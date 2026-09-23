Oroscopo di venerdì 25 settembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, venerdì 25 settembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete e classifica dei segni.

Oroscopo di Venerdì 25 Settembre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, venerdì 25 settembre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Il venerdì della vigilia — quello che porta la Luna in Pesci al suo secondo giorno sedimentato come tono intuitivo profondo e il triplo trigono d’acqua come qualità emotiva costante, con la vigilia più imminente della Harvest Moon come orizzonte del giorno verso il culmine emotivo più coraggioso del ciclo mensile. Domani sera alle 18:49 CEST la Luna Piena si perfezionerà in Ariete a 3°37′ — la Harvest Moon, la Luna Piena più vicina all’equinozio d’autunno — portando il completamento emotivo più diretto e autenticamente coraggioso del ciclo mensile. Il venerdì è la vigilia più imminente di quel culmine.

La Luna è in Pesci per tutta la giornata (secondo giorno sedimentato, uscirà domani alle 12:23 CEST per entrare in Ariete e completarsi nella Luna Piena delle 18:49 CEST). Il triplo trigono d’acqua sedimentato (Luna Pesci + Venere in Scorpione + Marte in Cancro = trigono 120° reciproco) porta la qualità emotiva più profondamente armonioSa, nutrientemente intuitiva e compassionevolmente genuina del secondo giorno come fondamento verso il culmine di domani. La doppia risonanza bilancina (Sole + Mercurio nel segno) porta la reciprocità diplomatica come sfondo complementare del terzo giorno della stagione solare. Chirone Rx in Ariete porta il ciclo compassionevole sull’autonomia — domani la Luna Piena si perfezionerà nel segno di Chirone amplificando la domanda compassionevole più necessaria del ciclo. Giove in Leone porta l’amplificatore generoso.

Tema del giorno: Luna in Pesci (secondo giorno sedimentato) + triplo trigono d’acqua + vigilia della Harvest Moon Ariete (domani 18:49 CEST) — il venerdì della profondità sedimentata verso il culmine più coraggioso del ciclo

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Ariete ♈

Sei il segno più fortunato del giorno.

Amore: Il venerdì porta all’Ariete la vigilia più imminente e coraggiosamente significativa del ciclo mensile. Domani sera alle 18:49 CEST la Luna Piena si perfezionerà nel segno a 3°37′ — la Harvest Moon porta il culmine emotivo più diretto, autenticamente coraggioso e personalmente dichiarativo del ciclo. Il venerdì è la vigilia più imminente di quel culmine: la sera del venerdì è la soglia verso la Harvest Moon. Chirone retrogrado è nel segno portando il ciclo compassionevole sull’autonomia come sfondo sedimentato — domani la Luna Piena si perfezionerà nel segno di Chirone amplificando la domanda del ciclo: dove le ferite sull’identità si stanno già trasformando in forza genuina? Il venerdì porta la vigilia più necessaria di quella domanda. La Luna in Pesci porta il quinconce (Pesci ↔ Ariete = quinconce 150°) come adattamento intuitivo profondo — la profondità del venerdì come preparazione interiore al coraggio di domani. Giove in Leone porta il trigono di fuoco (Leone ↔ Ariete = trigono 120°) come amplificatore espansivo generoso. Saturno Rx nel segno porta la struttura revisionante come fondamento del culmine. La doppia risonanza bilancina porta l’opposizione (Bilancia ↔ Ariete = opposizione 180°) sull’asse — la domanda relazionale più onesta nella vigilia: dove la diplomazia porta coraggio genuino verso il culmine di domani? In amore, il venerdì porta la vigilia più imminente del culmine emotivo più coraggioso del ciclo mensile — la qualità di preparazione interiore più necessaria verso la dichiarazione emotiva di domani; il trigono porta l’amplificatore generoso; la profondità intuitiva del venerdì sera come fondamento più fertile verso il coraggio del sabato della Harvest Moon.

Lavoro: Il trigono porta le opportunità espansive. La vigilia porta il raccoglimento più necessario verso il culmine operativo di domani. Chirone porta la compassione come sfondo del ciclo. Saturno porta la struttura. Le strutture avanzate nella vigilia reggono nel ciclo lungo come fondamento del culmine di domani.

Salute: Vitalità in buona forma. Il quinconce porta l’adattamento intuitivo profondo come preparazione verso il culmine di domani. Chirone porta la compassione come sfondo.

Consiglio del giorno: Il venerdì porta la vigilia più imminente della Harvest Moon — porta le intenzioni più coraggiosamente genuine in questa giornata; il coraggio autentico del venerdì diventa il fondamento più fertile del culmine di domani. Il trigono porta l’amplificatore. Chirone porta la compassione. Le strutture reggono verso la Luna Piena delle 18:49 CEST di domani.

Toro ♉

Amore: La Luna in Pesci porta il sestile (Pesci ↔ Toro = sestile 60°) intuitivo armonioso sedimentato — secondo giorno. La doppia risonanza bilancina porta il quinconce (Bilancia ↔ Toro = quinconce 150°). Venere in Scorpione porta l’opposizione profonda. Marte in Cancro porta il sestile (Cancro ↔ Toro = sestile 60°) costruttivo. La doppia risonanza favorevole sedimentata (sestile Luna + sestile Marte) porta la qualità intuitiva costruttiva armonioSa del secondo giorno.

Lavoro: La doppia risonanza porta la qualità intuitiva costruttiva sedimentata. Il sestile porta il drive. Le strutture reggono verso la Luna Piena.

Salute: Stabile. La doppia risonanza porta la qualità intuitiva armonioSa sedimentata.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta la qualità intuitiva costruttiva sedimentata. Il sestile porta il drive. Le strutture reggono. Il venerdì porta le fondamenta verso la Harvest Moon di domani.

Gemelli ♊

Amore: Urano Rx è nel segno. La Luna in Pesci porta il quadrato (Pesci ↔ Gemelli = quadrato 90°) sedimentato — seconda verifica intuitiva-intellettuale. La doppia risonanza bilancina porta il trigono d’aria (Bilancia ↔ Gemelli = trigono 120°) armonioso. Urano Rx porta la revisione innovativa sedimentata.

Lavoro: Il trigono porta la comunicazione armonioSa. Il quadrato porta la seconda verifica intuitiva. Urano Rx porta la revisione. Le strutture reggono.

Salute: Sistema nervoso in buona forma. Il trigono porta la qualità armonioSa comunicativa.

Consiglio del giorno: Il trigono porta la comunicazione armonioSa. Il quadrato porta la seconda verifica intuitiva-intellettuale. Urano Rx porta la revisione. Le strutture reggono verso la Harvest Moon.

Cancro ♋

Amore: Marte è nel segno. La Luna in Pesci porta il trigono d’acqua sedimentato (secondo giorno). Venere in Scorpione porta il trigono d’acqua sedimentato come profondità. Il doppio trigono d’acqua sedimentato porta la qualità emotiva più profondamente armonioSa del secondo giorno. La doppia risonanza bilancina porta il quadrato (Bilancia ↔ Cancro = quadrato 90°). La doppia risonanza favorevole (doppio trigono + Marte nel segno) porta la qualità più nutrientemente genuina del venerdì.

Lavoro: Il doppio trigono porta la qualità operativa profonda sedimentata. Marte porta il drive. Il quadrato porta la verifica diplomatica. Le strutture reggono.

Salute: Zona stomaco in ottima forma. Il doppio trigono porta nutrimento profondo sedimentato. Marte porta vitalità.

Consiglio del giorno: Il doppio trigono porta la qualità emotiva profonda sedimentata. Marte porta il drive. Il quadrato porta la verifica diplomatica. Le strutture reggono. Il venerdì porta le fondamenta emotive verso la Harvest Moon.

Leone ♌

Amore: Giove è nel segno portando l’amplificatore generoso. La Luna in Pesci porta il quinconce (Pesci ↔ Leone = quinconce 150°) sedimentato. La doppia risonanza bilancina porta il sestile (Bilancia ↔ Leone = sestile 60°). Chirone Rx in Ariete porta il trigono di fuoco (Ariete ↔ Leone = trigono 120°) compassionevole. La doppia risonanza favorevole (sestile bilancino + trigono Chirone) porta la qualità armonioSamente espansiva e compassionevole.

Lavoro: Giove porta l’amplificatore. Il sestile porta la comunicazione armonioSa. Il trigono Chirone porta la compassione. Le strutture reggono verso la Harvest Moon.

Salute: Vitalità ottima con Giove. Il trigono porta la qualità compassionevole generosa.

Consiglio del giorno: Giove porta l’amplificatore. Il sestile porta la comunicazione armonioSa. Il trigono Chirone porta la compassione. Le strutture reggono. Il venerdì porta la qualità espansiva verso la Harvest Moon di domani.

Vergine ♍

Amore: La Luna in Pesci porta l’opposizione sedimentata (Pesci ↔ Vergine = opposizione 180°) — seconda verifica metodica-intuitiva. La doppia risonanza bilancina porta il semisestile. Marte in Cancro porta il sestile (Cancro ↔ Vergine = sestile 60°) costruttivo.

Lavoro: Il sestile porta il drive costruttivo. L’opposizione porta la seconda verifica metodica-intuitiva. Le strutture reggono verso la Harvest Moon.

Salute: La zona digestiva risponde bene. Il sestile porta il drive. L’opposizione porta la verifica intuitiva.

Consiglio del giorno: Il sestile porta il drive costruttivo. L’opposizione porta la seconda verifica metodica-intuitiva. Le strutture reggono. Il venerdì porta la qualità metodica verso la Harvest Moon di domani.

Bilancia ♎

Amore: Il Sole è nel segno — terzo giorno della stagione solare più propria. Mercurio è nel segno — la doppia risonanza bilancina porta la vitalità più naturale e la comunicazione diplomatica del terzo giorno. La Luna in Pesci porta il quinconce sedimentato (Pesci ↔ Bilancia = quinconce 150°). Giove in Leone porta il sestile come amplificatore. Chirone Rx in Ariete porta l’opposizione compassionevole.

Lavoro: La doppia risonanza porta la qualità diplomatica più genuina del terzo giorno solare. Il sestile porta l’amplificatore. Le strutture avanzate reggono.

Salute: La zona lombare in ottima forma. La doppia risonanza porta la vitalità naturale del terzo giorno solare.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta la qualità diplomatica più genuina del terzo giorno solare. Il sestile porta l’amplificatore. L’opposizione porta la domanda compassionevole. Le strutture reggono verso la Harvest Moon di domani.

Scorpione ♏

Amore: Venere è nel segno. La Luna in Pesci porta il trigono d’acqua sedimentato (secondo giorno). Marte in Cancro porta il trigono d’acqua sedimentato come drive profondo. Il doppio trigono d’acqua sedimentato porta la qualità trasformativa più profondamente armonioSa del secondo giorno — la sedimentazione porta la qualità più radicata e genuinamente familiare. La doppia risonanza bilancina porta il semisestile.

Lavoro: Il doppio trigono porta la qualità strategica profonda sedimentata. Venere porta il ciclo trasformativo. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Vitalità in buona forma. Il doppio trigono porta nutrimento profondo sedimentato.

Consiglio del giorno: Il doppio trigono porta la profondità trasformativa sedimentata più radicata del secondo giorno. Venere porta il ciclo profondo. Le strutture reggono verso la Harvest Moon di domani.

Sagittario ♐

Amore: Giove — dominante — in Leone porta il trigono di fuoco. La Luna in Pesci porta il quadrato sedimentato (Pesci ↔ Sagittario = quadrato 90°) — seconda verifica intuitiva-visionaria. La doppia risonanza bilancina porta il sestile (Bilancia ↔ Sagittario = sestile 60°) armonioso. Chirone Rx in Ariete porta il trigono di fuoco compassionevole. La doppia risonanza di fuoco (trigono Giove + trigono Chirone) porta la qualità visionaria compassionevole sedimentata.

Lavoro: La doppia risonanza porta la qualità visionaria compassionevole sedimentata. Il sestile porta la comunicazione armonioSa. Il quadrato porta la seconda verifica. Le strutture reggono.

Salute: Ottima vitalità. La doppia risonanza porta la qualità espansiva compassionevole.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta la qualità visionaria compassionevole. Il sestile porta la comunicazione armonioSa. Le strutture reggono. Il venerdì porta lo slancio verso la Harvest Moon di domani.

Capricorno ♑

Amore: La Luna in Pesci porta il sestile sedimentato (Pesci ↔ Capricorno = sestile 60°) intuitivo armonioso. La doppia risonanza bilancina porta il quadrato (Bilancia ↔ Capricorno = quadrato 90°). Venere in Scorpione porta il sestile (Scorpione ↔ Capricorno = sestile 60°) profondo. La doppia risonanza favorevole sedimentata (sestile Luna + sestile Venere) porta la qualità intuitiva profonda armonioSa.

Lavoro: La doppia risonanza porta la qualità intuitiva profonda armonioSa. Il quadrato porta la verifica. Le strutture reggono.

Salute: Stabile. La doppia risonanza porta la solidità intuitiva e profonda armonioSa.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta la qualità intuitiva profonda armonioSa. Il quadrato porta la verifica. Le strutture reggono. Il venerdì porta le fondamenta verso la Harvest Moon.

Acquario ♒

Amore: Plutone Rx nel segno. Il Nodo Nord porta la sessantottesima giornata karmicaa. La Luna in Pesci porta il semisestile sedimentato. Chirone Rx in Ariete porta il sestile (Ariete ↔ Acquario = sestile 60°) compassionevole. La doppia risonanza bilancina porta il trigono d’aria karmico (Bilancia ↔ Acquario = trigono 120°).

Lavoro: Il trigono karmico porta la comunicazione armonioSa. Il Nodo porta la sessantottesima integrazione. Il sestile Chirone porta la qualità compassionevole. Le comprensioni reggono.

Salute: Buona energia. Il trigono porta la qualità armonioSa. Il sestile porta la compassione karmicaa.

Consiglio del giorno: Il trigono karmico porta la comunicazione armonioSa. Il Nodo porta la sessantottesima integrazione. Il sestile porta la qualità compassionevole. Le strutture reggono verso la Harvest Moon.

Pesci ♓

Amore: La Luna è nel segno per il secondo giorno sedimentato — la qualità intuitiva più radicata, genuinamente familiare e compassionevolmente propria come tono costante del venerdì. Venere in Scorpione porta il trigono d’acqua sedimentato come profondità armonioSa. Marte in Cancro porta il trigono d’acqua sedimentato come drive intuitivo. Il triplo trigono d’acqua sedimentato (Luna nel segno + Venere Scorpione + Marte Cancro) porta la qualità intuitiva più profondamente radicata, nutrientemente autentica e compassionevolmente genuina del secondo giorno. La doppia risonanza bilancina porta il quinconce sedimentato.

Lavoro: Il triplo trigono porta la qualità creativa intuitiva più profondamente sedimentata. Le strutture avanzate reggono nel ciclo lungo. Il quinconce porta l’adattamento diplomatico.

Salute: Sensibilità fisica in ottima forma. Il triplo trigono porta nutrimento intuitivo profondo sedimentato. Il secondo giorno porta la qualità più radicata e genuinamente familiare.

Consiglio del giorno: Il triplo trigono porta la qualità intuitiva più profondamente sedimentata del secondo giorno — la presenza più radicata e genuinamente familiare come registro più autentico del venerdì. Le strutture reggono. Il venerdì porta la profondità verso la vigilia della Harvest Moon di domani.

Oroscopo 25 settembre 2026 – Classifica del giorno

Ariete Leone Sagittario Pesci Cancro Scorpione Bilancia Capricorno Toro Gemelli Acquario Vergine

(Essere in basso non significa “venerdì da buttare”: vuol solo dire che oggi servono più calma, selezione e cura di sé.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 25 settembre 2026

Qual è il segno più fortunato di venerdì 25 settembre 2026? Il segno più fortunato di oggi è l’Ariete. La vigilia più imminente della Harvest Moon — domani sera alle 18:49 CEST la Luna Piena si perfeziona nel segno a 3°37′ — porta il raccoglimento più coraggioso e genuinamente necessario come qualità del venerdì. Chirone retrogrado nel segno amplifica la domanda del ciclo compassionevole: dove le ferite sull’identità si stanno trasformando in forza genuina? Il trigono di fuoco da Giove in Leone porta l’amplificatore generoso come sfondo espansivo. La vigilia porta le intenzioni più coraggiosamente genuine come fondamento più fertile del culmine di domani. Anche Leone e Sagittario escono favoriti: entrambi per la doppia risonanza di fuoco con Chirone e Giove. Cosa porta la vigilia della Harvest Moon di venerdì 25 settembre 2026? Il venerdì 25 settembre è la vigilia più imminente della Harvest Moon — la Luna Piena in Ariete a 3°37′ che si perfeziona domani sabato 26 settembre alle 18:49 CEST. In astrologia il giorno prima di una Luna Piena porta la qualità di vigilia più necessaria del ciclo mensile: il raccoglimento interiore più genuino come preparazione al culmine. La Luna è ancora in Pesci (uscirà domani alle 12:23 CEST per entrare in Ariete e completarsi nella Luna Piena delle 18:49 CEST), portando la profondità intuitiva sedimentata come fondamento del culmine. La Harvest Moon in Ariete porta il completamento di quanto avviato nella Luna Nuova in Vergine dell’11 settembre: cosa è stato avviato due settimane fa che ora richiede la presenza più coraggiosa e dichiarativa per completarsi? Il venerdì porta la risposta interiore più necessaria verso quella domanda. Com’è l’energia generale di venerdì 25 settembre 2026? Venerdì 25 settembre porta la profondità intuitiva sedimentata come vigilia della Harvest Moon e fondamento del culmine emotivo di domani.

Tutto il giorno — Luna in Pesci (secondo giorno sedimentato): il triplo trigono d’acqua sedimentato (con Venere Scorpione e Marte Cancro) porta la qualità emotiva più profondamente radicata, nutrientemente autentica e compassionevolmente genuina come tono costante; i segni d’acqua trovano la risonanza più profondamente sedimentata del secondo giorno

Sfondo — vigilia della Harvest Moon: domani alle 18:49 CEST la Luna Piena in Ariete porta il culmine del ciclo mensile; il venerdì porta il raccoglimento più necessario come preparazione; le strutture avanzate nella profondità del venerdì reggono come fondamento del culmine di domani Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: usa la profondità intuitiva sedimentata del triplo trigono come raccoglimento interiore verso il culmine emotivo di domani — la qualità di presenza più radicata del venerdì diventa il fondamento più fertile della dichiarazione emotiva della Harvest Moon. Nel lavoro: le strutture avanzate nella profondità del venerdì reggono come fondamento verso il culmine operativo di domani; usa il venerdì per le riflessioni più necessarie verso il weekend. Con te stesso: il venerdì porta la vigilia più necessaria verso la Harvest Moon di domani — onora la profondità del venerdì come il registro più genuino verso il coraggio del sabato. Domanda guida del giorno: “Quale presenza intuitiva profonda e coraggiosamente autentica porto nella vigilia della Harvest Moon come fondamento più fertile del culmine emotivo di domani — e quella qualità di raccoglimento interiore diventa il seme più genuino della dichiarazione emotiva del sabato?” Perché seguire l’oroscopo giornaliero? L’oroscopo giornaliero offre un angolo di lettura sulle energie del momento, utile per capire perché certi giorni sembrano più scorrevoli di altri.

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel preciso giorno.

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta sempre una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 25 Settembre 2026

L’oroscopo di venerdì 25 settembre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Onorare la profondità intuitiva sedimentata del triplo trigono d’acqua come raccoglimento verso la Harvest Moon di domani — la Luna in Pesci porta la qualità più radicata e nutrientemente autentica del secondo giorno come fondamento più fertile del culmine emotivo coraggioso di domani

Portare le intenzioni più coraggiosamente genuine nella vigilia della Harvest Moon — il venerdì è la soglia più necessaria verso il culmine emotivo di domani; le strutture avanzate nella vigilia reggono come fondamento della dichiarazione emotiva della Luna Piena delle 18:49 CEST di sabato

Rispettare il contrasto fecondo del venerdì: la profondità intuitiva pisciaria come tono dominante e la leggerezza bilancina come sfondo diplomatico — due qualità diverse e ugualmente necessarie come raccoglimento verso il coraggio dichiarativo della Harvest Moon

In amore , il venerdì porta la qualità di connessione più profondamente intuitiva, nutrientemente sedimentata e coraggiosamente autentica della vigilia della Harvest Moon — onorala con la presenza più radicata; le strutture relazionali del triplo trigono reggono come fondamento del culmine emotivo di domani

, il venerdì porta la qualità di connessione più profondamente intuitiva, nutrientemente sedimentata e coraggiosamente autentica della vigilia della Harvest Moon — onorala con la presenza più radicata; le strutture relazionali del triplo trigono reggono come fondamento del culmine emotivo di domani Nel lavoro , il triplo trigono porta le riflessioni operative più profonde e intuitive come raccoglimento verso il culmine del ciclo mensile; le strutture avanzate nella profondità del venerdì reggono come fondamento verso il weekend della Harvest Moon

, il triplo trigono porta le riflessioni operative più profonde e intuitive come raccoglimento verso il culmine del ciclo mensile; le strutture avanzate nella profondità del venerdì reggono come fondamento verso il weekend della Harvest Moon Con te stesso, questo venerdì porta la vigilia più necessaria del ciclo mensile: la profondità sedimentata come raccoglimento interiore, il triplo trigono come sfondo armonioso, la Harvest Moon come orizzonte del culmine — tre qualità diverse e ugualmente necessarie del venerdì più profondamente autentico verso il sabato della Harvest Moon in Ariete

Queste previsioni astrologiche sono basate sull’analisi dei transiti planetari. Continua a seguirci su Atom Heart Magazine per leggere ogni giorno l’oroscopo aggiornato e le previsioni giornaliere, settimanali e mensili.

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.