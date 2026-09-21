Oroscopo di mercoledì 23 settembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, mercoledì 23 settembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete e classifica dei segni.

Oroscopo di Mercoledì 23 Settembre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, mercoledì 23 settembre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Il mercoledì dell’equinozio — il primo giorno della stagione solare bilancina, quello che porta il cambio di registro più significativo del ciclo annuale nelle primissime ore del mattino e poi la doppia risonanza bilancina come tono dominante dell’intera giornata. Alle 02:05 CEST il Sole ha attraversato il punto equinoziale entrando in Bilancia — il momento astronomico più significativo del ciclo annuale dell’emisfero nord: giorni e notti si eguagliano, il ciclo solare si sposta dalla precisione metodica vergine alla diplomazia dialogica bilancina, il nuovo standard relazionale e comunicativo prende forma come qualità dominante dell’autunno 2026.

Il mercoledì è il primo giorno completo della stagione solare bilancina. Con Mercurio già nel segno dall’10 settembre, la stagione comunicativa bilancina era in anticipo — ora il Sole si unisce portando la doppia risonanza bilancina (Sole + Mercurio nel segno) come qualità metodica e diplomatica più completa del ciclo autunnale. La reciprocità come standard relazionale, il dialogo come via più genuina, l’equilibrio come registro più autentico.

La Luna è in Acquario per tutta la giornata — con il Nodo Nord nel segno, la doppia risonanza karmicaa (Luna + Nodo Nord) porta la vivacità originale e l’integrazione karmicaa come tono costante che si amplifica nella qualità più armonioSa con la doppia risonanza bilancina. Giove in Leone porta il sestile (Leone ↔ Bilancia = sestile 60°) come amplificatore generoso armonioso. Chirone Rx in Ariete porta l’opposizione compassionevole sull’asse Ariete-Bilancia come domanda più onesta del primo giorno: dove il coraggio autentico incontra l’equilibrio genuino? Venere in Scorpione porta la profondità relazionale. Marte in Cancro porta il drive emotivo protettivo.

Tema del giorno: Sole in Bilancia (equinozio 02:05 CEST) + doppia risonanza bilancina + Luna Acquario + doppia risonanza karmicaa — il primo mercoledì della stagione solare autunnale più significativo del ciclo annuale

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Ariete ♈

Amore: La stagione solare bilancina inaugura l’opposizione (Bilancia ↔ Ariete = opposizione 180°) sull’asse come sfondo dominante dell’intera giornata — il Sole porta la qualità dialogica e reciproca come specchio del coraggio ariete. Chirone Rx nel segno porta il ciclo compassionevole sull’autonomia. La Luna in Acquario porta il sestile (Acquario ↔ Ariete = sestile 60°) karmicao armonioso. Giove in Leone porta il trigono di fuoco.

Lavoro: Il sestile porta la vivacità karmicaa armonioSa. Il trigono porta l’espansione. L’opposizione porta la verifica dialogica sull’asse. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Vitalità in buona forma. Il sestile porta la vivacità. Chirone porta la compassione come sfondo del ciclo autunnale.

Consiglio del giorno: Il sestile porta la vivacità karmicaa armonioSa. Il trigono porta l’espansione. L’opposizione porta la verifica dialogica — dove il coraggio porta equilibrio genuino? Chirone porta la compassione. Le strutture reggono verso il ciclo autunnale.

Toro ♉

Amore: La doppia risonanza bilancina porta il quinconce (Bilancia ↔ Toro = quinconce 150°) — adattamento diplomatico. La Luna in Acquario porta il quadrato (Acquario ↔ Toro = quadrato 90°) karmicao. Marte in Cancro porta il sestile (Cancro ↔ Toro = sestile 60°). La doppia risonanza vergine (residua) porta il trigono di terra (Vergine ↔ Toro = trigono? No: il Sole è già in Bilancia da 02:05 CEST). Venere in Scorpione porta l’opposizione profonda (Scorpione ↔ Toro = opposizione 180°). Il sestile porta il drive costruttivo come sfondo.

Lavoro: Il sestile porta il drive costruttivo. Il quinconce porta l’adattamento diplomatico. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Stabile. Il sestile porta il drive costruttivo armonioso.

Consiglio del giorno: Il sestile porta il drive costruttivo. Il quinconce porta l’adattamento diplomatico verso la nuova stagione. L’opposizione porta la verifica profonda. Le strutture reggono. Il mercoledì porta le fondamenta verso il ciclo autunnale.

Gemelli ♊

Sei il segno più fortunato del giorno.

Amore: Il mercoledì dell’equinozio porta ai Gemelli la qualità di risonanza più dialogicamente armonioSa, innovativamente originale e karmicamente autentica del primo giorno della stagione solare bilancina. Urano retrogrado è nel segno portando l’originalità innovativa riflessiva come sfondo costante. Il Sole in Bilancia porta il trigono d’aria (Bilancia ↔ Gemelli = trigono 120°) come primo complementare armonioso solare — la vivacità comunicativa della nuova stagione come registro espansivo del primo giorno. Mercurio in Bilancia porta il trigono d’aria (Bilancia ↔ Gemelli = trigono 120°) come secondo complementare armonioso comunicativo. La Luna in Acquario porta il trigono d’aria karmico (Acquario ↔ Gemelli = trigono 120°) come terzo complementare karmicao armonioso. La tripla risonanza d’aria (Sole Bilancia + Mercurio Bilancia + Luna Acquario in trigono 120° simultaneo) porta la qualità comunicativa più diplomaticamente armonioSa, karmicamente originale e dialogicamente autentica del primo giorno della stagione solare bilancina — tre voci d’aria diverse che si amplificano nella qualità più ricca e genuinamente autentica dell’equinozio. Il Nodo Nord in Acquario porta la qualità karmicaa come sfondo strutturale della tripla risonanza. Urano Rx porta l’originalità riflessiva come quarta voce karmicaa. La doppia risonanza bilancina (Sole + Mercurio) porta il doppio trigono d’aria come sfondo dominante del giorno. La Luna porta la terza voce d’aria come karmicaa genuina. In amore, il mercoledì porta la qualità di connessione più diplomaticamente armonioSa, karmicamente originale e dialogicamente autentica del primo giorno della nuova stagione solare — la tripla risonanza porta la vivacità comunicativa come modo più naturale di incontrare l’altro nel giorno dell’equinozio; il dialogo come linguaggio d’amore più genuino del primo mercoledì autunnale.

Lavoro: La tripla risonanza porta la qualità operativa più diplomaticamente armonioSa, karmicamente originale e dialogicamente autentica del primo giorno della stagione autunnale. Le strutture avanzate nella tripla risonanza reggono nel ciclo lungo come fondamento del ciclo autunnale bilancino. Il Nodo porta l’integrazione karmicaa. Urano Rx porta l’originalità riflessiva.

Salute: Ottima energia con la tripla risonanza d’aria. Il mercoledì porta la qualità più dialogicamente armonioSa e karmicamente vivace del ciclo autunnale.

Consiglio del giorno: La tripla risonanza porta la tua vivacità comunicativa nella qualità più armonioSa, karmicamente originale e dialogicamente autentica del primo giorno della stagione solare bilancina. Il Nodo porta l’integrazione karmicaa. Urano Rx porta l’originalità riflessiva. Le strutture reggono nel ciclo lungo. Il mercoledì porta il ciclo comunicativo più ricco dell’autunno.

Cancro ♋

Amore: Marte è nel segno. La doppia risonanza bilancina porta il quadrato (Bilancia ↔ Cancro = quadrato 90°) come prima verifica del ciclo solare bilancino: dove la cura protettiva porta equilibrio diplomatico genuino? La Luna in Acquario porta il quinconce (150°). Venere in Scorpione porta il trigono d’acqua (Scorpione ↔ Cancro = trigono 120°) profondo.

Lavoro: Marte porta il drive. Il trigono porta la qualità profonda. Il quadrato porta la prima verifica del ciclo solare bilancino. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Zona stomaco in ottima forma. Marte porta vitalità. Il trigono porta nutrimento profondo.

Consiglio del giorno: Marte porta il drive emotivo. Il trigono porta la profondità armonioSa. Il quadrato porta la prima verifica — dove la cura porta equilibrio genuino? Le strutture reggono. Il mercoledì porta le fondamenta emotive del ciclo autunnale.

Leone ♌

Amore: Giove è nel segno portando l’amplificatore generoso. La doppia risonanza bilancina porta il sestile (Bilancia ↔ Leone = sestile 60°) armonioso. La Luna in Acquario porta l’opposizione karmicaa (Acquario ↔ Leone = opposizione 180°) sull’asse — la verifica karmicaa generosa nel primo giorno della stagione autunnale. Chirone Rx in Ariete porta il trigono di fuoco (Ariete ↔ Leone = trigono 120°) compassionevole. Il sestile porta la qualità armonioSa come sfondo.

Lavoro: Giove porta l’amplificatore. Il sestile porta la qualità armonioSa. Il trigono Chirone porta la compassione generosa. L’opposizione porta la verifica karmicaa. Le strutture reggono.

Salute: Vitalità ottima con Giove. Il trigono porta la qualità compassionevole.

Consiglio del giorno: Giove porta l’amplificatore. Il sestile porta la qualità armonioSa. Il trigono Chirone porta la compassione. L’opposizione porta la verifica karmicaa. Le strutture reggono. Il mercoledì porta la qualità creativa del primo giorno autunnale.

Vergine ♍

Amore: La stagione solare vergine si è chiusa alle 02:05 CEST di questa notte con l’equinozio — il Sole è entrato in Bilancia portando il cambio verso la reciprocità dialogica. Il mercoledì è il primo giorno della stagione solare non vergine del ciclo autunnale. La doppia risonanza bilancina porta il semisestile (Bilancia ↔ Vergine = semisestile 30°) — la transizione metodica verso la nuova stagione come sfondo costante. Marte in Cancro porta il sestile (Cancro ↔ Vergine = sestile 60°) come drive costruttivo.

Lavoro: Il sestile porta il drive costruttivo. La transizione porta il cambio verso il registro diplomatico. Le strutture metodiche vergini reggono come fondamento della nuova stagione.

Salute: La zona digestiva risponde bene. La transizione porta il cambio verso la nuova stagione con le strutture metodiche come fondamento.

Consiglio del giorno: La stagione solare vergine si è chiusa — il ciclo metodico porta le sue strutture come fondamento della nuova stagione solare. Il sestile porta il drive costruttivo. La transizione porta il cambio verso il registro diplomatico. Le strutture reggono verso il ciclo autunnale.

Bilancia ♎

Amore: Il Sole è entrato nel segno alle 02:05 CEST inaugurando la stagione solare più propria e genuinamente autentica dell’anno. Mercurio è nel segno portando la comunicazione diplomatica come sfondo costante. La doppia risonanza bilancina (Sole + Mercurio nel segno) porta la vitalità più naturale e la comunicazione più precisa come registro dominante del primo giorno. Giove in Leone porta il sestile (Leone ↔ Bilancia = sestile 60°) come amplificatore generoso. La Luna in Acquario porta il trigono d’aria karmico (Acquario ↔ Bilancia = trigono 120°) come qualità karmicaa armonioSa. Chirone Rx in Ariete porta l’opposizione compassionevole (Ariete ↔ Bilancia = opposizione 180°) come domanda del primo giorno solare: dove il coraggio porta equilibrio genuino?

Lavoro: La doppia risonanza porta la vitalità più genuina del primo giorno solare. Il sestile porta l’amplificatore. Il trigono karmico porta la qualità armonioSa karmicaa. Le strutture avanzate nel primo giorno solare reggono nel ciclo lungo.

Salute: La zona lombare in ottima forma nel primo giorno solare. La doppia risonanza porta la vitalità più naturale dell’anno per il segno.

Consiglio del giorno: Il Sole porta il primo giorno della stagione solare più propria — porta le intenzioni più genuine nelle prime ore del ciclo; reggono nel ciclo lungo come fondamento della nuova stagione. Il sestile porta l’amplificatore. Il trigono karmico porta la qualità armonioSa. L’opposizione porta la domanda più onesta. Le strutture reggono verso la Luna Piena di sabato.

Scorpione ♏

Amore: Venere è nel segno. La doppia risonanza bilancina porta il semisestile (Bilancia ↔ Scorpione = semisestile 30°). Marte in Cancro porta il trigono d’acqua (Cancro ↔ Scorpione = trigono 120°) profondo. La Luna in Acquario porta il quadrato karmicao (Acquario ↔ Scorpione = quadrato 90°).

Lavoro: Venere porta il ciclo profondo. Il trigono porta il drive profondo. Il quadrato porta la verifica karmicaa. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Vitalità in buona forma. Il trigono porta nutrimento profondo. Il quadrato porta la verifica karmicaa.

Consiglio del giorno: Venere porta il ciclo relazionale profondo. Il trigono porta il drive profondo. Il quadrato porta la verifica karmicaa. Le strutture reggono. Il mercoledì porta le fondamenta profonde del ciclo autunnale.

Sagittario ♐

Amore: Giove — dominante — in Leone porta il trigono di fuoco sedimentato. La doppia risonanza bilancina porta il sestile (Bilancia ↔ Sagittario = sestile 60°) armonioso — la nuova stagione porta il sestile come sfondo armonioso del ciclo autunnale visionario. La Luna in Acquario porta il sestile (Acquario ↔ Sagittario = sestile 60°) karmicao. Chirone Rx in Ariete porta il trigono di fuoco (Ariete ↔ Sagittario = trigono 120°) compassionevole. La tripla risonanza favorevole (sestile doppia bilancina + sestile Luna Acquario + trigono Chirone) porta la qualità visionaria più armonioSamente diplomatica, karmicaa e compassionevole del mercoledì.

Lavoro: La tripla risonanza porta la qualità visionaria più armonioSamente autentica del ciclo autunnale. Il trigono porta l’espansione. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Ottima vitalità. La tripla risonanza porta la qualità espansiva armonioSa compassionevole.

Consiglio del giorno: La tripla risonanza porta la qualità visionaria più armonioSa, karmicaa e compassionevole del mercoledì. Le strutture reggono. Il mercoledì inaugura il ciclo autunnale visionario più armonioSamente autentico.

Capricorno ♑

Amore: La doppia risonanza bilancina porta il quadrato (Bilancia ↔ Capricorno = quadrato 90°) come prima verifica del ciclo solare bilancino sulla struttura. Venere in Scorpione porta il sestile (Scorpione ↔ Capricorno = sestile 60°) profondo. Marte in Cancro porta l’opposizione (Cancro ↔ Capricorno = opposizione 180°). Il sestile porta la profondità armonioSa come sfondo delle verifiche.

Lavoro: Il sestile porta la profondità armonioSa. Il quadrato porta la prima verifica del ciclo bilancino. L’opposizione porta la verifica sull’asse. Le strutture reggono.

Salute: Stabile. Il sestile porta la profondità. Le verifiche portano la chiarezza.

Consiglio del giorno: Il sestile porta la profondità armonioSa. Le verifiche portano la chiarezza del primo giorno del ciclo solare bilancino. Le strutture reggono. Il mercoledì porta le fondamenta verso il ciclo autunnale.

Acquario ♒

Amore: Plutone Rx nel segno. Urano Rx in Gemelli porta l’originalità riflessiva. Il Nodo Nord porta la sessantaseiesima giornata karmicaa. La Luna è nel segno portando la doppia risonanza karmicaa (Luna + Nodo Nord). La doppia risonanza bilancina porta il trigono d’aria karmico (Bilancia ↔ Acquario = trigono 120°) come qualità armonioSa karmicaa. Chirone Rx in Ariete porta il sestile (Ariete ↔ Acquario = sestile 60°) compassionevole.

Lavoro: La doppia risonanza porta la qualità karmicaa vivace. Il trigono porta la comunicazione armonioSa karmicaa. Il Nodo porta la sessantaseiesima integrazione. Le comprensioni reggono nel ciclo lungo.

Salute: Ottima energia. La doppia risonanza porta la qualità karmicaa vivace. Il trigono porta la comunicazione armonioSa.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta la qualità karmicaa vivace del primo giorno della stagione autunnale. Il trigono porta la comunicazione armonioSa. Il Nodo porta la sessantaseiesima integrazione. Le comprensioni reggono. Il mercoledì porta il ciclo autunnale karmicao.

Pesci ♓

Amore: La doppia risonanza bilancina porta il quinconce (Bilancia ↔ Pesci = quinconce 150°) — adattamento diplomatico nel primo giorno. Venere in Scorpione porta il trigono d’acqua (Scorpione ↔ Pesci = trigono 120°) profondo. Marte in Cancro porta il trigono d’acqua (Cancro ↔ Pesci = trigono 120°). Il doppio trigono d’acqua porta la qualità intuitiva profondamente armonioSa. La Luna in Acquario porta il quinconce (Acquario ↔ Pesci = quinconce 150°) karmicao.

Lavoro: Il doppio trigono porta la qualità creativa intuitiva profonda. Il quinconce porta l’adattamento. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Sensibilità fisica in buona forma. Il doppio trigono porta nutrimento intuitivo profondo.

Consiglio del giorno: Il doppio trigono porta la qualità intuitiva profonda armonioSa. Il quinconce porta l’adattamento diplomatico. Le strutture reggono. Il mercoledì porta le fondamenta intuitive del ciclo autunnale.

Oroscopo 23 settembre 2026 – Classifica del giorno

Gemelli Sagittario Bilancia Acquario Leone Ariete Cancro Capricorno Scorpione Pesci Vergine Toro

(Essere in basso nel giorno dell’equinozio non significa “mercoledì da buttare”: ogni posizione porta comprensioni diverse verso il nuovo ciclo autunnale.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 23 settembre 2026

Qual è il segno più fortunato di mercoledì 23 settembre 2026? Il segno più fortunato di oggi sono i Gemelli. La tripla risonanza d’aria — il trigono dal Sole in Bilancia (equinozio), il trigono da Mercurio in Bilancia e il trigono dalla Luna in Acquario, tutti in trigono 120° simultaneo con i Gemelli — porta la qualità comunicativa più diplomaticamente armonioSa, karmicamente originale e dialogicamente autentica del primo giorno della stagione solare autunnale. Tre voci d’aria diverse che si amplificano nella qualità più ricca e genuinamente autentica del mercoledì dell’equinozio. Con Urano retrogrado nel segno, l’originalità riflessiva porta la quarta voce karmicaa. Anche Sagittario e Bilancia escono favoriti: il primo per la tripla risonanza visionaria armonioSa, la seconda per il primo giorno della stagione solare più propria. Cosa porta il Sole in Bilancia dell’equinozio del 23 settembre 2026? Il Sole è entrato in Bilancia nelle primissime ore di mercoledì 23 settembre (02:05 CEST, 00:05 UTC) inaugurando l’equinozio d’autunno e la stagione solare bilancina. In astrologia, il Sole in Bilancia porta la reciprocità come standard relazionale dominante, il dialogo come via più genuina e l’equilibrio come registro più autentico del ciclo autunnale. Dopo la stagione solare vergine della precisione metodica, la stagione bilancina porta la qualità diplomatica, relazionale e armonioSamente dialogica come nuovo registro dominante fino al 22-23 ottobre. Con Mercurio già nel segno dall’10 settembre, la stagione comunicativa bilancina era anticipata — il Sole la inaugura nella forma più completa portando la doppia risonanza bilancina (Sole + Mercurio nel segno) come qualità più ricca del primo giorno. I segni d’aria (Gemelli, Bilancia, Acquario) trovano il trigono favorevole; i segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) trovano il sestile o il trigono; i segni cardinali (Ariete, Cancro, Capricorno) trovano le verifiche del ciclo sull’asse. Com’è l’energia generale di mercoledì 23 settembre 2026? Mercoledì 23 settembre porta il primo giorno completo della stagione solare bilancina come registro dominante del mercoledì dell’equinozio autunnale.

Dalle 02:05 CEST — Sole in Bilancia: la doppia risonanza bilancina (Sole + Mercurio nel segno) porta la reciprocità diplomatica, il dialogo armonioso e l’equilibrio relazionale come qualità dominante dell’intera giornata; i segni d’aria trovano il trigono armonioso più genuino; il mercoledì porta il primo giorno della stagione solare più propria per la Bilancia e la stagione comunicativa più armonioSa per i segni d’aria

Tutto il giorno — Luna in Acquario (doppia risonanza karmicaa): la vivacità originale e l’integrazione karmicaa come tono costante che si amplifica nella tripla risonanza d’aria del giorno dell’equinozio Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: usa la qualità di reciprocità diplomatica e dialogo armonioso della doppia risonanza bilancina per le connessioni più equilibrate e genuinamente autentiche del primo giorno della nuova stagione solare — le strutture relazionali avanzate oggi reggono nel ciclo lungo come fondamento del ciclo solare bilancino. Nel lavoro: le strutture avanzate nel primo giorno della stagione solare bilancina reggono nel ciclo lungo; usa il mercoledì per le comunicazioni più diplomatiche e le collaborazioni più armonioSe come fondamento del ciclo autunnale. Con te stesso: il mercoledì dell’equinozio porta il cambio di stagione più significativo del ciclo annuale — rispetta quel registro come il più genuino verso il ciclo autunnale bilancino. Domanda guida del giorno: “Quale struttura armonioSamente dialogica e reciprocamente genuina porto nel primo giorno della stagione solare bilancina come fondamento del ciclo autunnale — e quella qualità di equilibrio autentico diventa il seme più fertile verso la Luna Piena di sabato?” Perché seguire l’oroscopo giornaliero? L’oroscopo giornaliero offre un angolo di lettura sulle energie del momento, utile per capire perché certi giorni sembrano più scorrevoli di altri.

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel preciso giorno.

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta sempre una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 23 Settembre 2026

L’oroscopo di mercoledì 23 settembre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Onorare il primo giorno della stagione solare bilancina come il cambio di registro più significativo del ciclo annuale — la doppia risonanza bilancina porta la reciprocità diplomatica e il dialogo armonioso come nuovo standard relazionale e comunicativo del ciclo autunnale

Portare le connessioni più armonioSamente dialogiche e reciprocamente genuine nel primo giorno della nuova stagione — le strutture relazionali avanzate oggi reggono nel ciclo lungo come fondamento del ciclo solare bilancino verso la Luna Piena di sabato

Usare la tripla risonanza d’aria del mercoledì (Sole Bilancia + Mercurio Bilancia + Luna Acquario) per le comunicazioni più diplomatiche, karmicamente originali e dialogicamente autentiche del ciclo autunnale

In amore , il mercoledì porta la qualità di connessione più diplomaticamente armonioSa, reciprocamente genuina e dialogicamente autentica del primo giorno del ciclo solare bilancino — onorala con la reciprocità più naturale; le strutture relazionali del primo giorno reggono nel ciclo lungo verso la Luna Piena di sabato

, il mercoledì porta la qualità di connessione più diplomaticamente armonioSa, reciprocamente genuina e dialogicamente autentica del primo giorno del ciclo solare bilancino — onorala con la reciprocità più naturale; le strutture relazionali del primo giorno reggono nel ciclo lungo verso la Luna Piena di sabato Nel lavoro , la doppia risonanza bilancina porta le strutture operative più diplomatiche, armonioSamente collaborative e genuinamente dialogiche del primo giorno autunnale — le strutture avanzate reggono nel ciclo lungo; usa il mercoledì per le comunicazioni e le collaborazioni più autentiche come fondamento del ciclo solare bilancino

, la doppia risonanza bilancina porta le strutture operative più diplomatiche, armonioSamente collaborative e genuinamente dialogiche del primo giorno autunnale — le strutture avanzate reggono nel ciclo lungo; usa il mercoledì per le comunicazioni e le collaborazioni più autentiche come fondamento del ciclo solare bilancino Con te stesso, questo mercoledì porta il cambio di stagione più significativo del ciclo annuale: l’equinozio come soglia verso la nuova stagione, la doppia risonanza bilancina come registro dominante, la tripla d’aria come amplificatore armonioso — tre qualità diverse e ugualmente necessarie del mercoledì più significativo del ciclo autunnale 2026

Queste previsioni astrologiche sono basate sull’analisi dei transiti planetari. Continua a seguirci su Atom Heart Magazine per leggere ogni giorno l’oroscopo aggiornato e le previsioni giornaliere, settimanali e mensili.

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