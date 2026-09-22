Oroscopo di giovedì 24 settembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, giovedì 24 settembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete e classifica dei segni.

Oroscopo di Giovedì 24 Settembre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, giovedì 24 settembre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Il giovedì della profondità emotiva — il secondo giorno della stagione solare bilancina che porta la Luna in Pesci come tono intuitivo e profondamente armonioso dell’intera giornata, con la triplice risonanza d’acqua come qualità dominante verso la vigilia della Luna Piena in Ariete di sabato. Nelle primissime ore del mattino (05:23 CEST) la Luna entra in Pesci portando la sensibilità intuitiva, la qualità creativa profonda e la presenza compassionevole come registro costante del giovedì. Con Venere in Scorpione e Marte in Cancro, la Luna in Pesci porta il triplo trigono d’acqua (Venere Scorpione + Marte Cancro + Luna Pesci = trigono 120° reciproco tra tutti e tre) come qualità emotiva più profondamente armonioSa, nutrientemente autentica e compassionevolmente genuina del giovedì autunnale.

La doppia risonanza bilancina (Sole + Mercurio nel segno) porta la reciprocità diplomatica e il dialogo armonioso come sfondo del secondo giorno della stagione solare. Il giovedì porta il contrasto più fecondo del ciclo autunnale: la leggerezza dialogica bilancina come sfondo e la profondità d’acqua come tono lunare. Due registri diversi e ugualmente necessari verso la vigilia della Harvest Moon di sabato (26 settembre, ore 18:49 CEST). Chirone Rx in Ariete porta il ciclo compassionevole. Giove in Leone porta l’amplificatore generoso. La Luna in Pesci resta nel segno fino al sabato mattina (12:23 CEST del 26/9, quando entra in Ariete per la Luna Piena).

Tema del giorno: Luna in Pesci (dalle 05:23 CEST) + triplo trigono d’acqua (Venere Scorpione + Marte Cancro) — il giovedì della profondità emotiva verso la Harvest Moon di sabato

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Ariete ♈

Amore: La doppia risonanza bilancina porta l’opposizione (Bilancia ↔ Ariete = opposizione 180°) come sfondo diplomatico del secondo giorno. La Luna in Pesci porta il quinconce (Pesci ↔ Ariete = quinconce 150°) — adattamento intuitivo. Chirone Rx nel segno porta il ciclo compassionevole sull’autonomia. Giove in Leone porta il trigono di fuoco. Sabato la Luna Piena si perfeziona nel segno (18:49 CEST) — il giovedì porta la vigilia-vigilia del culmine emotivo più coraggioso del ciclo.

Lavoro: Il trigono porta l’espansione. Il quinconce porta l’adattamento intuitivo. Chirone porta la compassione. Le strutture reggono verso la Luna Piena di sabato.

Salute: Vitalità in buona forma. Il trigono porta l’espansione. Chirone porta la compassione come sfondo.

Consiglio del giorno: Il quinconce porta l’adattamento intuitivo. Il trigono porta l’espansione. Chirone porta la compassione. Sabato la Luna Piena porta il culmine nel segno. Le strutture reggono verso il ciclo autunnale.

Toro ♉

Amore: La Luna in Pesci porta il sestile (Pesci ↔ Toro = sestile 60°) intuitivo armonioso. La doppia risonanza bilancina porta il quinconce (Bilancia ↔ Toro = quinconce 150°). Venere in Scorpione porta l’opposizione profonda. Marte in Cancro porta il sestile (Cancro ↔ Toro = sestile 60°). La doppia risonanza favorevole (sestile Luna Pesci + sestile Marte) porta la qualità intuitiva costruttiva armonioSa del giovedì.

Lavoro: La doppia risonanza porta la qualità intuitiva costruttiva. Il sestile porta il drive. Le strutture reggono.

Salute: Stabile. La doppia risonanza porta la qualità intuitiva armonioSa.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta la qualità intuitiva costruttiva armonioSa. Il sestile porta il drive. Le strutture reggono. Il giovedì porta le fondamenta verso la Luna Piena di sabato.

Gemelli ♊

Amore: Urano Rx è nel segno. La Luna in Pesci porta il quadrato (Pesci ↔ Gemelli = quadrato 90°) — la verifica intuitiva-intellettuale. La doppia risonanza bilancina porta il trigono d’aria (Bilancia ↔ Gemelli = trigono 120°) come comunicazione armonioSa. Mercurio — dominante — in Bilancia porta il trigono d’aria come sfondo costante. Urano Rx porta la revisione innovativa.

Lavoro: Il trigono porta la comunicazione armonioSa. Il quadrato porta la verifica intuitiva. Urano Rx porta la revisione. Le strutture reggono.

Salute: Sistema nervoso in buona forma. Il trigono porta la qualità armonioSa comunicativa.

Consiglio del giorno: Il trigono porta la comunicazione armonioSa. Il quadrato porta la verifica intuitiva-intellettuale. Urano Rx porta la revisione. Le strutture reggono. Il giovedì porta le comprensioni verso la Luna Piena.

Cancro ♋

Amore: Marte è nel segno portando il drive emotivo protettivo. La Luna in Pesci porta il trigono d’acqua (Pesci ↔ Cancro = trigono 120°) intuitivo armonioso. Venere in Scorpione porta il trigono d’acqua (Scorpione ↔ Cancro = trigono 120°) profondo. Il doppio trigono d’acqua (Luna Pesci + Venere Scorpione in trigono simultaneo) porta la qualità emotiva più profondamente armonioSa, nutrientemente intuitiva e genuinamente autentica del giovedì. La doppia risonanza bilancina porta il quadrato (Bilancia ↔ Cancro = quadrato 90°) come verifica diplomatica del drive.

Lavoro: Il doppio trigono porta la qualità operativa più profondamente armonioSa. Marte porta il drive. Il quadrato porta la verifica diplomatica. Le strutture reggono.

Salute: Zona stomaco in ottima forma. Il doppio trigono porta nutrimento profondo intuitivo. Marte porta vitalità.

Consiglio del giorno: Il doppio trigono porta la qualità emotiva più profondamente armonioSa del giovedì. Marte porta il drive. Il quadrato porta la verifica diplomatica. Le strutture reggono. Il giovedì porta le fondamenta emotive verso la Luna Piena.

Leone ♌

Amore: Giove è nel segno portando l’amplificatore generoso. La Luna in Pesci porta il quinconce (Pesci ↔ Leone = quinconce 150°) — adattamento intuitivo. La doppia risonanza bilancina porta il sestile (Bilancia ↔ Leone = sestile 60°) armonioso. Chirone Rx in Ariete porta il trigono di fuoco (Ariete ↔ Leone = trigono 120°) compassionevole. La doppia risonanza favorevole (sestile bilancino + trigono Chirone) porta la qualità armonioSamente espansiva e compassionevole del giovedì.

Lavoro: Giove porta l’amplificatore. Il sestile porta la comunicazione armonioSa. Il trigono Chirone porta la compassione. Le strutture reggono.

Salute: Vitalità ottima con Giove. Il trigono porta la qualità compassionevole generosa.

Consiglio del giorno: Giove porta l’amplificatore. Il sestile porta la comunicazione armonioSa. Il trigono Chirone porta la compassione. Le strutture reggono. Il giovedì porta la qualità creativa verso la Luna Piena di sabato.

Vergine ♍

Amore: La stagione solare è ora bilancina. La Luna in Pesci porta l’opposizione (Pesci ↔ Vergine = opposizione 180°) come verifica metodica-intuitiva. La doppia risonanza bilancina porta il semisestile (Bilancia ↔ Vergine = semisestile 30°). Marte in Cancro porta il sestile (Cancro ↔ Vergine = sestile 60°) come drive costruttivo.

Lavoro: Il sestile porta il drive costruttivo. L’opposizione porta la verifica metodica-intuitiva. Le strutture metodiche reggono come fondamento della nuova stagione.

Salute: La zona digestiva risponde bene. Il sestile porta il drive. L’opposizione porta la verifica riflessiva.

Consiglio del giorno: Il sestile porta il drive costruttivo. L’opposizione porta la verifica metodica-intuitiva. Le strutture reggono. Il giovedì porta la qualità metodica come fondamento della nuova stagione solare.

Bilancia ♎

Amore: Il Sole è nel segno — secondo giorno della stagione solare più propria. Mercurio è nel segno — la doppia risonanza bilancina porta la vitalità più naturale e la comunicazione più genuinamente diplomatica del secondo giorno. La Luna in Pesci porta il quinconce (Pesci ↔ Bilancia = quinconce 150°) — adattamento intuitivo profondo. Giove in Leone porta il sestile (Leone ↔ Bilancia = sestile 60°) come amplificatore generoso. Chirone Rx in Ariete porta l’opposizione (Ariete ↔ Bilancia = opposizione 180°) compassionevole.

Lavoro: La doppia risonanza porta la qualità diplomatica più genuina del secondo giorno solare. Il sestile porta l’amplificatore. Le strutture avanzate reggono nel ciclo lungo.

Salute: La zona lombare in ottima forma. La doppia risonanza porta la vitalità più naturale del secondo giorno solare.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta la qualità diplomatica più genuina del secondo giorno solare. Il sestile porta l’amplificatore. L’opposizione porta la domanda del ciclo. Le strutture reggono. Il giovedì porta la reciprocità verso la Luna Piena di sabato.

Scorpione ♏

Sei il segno più fortunato del giorno.

Amore: Il giovedì porta allo Scorpione la qualità di risonanza più profondamente autentica, trasformativamente armonioSa e nutrientemente genuina del secondo giorno della stagione solare bilancina. Venere è nel segno portando il ciclo relazionale più profondo, la qualità magneticamente intensa e la presenza trasformativa come sfondo costante e naturalmente proprio. La Luna in Pesci porta il trigono d’acqua (Pesci ↔ Scorpione = trigono 120°) come primo complementare intuitivo armonioso — la sensibilità compassionevole come sfondo più genuino. Marte in Cancro porta il trigono d’acqua (Cancro ↔ Scorpione = trigono 120°) come secondo complementare emotivo armonioso — il drive protettivo come energia costruttiva. Il triplo trigono d’acqua (Venere nel segno + Luna Pesci + Marte Cancro = trigono 120° reciproco tra tutti e tre) porta la qualità trasformativa più profondamente armonioSa, nutrientemente autentica e genuinamente intuitiva del giovedì autunnale — tre voci d’acqua diverse che si amplificano nella qualità più ricca e sedimentatamente genuina della giornata. La doppia risonanza bilancina porta il semisestile (Bilancia ↔ Scorpione = semisestile 30°) come transizione diplomatica. Chirone Rx in Ariete porta il quinconce (Ariete ↔ Scorpione = quinconce 150°) compassionevole — adattamento autentico. In amore, il giovedì porta la qualità di connessione più profondamente autentica, magneticamente intensa e nutrientemente genuina del secondo giorno autunnale — il triplo trigono porta la profondità come modo più naturale; la connessione d’anima come unico linguaggio genuino; Venere come sfondo costante e naturalmente proprio; il tutto come ciclo relazionale più ricco e trasformativamente completo del giovedì della Harvest Moon.

Lavoro: Il triplo trigono porta la qualità strategica più profondamente armonioSa, trasformativamente autentica e genuinamente radicata del giovedì. Le strutture avanzate nel triplo trigono reggono nel ciclo lungo come fondamento del ciclo autunnale bilancino verso la Luna Piena di sabato. Venere porta il ciclo trasformativo come sfondo costante.

Salute: Vitalità ottima con il triplo trigono. Il giovedì porta la qualità energetica più profondamente armonioSa, nutrientemente autentica e trasformativamente genuina del secondo giorno autunnale.

Consiglio del giorno: Il triplo trigono porta la profondità trasformativa nella qualità più armonioSa, nutrientemente autentica e genuinamente radicata del giovedì. Venere porta il ciclo relazionale più profondo. Le strutture reggono nel ciclo lungo. Il giovedì porta le fondamenta più profonde verso la Harvest Moon di sabato.

Sagittario ♐

Amore: Giove — dominante — in Leone porta il trigono di fuoco. La Luna in Pesci porta il quadrato (Pesci ↔ Sagittario = quadrato 90°) — la verifica intuitiva-visionaria. La doppia risonanza bilancina porta il sestile (Bilancia ↔ Sagittario = sestile 60°) armonioso. Chirone Rx in Ariete porta il trigono di fuoco compassionevole. La doppia risonanza di fuoco (trigono Giove + trigono Chirone) porta la qualità visionaria compassionevole.

Lavoro: La doppia risonanza porta la qualità visionaria compassionevole. Il sestile porta la comunicazione armonioSa. Il quadrato porta la verifica intuitiva. Le strutture reggono.

Salute: Ottima vitalità. La doppia risonanza porta la qualità espansiva compassionevole.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta la qualità visionaria compassionevole. Il sestile porta la comunicazione armonioSa. Il quadrato porta la verifica intuitiva. Le strutture reggono. Il giovedì porta lo slancio verso la Luna Piena.

Capricorno ♑

Amore: La Luna in Pesci porta il sestile (Pesci ↔ Capricorno = sestile 60°) intuitivo armonioso. La doppia risonanza bilancina porta il quadrato (Bilancia ↔ Capricorno = quadrato 90°). Venere in Scorpione porta il sestile (Scorpione ↔ Capricorno = sestile 60°) profondo. La doppia risonanza favorevole (sestile Luna Pesci + sestile Venere) porta la qualità intuitiva più profondamente armonioSa del giovedì.

Lavoro: La doppia risonanza porta la qualità intuitiva profonda armonioSa. Il quadrato porta la verifica diplomatica. Le strutture reggono.

Salute: Stabile. La doppia risonanza porta la qualità intuitiva e profonda armonioSa.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta la qualità intuitiva profonda armonioSa. Il quadrato porta la verifica diplomatica. Le strutture reggono. Il giovedì porta le fondamenta verso il ciclo autunnale.

Acquario ♒

Amore: Plutone Rx nel segno. Il Nodo Nord porta la sessantasettesima giornata karmicaa. La Luna in Pesci porta il semisestile (30°) — la transizione dalla doppia risonanza karmicaa del giorno precedente verso la profondità intuitiva. Chirone Rx in Ariete porta il sestile (Ariete ↔ Acquario = sestile 60°) compassionevole. La doppia risonanza bilancina porta il trigono d’aria karmico (Bilancia ↔ Acquario = trigono 120°) armonioso.

Lavoro: Il trigono karmico porta la comunicazione armonioSa. Il Nodo porta la sessantasettesima integrazione. Il sestile Chirone porta la qualità compassionevole. Le comprensioni reggono.

Salute: Buona energia. Il trigono porta la qualità armonioSa. Il sestile Chirone porta la compassione karmicaa.

Consiglio del giorno: Il trigono karmico porta la comunicazione armonioSa. Il Nodo porta la sessantasettesima integrazione. Il sestile porta la qualità compassionevole. Le comprensioni reggono verso la Luna Piena.

Pesci ♓

Amore: La Luna è nel segno dalle 05:23 CEST portando la risonanza diretta più intuitiva, compassionevole e genuinamente profonda come tono costante del giovedì. Venere in Scorpione porta il trigono d’acqua (Scorpione ↔ Pesci = trigono 120°) profondo armonioso. Marte in Cancro porta il trigono d’acqua (Cancro ↔ Pesci = trigono 120°) come drive intuitivo. Il triplo trigono d’acqua (Luna nel segno + Venere Scorpione + Marte Cancro) porta la qualità intuitiva più profondamente armonioSa, nutrientemente autentica e compassionevolmente genuina del giovedì. La doppia risonanza bilancina porta il quinconce (Bilancia ↔ Pesci = quinconce 150°) — adattamento diplomatico.

Lavoro: Il triplo trigono porta la qualità creativa intuitiva più profondamente armonioSa del giovedì. Le strutture avanzate reggono nel ciclo lungo. Il quinconce porta l’adattamento diplomatico.

Salute: Sensibilità fisica in ottima forma con il triplo trigono. Il giovedì porta la qualità energetica più intuitivamante profonda, nutrientemente armonioSa e genuinamente autentica del secondo giorno autunnale.

Consiglio del giorno: Il triplo trigono porta la qualità intuitiva più profondamente armonioSa del giovedì. La Luna nel segno porta la risonanza diretta più genuina. Le strutture reggono nel ciclo lungo. Il giovedì porta la profondità come fondamento verso la Harvest Moon di sabato.

Oroscopo 24 settembre 2026 – Classifica del giorno

Scorpione Pesci Cancro Leone Sagittario Bilancia Toro Capricorno Acquario Ariete Gemelli Vergine

(Essere in basso non significa “giovedì da buttare”: vuol solo dire che oggi servono più calma, selezione e cura di sé.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 24 settembre 2026

Qual è il segno più fortunato di giovedì 24 settembre 2026? Il segno più fortunato di oggi è lo Scorpione. Il triplo trigono d’acqua — Venere nel segno, il trigono dalla Luna in Pesci e il trigono da Marte in Cancro, tutti in trigono 120° reciproco — porta la qualità trasformativa più profondamente armonioSa, nutrientemente autentica e genuinamente radicata del secondo giorno della stagione solare bilancina. Tre voci d’acqua diverse che si amplificano nella qualità più ricca e trasformativamente completa del giovedì. Anche Pesci e Cancro escono favoriti: il primo per la Luna nel segno con il triplo trigono, il secondo per il doppio trigono d’acqua con il drive di Marte. Com’è l’energia generale di giovedì 24 settembre 2026? Giovedì 24 settembre porta la profondità emotiva più intuitiva e armonioSa come secondo giorno della stagione solare bilancina verso la vigilia della Harvest Moon di sabato.

Dalle 05:23 CEST — Luna in Pesci: la sensibilità intuitiva, la qualità creativa profonda e la presenza compassionevole come tono costante dell’intera giornata; il triplo trigono d’acqua (con Venere Scorpione e Marte Cancro) porta la qualità emotiva più profondamente armonioSa del giovedì; i segni d’acqua trovano la risonanza più genuinamente profonda

Sfondo — doppia risonanza bilancina: il Sole e Mercurio in Bilancia portano la reciprocità diplomatica come registro del secondo giorno solare; il contrasto fecondo tra la leggerezza bilancina e la profondità pisciaria porta due qualità complementari verso la Harvest Moon di sabato Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: usa la profondità intuitiva del triplo trigono d’acqua per le connessioni più trasformativamente autentiche e nutrientemente genuine del giovedì verso la Harvest Moon di sabato — le strutture relazionali avanzate nella profondità reggono nel ciclo lungo. Nel lavoro: la profondità intuitiva del giovedì porta le riflessioni più necessarie come fondamento verso il culmine del ciclo mensile; usa le strutture più genuine come fondamento verso la Luna Piena di sabato. Con te stesso: il giovedì porta la profondità come registro più genuino verso la vigilia della Harvest Moon — rispetta quella qualità come la più necessaria verso il culmine emotivo di sabato. Domanda guida del giorno: “Quale profondità intuitiva e trasformativamente autentica porto nel giovedì verso la Harvest Moon di sabato come fondamento più genuino del culmine emotivo del ciclo mensile — e quella qualità di presenza profonda diventa il seme più fertile del ciclo autunnale?” Perché seguire l’oroscopo giornaliero? L’oroscopo giornaliero offre un angolo di lettura sulle energie del momento, utile per capire perché certi giorni sembrano più scorrevoli di altri.

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel preciso giorno.

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta sempre una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 24 Settembre 2026

L’oroscopo di giovedì 24 settembre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Portare la profondità intuitiva più autentica nel triplo trigono d’acqua del giovedì — Luna Pesci, Venere Scorpione e Marte Cancro si amplificano nella qualità trasformativa più armonioSa, nutrientemente genuina e compassionevolmente radicata del secondo giorno autunnale

Rispettare il contrasto fecondo del giovedì: la leggerezza dialogica bilancina come sfondo e la profondità intuitiva pisciaria come tono lunare — due qualità diverse e ugualmente necessarie verso la Harvest Moon di sabato

Usare la profondità del giovedì come fondamento verso il culmine emotivo di sabato — la Harvest Moon in Ariete (26/9 ore 18:49 CEST) porta il completamento del ciclo mensile; le strutture avanzate nella profondità del giovedì reggono come terreno più fertile

In amore , il giovedì porta la qualità di connessione più profondamente autentica, trasformativamente armonioSa e nutrientemente genuina del triplo trigono — onorala con la presenza più radicata; le strutture relazionali della profondità reggono nel ciclo lungo verso la Harvest Moon e il ciclo autunnale

, il giovedì porta la qualità di connessione più profondamente autentica, trasformativamente armonioSa e nutrientemente genuina del triplo trigono — onorala con la presenza più radicata; le strutture relazionali della profondità reggono nel ciclo lungo verso la Harvest Moon e il ciclo autunnale Nel lavoro , il triplo trigono porta le strutture operative più profondamente intuitive, trasformativamente autentiche e genuinamente radicatae del giovedì — usa la giornata per le riflessioni più necessarie come fondamento verso il culmine del ciclo mensile di sabato; le strutture avanzate reggono nel ciclo lungo

, il triplo trigono porta le strutture operative più profondamente intuitive, trasformativamente autentiche e genuinamente radicatae del giovedì — usa la giornata per le riflessioni più necessarie come fondamento verso il culmine del ciclo mensile di sabato; le strutture avanzate reggono nel ciclo lungo Con te stesso, questo giovedì porta la profondità intuitiva più preziosa verso il culmine emotivo di sabato: il triplo trigono come sfondo armonioso, la leggerezza bilancina come contrasto fecondo, la Harvest Moon come orizzonte — tre qualità diverse e ugualmente necessarie del giovedì più profondamente autentico del ciclo autunnale bilancino

Queste previsioni astrologiche sono basate sull’analisi dei transiti planetari. Continua a seguirci su Atom Heart Magazine per leggere ogni giorno l’oroscopo aggiornato e le previsioni giornaliere, settimanali e mensili.

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.