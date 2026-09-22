Oroscopo settimanale dal 28 settembre al 4 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna per tutti i segni

Oroscopo settimanale dal 28 settembre al 4 ottobre 2026: amore, lavoro, salute e fortuna per tutti i segni zodiacali. Scopri classifica e consigli.

Oroscopo settimanale 28 settembre – 4 ottobre 2026

Ecco l’oroscopo della settimana da lunedì 28 settembre a domenica 4 ottobre 2026 per tutti i segni zodiacali.

La settimana del fuoco creativo e della profondità comunicativa — quella che porta la doppia risonanza leonina come tono espansivo dominante e il cambio di registro comunicativo di mercurio come svolta profonda a metà settimana. Due transiti principali definiscono il carattere della settimana: Marte in Leone e Mercurio in Scorpione.

Lunedì 28 settembre parte con il transito più energicamente vivace della settimana: alle 04:48 CEST Marte è entrato in Leone (10:48 PM EDT del 27/9), dove Giove è già nel segno. La doppia risonanza leonina (Marte + Giove nel segno) porta la qualità creativa più espansiva, coraggiosamente luminosa e generosamente autentica come tono dominante dell’intera settimana. Marte in Leone porta il drive creativo diretto, la vitalità espressiva e il coraggio come linguaggio più naturale. Giove amplifiche tutto. Marte rimarrà in Leone fino al 25 novembre 2026 — il ciclo creativo più lungo e luminoso del ciclo autunnale.

Mercoledì 30 settembre ore 13:44 CEST Mercurio entra in Scorpione — il cambio comunicativo più profondo e trasformativo del ciclo autunnale. Dopo le tre settimane in Bilancia portando la diplomazia dialogica e l’equilibrio armonioso, Mercurio porta ora la comunicazione profonda, la ricerca delle verità nascoste e il linguaggio trasformativo come nuovo registro comunicativo. La conversazione si fa più intensa, più stratificata, più orientata all’essenza. Mercurio resterà in Scorpione fino al 6 dicembre 2026.

La Luna attraversa tre segni durante la settimana: Toro (fino a mercoledì 30 sera), Gemelli (dal 30/9 al 2/10) e Cancro (dal 2/10 in poi). I movimenti lunari portano tre registri emotivi diversi verso il nuovo ciclo mensile. Il Sole resta in Bilancia — la stagione solare diplomatica come sfondo costante. Venere in Scorpione porta la profondità relazionale.

Tema della settimana: Marte in Leone (Lun 28/9 ore 04:48 CEST) + doppia risonanza leonina (Marte + Giove) + Mercurio in Scorpione (Mer 30/9 ore 13:44 CEST) — la settimana del fuoco creativo e della comunicazione profonda

Ecco l’oroscopo settimanale dal 28 settembre al 4 ottobre 2026, segno per segno.

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: Chirone Rx è nel segno portando il ciclo compassionevole sull’autonomia. Saturno Rx nel segno porta la struttura. La doppia risonanza leonina (Marte + Giove in Leone) porta il doppio trigono di fuoco (Leone ↔ Ariete = trigono 120°) come qualità espansiva armonioSa per tutta la settimana. La Luna in Toro porta il quinconce (Lunedì-Mercoledì). Mercoledì Mercurio in Scorpione porta l’opposizione (Scorpione ↔ Ariete = opposizione 180°) comunicativa — la verifica profonda sull’asse dal linguaggio trasformativo verso il coraggio diretto. Il Sole in Bilancia porta l’opposizione solare sull’asse.

Lavoro:

Tutta la settimana: il doppio trigono di fuoco porta le opportunità più espansive e coraggiosamente genuine verso il ciclo autunnale

Da mercoledì: Mercurio in Scorpione porta la verifica comunicativa più profonda sull’asse — la comprensione dell’opposizione diventa fondamento del ciclo

Benessere: Chirone porta la compassione. Il doppio trigono porta la vitalità espansiva. La settimana porta il raccoglimento verso il nuovo ciclo mensile.

Consiglio della settimana per l’Ariete: Il doppio trigono porta le opportunità espansive più autentiche della settimana. Da mercoledì Mercurio Scorpione porta la verifica profonda sull’asse. Chirone porta la compassione come sfondo. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Toro ♉

Amore: La Luna è in Toro da lunedì fino a mercoledì 30 (ore 19:26 CEST) portando la risonanza diretta sensoriale come apertura armonioSa della settimana. La doppia risonanza leonina porta il quadrato (Leone ↔ Toro = quadrato 90°) come verifica creativa-sensoriale. Mercoledì Mercurio in Scorpione porta l’opposizione profonda (Scorpione ↔ Toro = opposizione 180°) sull’asse sensoriale-trasformativo. Venere in Scorpione porta l’opposizione profonda relazionale. Il quadrato e l’opposizione portano le verifiche più necessarie della settimana per il segno.

Lavoro:

Lun-Mer con la Luna nel segno: la qualità sensoriale più armonioSa come apertura

Da mercoledì: Mercurio Scorpione porta la verifica comunicativa profonda sull’asse — la comprensione diventa fondamento

Benessere: Stabile con la Luna nel segno. La settimana porta le verifiche più necessarie verso la profondità.

Consiglio della settimana per il Toro: La Luna porta la qualità sensoriale armonioSa all’inizio della settimana. Da mercoledì le verifiche portano la chiarezza più necessaria sull’asse. Le strutture reggono verso il nuovo ciclo mensile.

Gemelli ♊

Amore: Urano Rx è nel segno. La Luna è in Gemelli da mercoledì 30 sera (19:26 CEST) fino a venerdì 2/10 (21:54 CEST) — la risonanza diretta vivace come registro della seconda parte della settimana. Il Sole in Bilancia porta il trigono d’aria (Bilancia ↔ Gemelli = trigono 120°). Mercoledì Mercurio in Scorpione porta il quinconce (Scorpione ↔ Gemelli = quinconce 150°) — adattamento comunicativo profondo. La doppia risonanza leonina porta il sestile (Leone ↔ Gemelli = sestile 60°) armonioso.

Lavoro:

Tutta la settimana: il trigono d’aria porta la comunicazione armonioSa; il sestile porta la vivacità creativa

Mer 30-Ven 2/10 con la Luna nel segno: la risonanza diretta porta la vivacità intellettuale

Urano Rx porta la revisione innovativa

Benessere: Sistema nervoso vivace con la Luna nel segno. Il trigono porta la qualità armonioSa.

Consiglio della settimana per i Gemelli: Il trigono porta la comunicazione armonioSa. Il sestile porta la vivacità creativa. Mercoledì la Luna porta la risonanza diretta. Urano Rx porta la revisione. Le strutture reggono.

Cancro ♋

Amore: La Luna è in Cancro da venerdì 2/10 (21:54 CEST) portando la risonanza diretta emotiva come registro del fine settimana. La doppia risonanza leonina porta il quinconce (Leone ↔ Cancro = quinconce 150°) — adattamento creativo-emotivo. Mercoledì Mercurio in Scorpione porta il trigono d’acqua (Scorpione ↔ Cancro = trigono 120°) — la comunicazione profonda trasformativa come complementare armonioso del drive emotivo. Venere in Scorpione porta il trigono d’acqua relazionale profondo per tutta la settimana.

Lavoro:

Tutta la settimana: Venere porta il trigono d’acqua come sfondo profondo armonioso

Da mercoledì: Mercurio Scorpione porta il trigono comunicativo profondo — usa quella qualità per le conversazioni più essenziali

Ven-Dom con la Luna nel segno: la risonanza diretta porta il drive emotivo più genuino

Benessere: Zona stomaco in ottima forma con la Luna nel segno a fine settimana. Il triplo trigono d’acqua (Venere + Mercurio + Luna Cancro) porta nutrimento profondo.

Consiglio della settimana per il Cancro: Venere porta il trigono d’acqua per tutta la settimana. Da mercoledì Mercurio Scorpione porta la comunicazione profonda trasformativa. Venerdì-domenica la Luna porta la risonanza diretta emotiva. Le strutture reggono.

Leone ♌

Sei il segno più fortunato della settimana.

Amore: La settimana porta al Leone la qualità di risonanza più espansivamente creativa, coraggiosamente generosa e luminosamente autentica del ciclo autunnale. Giove è nel segno dall’inizio dell’estate portando l’amplificatore più generoso come sfondo sedimentato. Nelle primissime ore di lunedì (04:48 CEST Marte entra in Leone) — il drive creativo più diretto, la vitalità espressiva e il coraggio espressivo come nuovo motore aggiunto. La doppia risonanza leonina (Marte + Giove nel segno) porta la qualità creativa più espansiva, coraggiosamente luminosa e genuinamente autentica della settimana: il coraggio come linguaggio naturale, la generosità come modo di essere, la creatività come registro più proprio. Marte porta il drive espressivo immediato; Giove lo amplifica nella qualità più espansiva. Il Sole in Bilancia porta il sestile (Bilancia ↔ Leone = sestile 60°) armonioso diplomatico. Chirone Rx in Ariete porta il trigono di fuoco (Ariete ↔ Leone = trigono 120°) compassionevole — la guarigione sull’autonomia come complementare del drive creativo. La tripla risonanza favorevole (Marte + Giove nel segno + sestile Sole + trigono Chirone) porta la qualità creativa più espansiva, diplomaticamente armonioSa e compassionevolmente autentica della settimana. La Luna in Toro porta il quadrato (Lunedì-Mercoledì) — la verifica sensoriale del drive creativo. La Luna in Gemelli porta il sestile (Mercoledì-Venerdì) — la leggerezza intellettuale armonioSa. La Luna in Cancro porta il quinconce (Venerdì-Domenica) — l’adattamento emotivo del ciclo creativo. Mercoledì Mercurio in Scorpione porta il quadrato (Scorpione ↔ Leone = quadrato 90°) — la verifica comunicativa profonda del drive creativo: la conversazione più autentica come confronto necessario. In amore, la settimana porta la qualità di connessione più espansivamente creativa, coraggiosamente luminosa e generosamente autentica del ciclo autunnale — la doppia risonanza porta il drive e la generosità come linguaggio d’amore più naturale; il coraggio espressivo come modo di incontrare l’altro; il tutto come ciclo relazionale più ricco e genuinamente espressivo del ciclo autunnale.

Lavoro:

Tutta la settimana: la doppia risonanza leonina porta le strutture operative più creative, espansive e coraggiosamente autentiche del ciclo autunnale — avanza le iniziative più significative nelle prime giornate quando Marte è ancora fresco

Da mercoledì: Mercurio Scorpione porta la verifica comunicativa profonda — le conversazioni più essenziali diventano fondamento del ciclo creativo; usa quella profondità come strumento

Il sestile porta le collaborazioni diplomatiche come sfondo costante

Benessere: Vitalità ottima per tutta la settimana con la doppia risonanza. Marte porta energia diretta e immediata; Giove la amplifice nella qualità più espansiva. Il trigono Chirone porta la compassione come sfondo del ciclo creativo.

Consiglio della settimana per il Leone: Marte porta il drive creativo più diretto e immediato nelle primissime ore di lunedì — avanza le strutture più significative nelle prime giornate della settimana quando l’energia è più fresca. La doppia risonanza porta la qualità creativa più espansiva della settimana. Da mercoledì Mercurio Scorpione porta la verifica profonda — usa quella profondità come strumento del ciclo creativo. Le strutture avanzate reggono nel ciclo lungo verso il ciclo autunnale.

Vergine ♍

Amore: Il Sole in Bilancia porta il semisestile (Bilancia ↔ Vergine = semisestile 30°) — transizione verso la nuova stagione. La doppia risonanza leonina porta il quinconce (Leone ↔ Vergine = quinconce 150°) — adattamento. La Luna in Toro porta il trigono di terra (Toro ↔ Vergine = trigono 120°) armonioso come apertura della settimana. Mercoledì Mercurio in Scorpione porta l’opposizione (Scorpione ↔ Vergine = opposizione 180°) comunicativa — la profondità trasformativa come verifica del metodo.

Lavoro:

Lun-Mer con la Luna in Toro: il trigono porta la solidità metodica armonioSa

Da mercoledì: Mercurio Scorpione porta la verifica comunicativa profonda — la profondità come complementare del metodo

Benessere: La zona digestiva risponde bene con il trigono di terra. Le strutture metodiche reggono come fondamento.

Consiglio della settimana per la Vergine: La Luna in Toro porta il trigono armonioso all’inizio della settimana. Da mercoledì Mercurio Scorpione porta la verifica profonda del metodo. Le strutture reggono. La settimana porta la qualità metodica verso il ciclo autunnale.

Bilancia ♎

Amore: Il Sole è nel segno — settimana dal 6° al 12° giorno della stagione solare. Il Sole porta la vitalità più naturale come sfondo costante. Mercoledì Mercurio lascia il segno per lo Scorpione (ore 13:44 CEST) — dopo quasi tre settimane di comunicazione diplomatica bilancina, la conversazione si fa più profonda. La doppia risonanza leonina porta il sestile (Leone ↔ Bilancia = sestile 60°) armonioso espansivo per tutta la settimana. La Luna in Toro porta il quadrato (Lun-Mer). La Luna in Gemelli porta il trigono d’aria (Gem ↔ Bilancia = trigono 120°) (Mer-Ven). La Luna in Cancro porta il quadrato (Ven-Dom).

Lavoro:

Fino a mercoledì 30: il sestile e Mercurio nel segno portano le collaborazioni comunicative più armonioSe — usa quelle giornate per le conversazioni più significative prima del cambio

Da mercoledì: il Sole porta la vitalità; il sestile porta l’amplificatore creativo

Benessere: La zona lombare risponde bene. Il Sole porta la vitalità della stagione solare. Il sestile porta la leggerezza armonioSa.

Consiglio della settimana per la Bilancia: Usa lunedì-mercoledì per le conversazioni più significative con Mercurio ancora nel segno. Da mercoledì il Sole porta la vitalità; il sestile porta l’amplificatore. Le strutture reggono verso il ciclo autunnale.

Scorpione ♏

Amore: Venere è nel segno portando il ciclo relazionale più profondo. Mercoledì (30/9 ore 13:44 CEST) Mercurio entra nel segno — la doppia risonanza scorpionica (Venere + Mercurio nel segno) porta la profondità relazionale e la comunicazione trasformativa come qualità più autentica della seconda parte della settimana. La conversazione si fa più essenziale, più orientata alla verità profonda, più trasformativamente autentica. La doppia risonanza leonina porta il quadrato (Leone ↔ Scorpione = quadrato 90°) — la verifica creativa-trasformativa. La Luna in Cancro porta il trigono d’acqua (Cancro ↔ Scorpione = trigono 120°) a fine settimana.

Lavoro:

Da mercoledì: la doppia risonanza porta le comunicazioni più profonde e trasformativamente genuine — avanza le strutture più essenziali in quella qualità

Ven-Dom con la Luna in Cancro: il trigono porta il drive profondo armonioso

Benessere: Vitalità in buona forma. La doppia risonanza porta la qualità trasformativa più autentica.

Consiglio della settimana per lo Scorpione: Da mercoledì la doppia risonanza (Venere + Mercurio nel segno) porta la qualità comunicativa più profonda e trasformativa della settimana — avanza le strutture più essenziali in quella finestra. Il trigono a fine settimana porta il drive profondo. Le strutture reggono.

Sagittario ♐

Amore: Giove — dominante — in Leone porta il trigono di fuoco. Marte in Leone porta il secondo trigono di fuoco dal 28/9. La doppia risonanza di fuoco (Giove + Marte Leone in trigono 120°) porta la qualità visionaria più espansiva, coraggiosamente autentica e luminosamente genuina della settimana — il double trigono di fuoco porta la vivacità visionaria come registro più naturale. Chirone Rx in Ariete porta il trigono compassionevole come terzo complementare. La Luna in Toro porta il quinconce (Lun-Mer). La Luna in Gemelli porta l’opposizione (Gem ↔ Sagittario = opposizione 180°) (Mer-Ven). La Luna in Cancro porta il quinconce (Ven-Dom).

Lavoro:

Tutta la settimana: la doppia risonanza porta le opportunità visionarie più espansive; avanza le strutture più ambiziose nelle prime giornate quando Marte è fresco

Da mercoledì: Mercurio Scorpione porta il sestile (Scorpione ↔ Sagittario = sestile 60°) profondo — la comunicazione trasformativa come complementare armonioso

Benessere: Ottima vitalità con la doppia risonanza. La settimana porta la qualità espansiva compassionevole.

Consiglio della settimana per il Sagittario: La doppia risonanza porta la qualità visionaria più espansiva della settimana. Da mercoledì Mercurio Scorpione porta il sestile profondo. Avanza le strutture più ambiziose nelle prime giornate. Le strutture reggono verso ottobre.

Capricorno ♑

Amore: La doppia risonanza leonina porta il quinconce (Leone ↔ Capricorno = quinconce 150°) — adattamento creativo. La Luna in Toro porta il trigono di terra (Toro ↔ Capricorno = trigono 120°) armonioso (Lun-Mer). Mercoledì Mercurio in Scorpione porta il sestile (Scorpione ↔ Capricorno = sestile 60°) profondo armonioso. Venere in Scorpione porta il sestile profondo per tutta la settimana. La doppia risonanza favorevole (sestile Venere + sestile Mercurio da mercoledì) porta la profondità più costruttivamente armonioSa della seconda parte della settimana.

Lavoro:

Lun-Mer: il trigono di terra porta la solidità metodica

Da mercoledì: la doppia risonanza porta la qualità profonda costruttiva

Benessere: Stabile. Il trigono porta la solidità. La doppia risonanza porta la profondità costruttiva.

Consiglio della settimana per il Capricorno: La Luna in Toro porta il trigono all’inizio. Da mercoledì la doppia risonanza porta la qualità profonda costruttiva. Le strutture reggono. La settimana porta le fondamenta verso ottobre.

Acquario ♒

Amore: Plutone Rx nel segno. Il Nodo Nord porta la qualità karmicaa. Il Sole in Bilancia porta il trigono d’aria karmico (Bilancia ↔ Acquario = trigono 120°) per tutta la settimana. La doppia risonanza leonina porta l’opposizione karmicaa (Leone ↔ Acquario = opposizione 180°) — la verifica karmicaa creativa come domanda della settimana. Chirone Rx in Ariete porta il sestile (Ariete ↔ Acquario = sestile 60°) compassionevole. La Luna in Gemelli porta il trigono d’aria karmico (Gemelli ↔ Acquario = trigono 120°) (Mer-Ven).

Lavoro:

Tutta la settimana: il trigono porta la comunicazione armonioSa karmicaa; l’opposizione porta la verifica karmicaa creativa

Mer-Ven con la Luna in Gemelli: la doppia risonanza d’aria porta la vivacità karmicaa

Benessere: Buona energia. Il trigono porta la qualità armonioSa. Il sestile Chirone porta la compassione.

Consiglio della settimana per l’Acquario: Il trigono porta la comunicazione armonioSa karmicaa. Mercoledì-venerdì la Luna porta la vivacità. L’opposizione porta la verifica karmicaa creativa. Le strutture reggono verso ottobre.

Pesci ♓

Amore: La doppia risonanza leonina porta il quinconce (Leone ↔ Pesci = quinconce 150°) — adattamento creativo. Venere in Scorpione porta il trigono d’acqua (Scorpione ↔ Pesci = trigono 120°) per tutta la settimana. Mercoledì Mercurio in Scorpione porta il trigono d’acqua (Scorpione ↔ Pesci = trigono 120°) comunicativo profondo. La Luna in Cancro porta il trigono d’acqua (Cancro ↔ Pesci = trigono 120°) a fine settimana. Il triplo trigono d’acqua (Venere + Mercurio da mercoledì + Luna Cancro a fine settimana) porta la qualità intuitiva più profondamente armonioSa della settimana.

Lavoro:

Tutta la settimana: Venere porta il trigono profondo armonioso

Da mercoledì: Mercurio Scorpione porta il secondo trigono — la comunicazione profonda come complementare intuitivo

Ven-Dom con la Luna in Cancro: il triplo trigono porta la qualità più ricca della settimana

Benessere: Sensibilità fisica in buona forma. Il triplo trigono porta nutrimento intuitivo profondo a fine settimana.

Consiglio della settimana per i Pesci: Venere porta il trigono profondo per tutta la settimana. Da mercoledì Mercurio Scorpione porta il secondo trigono. Venerdì-domenica il triplo trigono porta la qualità più ricca. Le strutture reggono verso ottobre.

Classifica della settimana 28 settembre – 4 ottobre 2026

Leone Sagittario Ariete Scorpione Pesci Cancro Bilancia Gemelli Acquario Capricorno Vergine Toro

(Essere più in basso non significa “settimana disastrosa”: vuol solo dire che servono più pazienza, selezione e cura di te.)

FAQ – Oroscopo settimana 28 settembre – 4 ottobre 2026

Qual è il segno più fortunato della settimana 28 settembre – 4 ottobre 2026? Il segno più fortunato di questa settimana è il Leone. La doppia risonanza leonina — Marte che entra nel segno nelle primissime ore di lunedì (04:48 CEST del 28/9) unendosi a Giove già nel segno — porta la qualità creativa più espansiva, coraggiosamente luminosa e generosamente autentica del ciclo autunnale. Due pianeti di fuoco nel segno: Marte porta il drive creativo diretto e immediato, Giove lo amplifice nella qualità più espansiva. Il sestile del Sole in Bilancia porta le collaborazioni diplomatiche armonioSe come sfondo. Il trigono di Chirone in Ariete porta la compassione come complementare. Anche Sagittario e Ariete escono favoriti: entrambi per la doppia risonanza di fuoco della settimana. Cosa porta Marte in Leone dal 28 settembre 2026? Marte entra in Leone nelle primissime ore di lunedì 28 settembre (04:48 CEST, 10:48 PM EDT del 27/9) e vi rimarrà fino al 25 novembre 2026. Con Giove già nel segno, la doppia risonanza leonina porta: il drive creativo più diretto e immediato come motore espressivo, la qualità espansiva e generosa come amplificatore, la vitalità più coraggiosa come registro emotivo e il coraggio come linguaggio più naturale dell’autunno 2026. Marte in Leone è lo spazio in cui il fuoco creativo diventa azione diretta e la generosità diventa il modo più naturale di essere nel mondo. I segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) trovano il trigono armonioso come sfondo favorevole; i segni fissi (Toro, Scorpione, Acquario) trovano le verifiche più necessarie del ciclo. Cosa porta Mercurio in Scorpione dal 30 settembre 2026? Mercurio entra in Scorpione mercoledì 30 settembre alle 13:44 CEST (7:44 AM EDT) e vi rimarrà fino al 6 dicembre 2026 — con una significativa retroazione intermedia (24 ottobre – 13 novembre). Dopo tre settimane di Mercurio in Bilancia portando diplomazia dialogica e reciprocità armonioSa, Mercurio in Scorpione porta la comunicazione profonda, la ricerca delle verità nascoste, il linguaggio trasformativo e l’orientamento all’essenza come nuovo registro comunicativo. Le conversazioni diventano più intense, più stratificate, più orientate alla sostanza e meno alla forma. Con Venere già in Scorpione, la doppia risonanza scorpionica (Venere + Mercurio nel segno) porta la profondità relazionale e comunicativa come qualità dominante dell’autunno. Qual è il consiglio generale della settimana 28 settembre – 4 ottobre 2026? In amore: usa la vivacità espressiva della doppia risonanza leonina per le connessioni più coraggiosamente creative e generosamente genuine nelle prime giornate; poi, da mercoledì, usa la profondità della doppia risonanza scorpionica (Venere + Mercurio nel segno) per le conversazioni più essenziali e trasformativamente autentiche. Nel lavoro: Marte in Leone porta il drive creativo più immediato — avanza le strutture più significative nelle prime giornate quando l’energia è più fresca; da mercoledì la comunicazione profonda diventa strumento del ciclo creativo. Con te stesso: la settimana porta il coraggio espressivo del fuoco leonino e la profondità comunicativa scorpionica come due qualità diverse e ugualmente necessarie del ciclo autunnale 2026. Domanda guida della settimana: “Quale struttura creativa coraggiosamente autentica inauguro con il fuoco leonino di lunedì — e quale conversazione profonda e trasformativamente genuina avanzo con la profondità scorpionica di mercoledì — come fondamento del ciclo autunnale?” Perché seguire l’oroscopo settimanale? Offre una mappa energetica della settimana, utile per capire quando spingere e quando aspettare

Aiuta a riconoscere i momenti di opportunità nascosti dentro una settimana apparentemente ordinaria

Le stelle indicano il meteo emotivo, ma come ti muovi dentro questa settimana resta sempre nelle tue mani.

Conclusione Oroscopo Settimanale 28 Settembre – 4 Ottobre 2026

L’oroscopo della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre 2026 racconta giorni in cui:

Lunedì 28 settembre (04:48 CEST) Marte entra in Leone unendosi a Giove — la doppia risonanza leonina porta il drive creativo più espansivo, coraggiosamente luminoso e generosamente autentico come motore della settimana; avanza le strutture più significative nelle prime giornate quando Marte è più fresco

Mercoledì 30 settembre (13:44 CEST) Mercurio entra in Scorpione — la comunicazione si fa più profonda, essenziale e trasformativamente autentica; con Venere già nel segno, la doppia risonanza scorpionica porta la qualità comunicativa più intensa e orientata all’essenza del ciclo autunnale

La settimana porta il fuoco espressivo e la profondità comunicativa come due qualità diverse e ugualmente necessarie — onora ognuna nell’ordine: il coraggio espressivo del lunedì, la profondità trasformativa del mercoledì, il ciclo creativo autunnale come orizzonte

In amore , la settimana porta la qualità di connessione più espansivamente creativa (doppia risonanza leonina) e profondamente autentica (doppia risonanza scorpionica) del ciclo autunnale — le strutture relazionali avanzate in entrambe le finestre reggono nel ciclo lungo verso ottobre

, la settimana porta la qualità di connessione più espansivamente creativa (doppia risonanza leonina) e profondamente autentica (doppia risonanza scorpionica) del ciclo autunnale — le strutture relazionali avanzate in entrambe le finestre reggono nel ciclo lungo verso ottobre Nel lavoro , la doppia risonanza leonina porta le strutture operative più creative e coraggiosamente autentiche — avanzale nelle prime giornate; la comunicazione profonda di Mercurio Scorpione diventa lo strumento più essenziale della seconda parte della settimana

, la doppia risonanza leonina porta le strutture operative più creative e coraggiosamente autentiche — avanzale nelle prime giornate; la comunicazione profonda di Mercurio Scorpione diventa lo strumento più essenziale della seconda parte della settimana Con te stesso, questa settimana porta la svolta energetica più significativa del ciclo autunnale: Marte in Leone inaugura il ciclo creativo più lungo e luminoso dell’autunno, Mercurio in Scorpione inaugura il ciclo comunicativo più profondo — due qualità diverse e ugualmente necessarie dell’autunno 2026

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