il nuovo ciclo. Con te stesso: la Harvest Moon porta la domanda più onesta del ciclo mensile — onora la risposta più coraggiosa e genuina del sabato sera come il fondamento più prezioso del nuovo ciclo. Domanda guida del weekend: “Quale dichiarazione emotiva più coraggiosa e autenticamente genuina porto nella luce della Harvest Moon come fondamento del nuovo ciclo mensile — e quella comprensione del sabato sera diventa il seme più fertile verso il ciclo autunnale di ottobre?” Perché seguire l’oroscopo del weekend? Aiuta a capire quale tipo di energia favorisce il riposo, la socialità o il chiarimento nelle due giornate più libere della settimana

Permette di scegliere come usare il tempo in modo più consapevole

Offre spunti su quando spingere e quando lasciare che le cose si sviluppino da sole

Le stelle suggeriscono il mood, ma il modo in cui riempi sabato e domenica resta sempre una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Weekend 26-27 Settembre 2026

L’oroscopo del weekend di sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 racconta due giornate perfette per:

Portare la dichiarazione emotiva più coraggiosa e autenticamente genuina nella sera del sabato della Harvest Moon (18:49 CEST) — il culmine emotivo più diretto del ciclo mensile porta il coraggio come linguaggio più naturale e la presenza autentica come fondamento più prezioso del nuovo ciclo

Rispettare la mattina del sabato con la Luna in Pesci come raccoglimento intuitivo verso il culmine — la profondità della mattina diventa il suolo più fertile della dichiarazione coraggiosa della sera; la progressione è la qualità più autentica del sabato della Harvest Moon

Onorare la domenica come la sedimentazione più preziosa del culmine — la Luna in Ariete al secondo giorno porta la comprensione più radicata della Harvest Moon come fondamento verso il nuovo ciclo mensile e la vigilia di Marte Leone di lunedì mattina

In amore , il weekend porta la qualità di connessione più coraggiosamente autentica, emotivamente dichiarativa e nutrientemente genuina della Harvest Moon — onorala con il coraggio più naturale nella sera del sabato; le strutture relazionali avanzate nel culmine reggono nel ciclo lungo verso ottobre

, il weekend porta la qualità di connessione più coraggiosamente autentica, emotivamente dichiarativa e nutrientemente genuina della Harvest Moon — onorala con il coraggio più naturale nella sera del sabato; le strutture relazionali avanzate nel culmine reggono nel ciclo lungo verso ottobre Nel lavoro , il culmine della Harvest Moon porta le strutture operative del ciclo mensile alla luce più diretta — usa il weekend per le revisioni più coraggiose e le dichiarazioni più autentiche; le strutture avanzate reggono nel ciclo lungo verso il ciclo espansivo di Marte Leone

, il culmine della Harvest Moon porta le strutture operative del ciclo mensile alla luce più diretta — usa il weekend per le revisioni più coraggiose e le dichiarazioni più autentiche; le strutture avanzate reggono nel ciclo lungo verso il ciclo espansivo di Marte Leone Con te stesso, questo weekend porta il culmine più coraggioso del ciclo mensile: la mattina come raccoglimento, la Harvest Moon come dichiarazione, la domenica come sedimentazione — tre qualità diverse e ugualmente necessarie del fine settimana più significativo del ciclo autunnale verso ottobre

Queste previsioni astrologiche sono basate sull’analisi dei transiti planetari. Continua a seguirci su Atom Heart Magazine per leggere ogni giorno l’oroscopo aggiornato e le previsioni giornaliere, settimanali e mensili.

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.