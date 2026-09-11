Oroscopo di domenica 13 settembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, domenica 13 settembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete e classifica dei segni.

Oroscopo di Domenica 13 Settembre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, domenica 13 settembre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

La domenica dell’originalità riflessiva — quella che porta la Luna in Bilancia come tono dialogico armonioso e poi, nel pomeriggio, il terzo e ultimo transito comunicativo significativo del ciclo di Mercurio in Bilancia: il trigono con Urano retrogrado in Gemelli. Dopo la profondità trasformativa di ieri (trigono Plutone, 17:59 CEST) e la visione dissolubile di ieri sera (opposizione Nettuno, 18:37 CEST), oggi la domenica porta la qualità più originale e riflessivamente innovativa del ciclo comunicativo autunnale.

La Luna è in Bilancia per tutta la giornata portando la leggerezza dialogica e la reciprocità armonioSa come tono costante. Mercurio è nel segno portando la comunicazione diplomatica come registro costante. Poi alle 16:39 CEST Mercurio forma il trigono con Urano retrogrado in Gemelli — il momento comunicativo più originale e riflessivamente innovativo del ciclo di Mercurio in Bilancia: il dialogo diplomatico che incontra l’originalità innovativa nel suo ciclo più riflessivo; la parola che porta la svolta; dove la conversazione equilibrata apre verso la comprensione più inaspettatamente genuina? Le idee che emergono nella finestra del trigono Urano hanno la qualità innovativa più autentica e riflessivamente radicata del ciclo autunnale. Con Urano retrogrado nel segno, la svolta non è impulsiva ma riflessiva — la comprensione che torna dall’interno verso l’esterno, l’originalità come revisione più profonda piuttosto che come cambiamento immediato.

La domenica chiude il ciclo comunicativo del fine settimana più ricco e triadicamente autentico del ciclo autunnale — dopo la profondità di ieri e la visione di ieri sera, l’originalità riflessiva come qualità conclusiva del trittico comunicativo. Venere in Scorpione porta la profondità relazionale. Giove in Leone porta l’amplificatore generoso. La doppia risonanza vergine porta la qualità metodica analitica come sfondo intellettuale.

Tema del giorno: Luna Bilancia (tutta la giornata) + Mercurio trigono Urano Rx (16:39 CEST) — la domenica dell’originalità riflessiva come chiusura del trittico comunicativo del weekend

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: La Luna in Bilancia porta l’opposizione armonioSa (Bilancia ↔ Ariete = opposizione 180°) come verifica relazionale. Mercurio in Bilancia porta l’opposizione comunicativa. Il pomeriggio il trigono Urano Rx porta la svolta originalmen te riflessiva nell’opposizione — dove il dialogo equilibrato porta una comprensione inaspettatamente genuina sul coraggio? Giove in Leone porta il trigono di fuoco come sfondo espansivo. Saturno e Chirone Rx nel segno portano il doppio ciclo revisionante.

Lavoro: Il trigono porta l’espansione. L’opposizione porta la verifica relazionale. Il pomeriggio il trigono Urano porta la svolta riflessiva. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Vitalità in buona forma. Il trigono porta l’espansione. Il doppio ciclo porta la compassione.

Consiglio del giorno: L’opposizione porta la verifica relazionale. Il pomeriggio il trigono Urano porta la svolta riflessiva nell’opposizione. Il trigono porta l’espansione. Le strutture reggono. La domenica porta le comprensioni verso la settimana del Chirone.

Toro ♉

Amore: La Luna in Bilancia porta il quinconce (150°) — adattamento armonioso. La doppia risonanza vergine porta il trigono di terra (Vergine ↔ Toro = trigono 120°) come qualità metodica costruttiva. Marte in Cancro porta il sestile (Cancro ↔ Toro = sestile 60°). Il pomeriggio il trigono Urano porta la svolta originale costruttiva.

Lavoro: Il trigono porta la solidità metodica. Il sestile porta il drive costruttivo. Il pomeriggio il trigono Urano porta la svolta originale. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Stabile. Il trigono porta la solidità metodica. Il sestile porta il drive.

Consiglio del giorno: Il trigono porta la solidità metodica. Il sestile porta il drive costruttivo. Il pomeriggio il trigono Urano porta la svolta originale. Le strutture reggono. La domenica porta le fondamenta verso la settimana.

Gemelli ♊

Sei il segno più fortunato del giorno.

Amore: La domenica porta ai Gemelli la qualità di risonanza più originale, riflessivamente innovativa e armoniosamente dialogica del secondo fine settimana di settembre. Urano retrogrado è nel segno portando l’originalità innovativa riflessiva come sfondo costante. Alle 16:39 CEST Mercurio in Bilancia forma il trigono con Urano Rx — il trigono porta la comunicazione diplomatica nel segno del Gemelli come qualità più originale e riflessivamente innovativa del ciclo: la parola dialogica che incontra l’originalità nel suo momento più riflessivo e genuinamente autentico. Con Urano retrogrado, la svolta è interiore e riflessiva — la comprensione originale che torna dall’interno come qualità più duratura rispetto all’impulso immediato. La Luna in Bilancia porta il trigono d’aria (Bilancia ↔ Gemelli = trigono 120°) come leggerezza dialogica armonioSa per tutta la giornata. Mercurio — dominante — in Bilancia porta il trigono d’aria come comunicazione armonioSa. La doppia risonanza d’aria (trigono Luna + trigono Mercurio) porta la qualità comunicativa più armonioSamente dialogica e genuinamente leggera del mattino come sfondo del pomeriggio più originale. Poi il trigono Mercurio-Urano Rx (16:39 CEST) porta la terza voce — la svolta originale come culmine del trittico d’aria del domenicale. La triplice risonanza d’aria (trigono Luna + trigono Mercurio + trigono Urano Rx diretto) porta la qualità comunicativa più originalmente armonioSa, riflessivamente innovativa e dialogicamente autentica della domenica. La doppia risonanza vergine porta il quadrato (Vergine ↔ Gemelli = quadrato 90°) — la verifica metodica sulla svolta originale: quella svolta regge la precisione metodica? La comprensione che regge diventa il fondamento più solido verso la settimana. Venere in Scorpione porta il quinconce (Scorpione ↔ Gemelli = quinconce 150°) — adattamento profondo. Giove in Leone porta il sestile (Leone ↔ Gemelli = sestile 60°) come amplificatore armonioso. In amore, la domenica porta la qualità di connessione più originalmente dialogica, riflessivamente innovativa e armoniosamente genuina del secondo fine settimana di settembre — la triplice risonanza porta l’originalità come modo naturale; il trigono Urano porta la svolta più riflessiva come culmine; il sestile di Giove porta la generosità come sfondo; il tutto come ciclo comunicativo più ricco e autenticamente innovativo del domenicale autunnale.

Lavoro: La triplice risonanza d’aria porta le collaborazioni più originalmente dialogiche, riflessivamente innovative e comunicativamente genuine della domenica. Il trigono Urano Rx (16:39 CEST) porta il momento operativo più originale e riflessivamente autentico — le idee che emergono in quella finestra portano la qualità innovativa più genuina e duratura del ciclo autunnale. Il quadrato porta la verifica metodica più necessaria.

Salute: Ottima energia con la triplice risonanza d’aria. La domenica porta la qualità più originalmente armonioSa e riflessivamente vivace del ciclo comunicativo autunnale.

Consiglio del giorno: La triplice risonanza d’aria porta la tua originalità nella qualità più armonioSamente dialogica e riflessivamente innovativa della domenica. Il pomeriggio (16:39 CEST) il trigono Urano Rx porta il momento più originale — usa quella finestra per le idee più riflessivamente innovative; hanno la qualità più genuina e duratura. Il quadrato porta la verifica metodica. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Cancro ♋

Amore: Marte è nel segno portando il drive emotivo protettivo. La Luna in Bilancia porta il quadrato (Bilancia ↔ Cancro = quadrato 90°) — verifica relazionale. La doppia risonanza vergine porta il sestile (Vergine ↔ Cancro = sestile 60°) come comunicazione metodica. Venere in Scorpione porta il trigono d’acqua (Scorpione ↔ Cancro = trigono 120°) come profondità armonioSa. Il pomeriggio il trigono Urano porta la svolta originale nel campo del drive emotivo.

Lavoro: Marte porta il drive. Il sestile porta la comunicazione metodica. Il trigono d’acqua porta la qualità profonda. Il quadrato porta la verifica. Le strutture reggono.

Salute: Zona stomaco in ottima forma. Marte porta vitalità. Il trigono d’acqua porta nutrimento.

Consiglio del giorno: Marte porta il drive emotivo. Il trigono d’acqua porta la profondità armonioSa. Il sestile porta la comunicazione metodica. Il pomeriggio il trigono Urano porta la svolta originale. Le strutture reggono verso la settimana.

Leone ♌

Amore: Giove è nel segno portando l’amplificatore generoso. La Luna in Bilancia porta il sestile favorevole (Bilancia ↔ Leone = sestile 60°) come leggerezza dialogica. Mercurio in Bilancia porta il sestile come comunicazione armonioSa. La doppia risonanza favorevole (sestile Luna + sestile Mercurio) porta la qualità comunicativa più armonioSa del mattino. Il pomeriggio il trigono Urano Rx porta la svolta originale creativa — le idee creative più inaspettatamente genuine emergono nella finestra del trigono.

Lavoro: La doppia risonanza porta le collaborazioni più armonioSe. Il pomeriggio il trigono Urano porta la svolta originale creativa. Giove porta l’amplificatore. Le strutture reggono.

Salute: Vitalità ottima con Giove. La doppia risonanza porta la qualità armonioSa espansiva.

Consiglio del giorno: Giove porta l’amplificatore. La doppia risonanza porta la qualità armonioSa del mattino. Il pomeriggio il trigono Urano porta la svolta originale creativa. Le strutture reggono. La domenica porta la qualità creativa verso la settimana.

Vergine ♍

Amore: Il Sole è nel segno portando la vitalità metodica. La Luna in Bilancia porta il quinconce (150°) — adattamento. Mercurio — dominante — è in Bilancia: il pomeriggio il trigono Urano Rx porta la comunicazione metodica più originale e riflessivamente innovativa. Marte in Cancro porta il sestile come drive costruttivo. Le ultime ore della stagione solare si avvicinano (equinozio del 22).

Lavoro: Il pomeriggio il trigono Urano porta la svolta originale metodica — usa quella finestra per le riflessioni più innovative. Il sestile porta il drive costruttivo. Le strutture reggono.

Salute: La zona digestiva risponde bene. Il sole porta la vitalità metodica. Il pomeriggio porta la svolta originale.

Consiglio del giorno: Il pomeriggio il trigono Urano porta la svolta originale metodica più riflessiva. Il sestile porta il drive costruttivo. Le strutture reggono verso l’equinozio. La domenica porta la qualità metodica verso la chiusura della stagione solare.

Bilancia ♎

Amore: Mercurio è nel segno portando la comunicazione diplomatica. La Luna è nel segno per tutta la giornata — secondo e ultimo giorno pieno della Luna in Bilancia (domani alle 08:43 entra in Scorpione). La doppia risonanza bilancina (Luna + Mercurio nel segno) porta la qualità comunicativa più armonioSa come sfondo costante. Il pomeriggio il trigono Urano Rx porta la svolta originale più riflessiva del ciclo bilancino — il dialogo diplomatico che incontra l’originalità riflessiva come comprensione più inaspettatamente genuina del domenicale. Giove in Leone porta il sestile (Leone ↔ Bilancia = sestile 60°) come amplificatore. La triplice risonanza (Luna + Mercurio + sestile Giove) porta la qualità più armonioSamente espansiva come sfondo del trigono Urano.

Lavoro: La triplice risonanza porta le collaborazioni più armonioSe. Il pomeriggio il trigono Urano porta la svolta originale più riflessiva del ciclo bilancino. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: La zona lombare risponde bene. La doppia risonanza porta la leggerezza armonioSa. Il pomeriggio porta la svolta originale.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta la qualità comunicativa più armonioSa come sfondo del mattino. Il pomeriggio il trigono Urano porta la svolta originale più riflessiva del ciclo bilancino — usa quella finestra per le conversazioni più innovative. Domani la Luna lascia il segno. Le strutture reggono verso la settimana.

Scorpione ♏

Amore: Venere è nel segno portando la profondità relazionale più intensa. La Luna in Bilancia porta il semisestile (30°). Marte in Cancro porta il trigono d’acqua come drive profondo. La doppia risonanza vergine porta il sestile (Vergine ↔ Scorpione = sestile 60°) come qualità metodica. Il pomeriggio il trigono Urano Rx porta la svolta originale riflessiva nel campo della profondità.

Lavoro: Venere porta il ciclo profondo. Il trigono d’acqua porta il drive profondo. Il sestile porta la comunicazione metodica. Il pomeriggio porta la svolta originale. Le strutture reggono.

Salute: Vitalità in buona forma. Il trigono d’acqua porta nutrimento. Il sestile porta la qualità metodica.

Consiglio del giorno: Venere porta la profondità relazionale. Il trigono d’acqua porta il drive profondo. Il sestile porta la comunicazione metodica. Il pomeriggio porta la svolta originale riflessiva. Le strutture reggono verso la settimana del Chirone.

Sagittario ♐

Amore: Giove — dominante — in Leone porta il trigono di fuoco sedimentato. La Luna in Bilancia porta il sestile (Bilancia ↔ Sagittario = sestile 60°) come leggerezza dialogica. Mercurio in Bilancia porta il sestile come comunicazione armonioSa. La doppia risonanza (sestile Luna + sestile Mercurio) porta la qualità visionaria più armonioSamente dialogica. Il pomeriggio il trigono Urano Rx porta la svolta originale visionaria.

Lavoro: La doppia risonanza porta la qualità visionaria armonioSa. Il trigono porta le opportunità espansive. Il pomeriggio porta la svolta originale visionaria. Le strutture reggono.

Salute: Ottima vitalità. La doppia risonanza porta la qualità visionaria armonioSa.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta la qualità visionaria armonioSa. Il pomeriggio il trigono Urano porta la svolta visionaria più originale. Il trigono porta l’espansione. Le strutture reggono. La domenica porta la qualità verso la settimana più espansiva.

Capricorno ♑

Amore: La Luna in Bilancia porta il quadrato (Bilancia ↔ Capricorno = quadrato 90°) — verifica relazionale strutturale. La doppia risonanza vergine porta il trigono di terra (Vergine ↔ Capricorno = trigono 120°) come solidità costruttiva. Il pomeriggio il trigono Urano Rx porta la svolta originale costruttiva strutturale.

Lavoro: Il trigono porta la solidità costruttiva metodica. Il quadrato porta la verifica. Il pomeriggio porta la svolta originale strutturale. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Stabile. Il trigono porta la solidità metodica. Il quadrato porta la verifica.

Consiglio del giorno: Il trigono porta la solidità metodica costruttiva. Il quadrato porta la verifica strutturale. Il pomeriggio porta la svolta originale costruttiva. Le strutture reggono. La domenica porta le fondamenta verso la settimana.

Acquario ♒

Amore: Plutone Rx è nel segno — ieri Mercurio ha formato il trigono con Plutone portando la qualità trasformativa karmicaa più radicale. Il Nodo Nord nel segno porta la cinquantaseiesima giornata karmicaa. Urano Rx in Gemelli — il trigono Mercurio-Urano Rx di oggi porta il trigono d’aria karmico (Gemelli ↔ Acquario ↔ Bilancia) come campo d’aria più originalmente karmicao del domenicale. La Luna in Bilancia porta il trigono d’aria karmico (Bilancia ↔ Acquario = trigono 120°). Mercurio in Bilancia porta il trigono d’aria karmico come comunicazione armonioSa karmicaa.

Lavoro: Il trigono karmico porta la qualità armonioSa karmicaa del mattino. Il pomeriggio il trigono Urano porta la svolta karmicaa più originale. Il Nodo porta la cinquantaseiesima integrazione. Le comprensioni reggono.

Salute: Buona energia. Il trigono karmico porta la qualità armonioSa. Urano Rx porta la riflessione.

Consiglio del giorno: Il trigono karmico porta la qualità armonioSa del mattino. Il pomeriggio il trigono Urano porta la svolta karmicaa più originale — usa quella finestra per le idee più riflessivamente karmicae. Il Nodo porta la cinquantaseiesima integrazione. Le comprensioni reggono nel ciclo lungo.

Pesci ♓

Amore: La Luna in Bilancia porta il quinconce (150°) — adattamento. Venere in Scorpione porta il trigono d’acqua (Scorpione ↔ Pesci = trigono 120°) come profondità relazionale armonioSa. Marte in Cancro porta il trigono d’acqua (Cancro ↔ Pesci = trigono 120°) come drive intuitivo. Il doppio trigono d’acqua porta la qualità intuitiva più profondamente armonioSa. Il pomeriggio il trigono Urano Rx porta la svolta originale intuitiva.

Lavoro: Il doppio trigono porta la qualità creativa intuitiva più profonda. Il pomeriggio porta la svolta originale intuitiva. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Sensibilità fisica in buona forma. Il doppio trigono porta nutrimento intuitivo profondo.

Consiglio del giorno: Il doppio trigono porta la qualità intuitiva più profondamente armonioSa. Il pomeriggio la svolta originale porta la comprensione intuitiva più inaspettatamente genuina. Le strutture reggono. La domenica porta la profondità verso la settimana.

Oroscopo 13 settembre 2026 – Classifica del giorno

Gemelli Leone Sagittario Bilancia Acquario Cancro Pesci Scorpione Ariete Vergine Toro Capricorno

(Essere in basso non significa “domenica da buttare”: vuol solo dire che oggi servono più calma, selezione e cura di sé.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 13 settembre 2026

Qual è il segno più fortunato di domenica 13 settembre 2026? Il segno più fortunato di oggi sono i Gemelli. La triplice risonanza d’aria — il trigono dalla Luna in Bilancia, il trigono da Mercurio in Bilancia e il trigono diretto di Mercurio con Urano retrogrado nel segno (16:39 CEST) — porta la qualità comunicativa più originalmente armonioSa, riflessivamente innovativa e dialogicamente autentica della domenica. Urano retrogrado porta la svolta interiore e riflessiva più genuina. Le idee che emergono nella finestra del pomeriggio (16:39 CEST) hanno la qualità innovativa più autentica e duratura del ciclo autunnale. Anche Leone e Sagittario escono favoriti: entrambi per la doppia risonanza favorevole (sestile Luna + sestile Mercurio) con la generosità creativa e la vivacità visionaria come sfondo. Cosa porta il trigono Mercurio-Urano retrogrado del 13 settembre 2026? Il trigono tra Mercurio in Bilancia e Urano retrogrado in Gemelli (16:39 CEST) porta il terzo e ultimo transito comunicativo significativo del ciclo di Mercurio in Bilancia — la chiusura del trittico del weekend (dopo il trigono Plutone e l’opposizione Nettuno di ieri). Il trigono porta la comunicazione diplomatica che incontra l’originalità innovativa nel suo momento più riflessivo e interiormente autentico. Con Urano retrogrado, la svolta non è impulsiva verso l’esterno ma riflessiva verso l’interno — la comprensione originale che emerge dalla revisione più genuina piuttosto che dall’impulso immediato. Le idee che nascono nelle conversazioni di quel domenicale pomeriggio portano la qualità innovativa più autentica, riflessivamente radicata e genuinamente duratura del ciclo autunnale. I segni più coinvolti: Gemelli (nel segno di Urano), Bilancia (nel segno di Mercurio), Acquario (trigono d’aria karmico), Ariete (opposizione-adattamento) e Leone e Sagittario (sestile dalla doppia risonanza favorevole). Com’è l’energia generale di domenica 13 settembre 2026? Domenica 13 settembre porta la qualità più originale e riflessivamente innovativa del trittico comunicativo del weekend come chiusura del ciclo dialogico del fine settimana.

Tutto il giorno — Luna in Bilancia (secondo e ultimo giorno) + Mercurio nel segno: la doppia risonanza bilancina porta la leggerezza dialogica e la reciprocità armonioSa come tono costante; domani la Luna lascia il segno per lo Scorpione; la domenica porta la qualità conclusiva più genuina del ciclo lunare bilancino

16:39 CEST — Mercurio trigono Urano Rx: il transito comunicativo più originale e riflessivamente innovativo del trittico del weekend; le idee che emergono nella finestra del pomeriggio portano la qualità più autentica e duratura; con Urano retrogrado la svolta è interiore e riflessiva Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: usa il mattino con la doppia risonanza bilancina per le connessioni più armonioSamente dialogiche e reciprocamente genuine; poi usa il pomeriggio (16:39 CEST) per le conversazioni più originali e riflessivamente innovative — le idee che emergono in quella finestra portano la qualità più autentica e duratura del ciclo. Nel lavoro: la finestra del trigono Urano Rx (16:39 CEST) porta le idee operative più originali e riflessivamente autentiche del ciclo autunnale — usa quella finestra per le riflessioni più innovative; poi rispetta Urano retrogrado come ciclo di revisione più profondo piuttosto che di cambiamento immediato. Con te stesso: la domenica porta l’originalità riflessiva come chiusura del trittico comunicativo del weekend — rispetta quella qualità come il registro più prezioso del secondo e ultimo giorno della Luna in Bilancia. Domanda guida del giorno: “Quale comprensione originale e riflessivamente innovativa emerge nella finestra del trigono Urano Rx (16:39 CEST) come qualità più autentica e duratura del ciclo autunnale — e quella svolta riflessiva diventa il fondamento più genuino verso la settimana del Chirone?” Perché seguire l’oroscopo giornaliero? L’oroscopo giornaliero offre un angolo di lettura sulle energie del momento, utile per capire perché certi giorni sembrano più scorrevoli di altri.

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel preciso giorno.

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta sempre una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 13 Settembre 2026

L’oroscopo di domenica 13 settembre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Portare le idee più originali e riflessivamente innovative nella finestra del trigono Urano Rx (16:39 CEST) — le comprensioni che emergono in quella finestra portano la qualità più autentica, riflessivamente radicata e genuinamente duratura del ciclo autunnale

Rispettare la qualità di Urano retrogrado come svolta interiore e riflessiva — non l’impulso immediato verso l’esterno ma la comprensione originale che torna dall’interno come qualità più genuina e duratura verso la settimana

Onorare il secondo e ultimo giorno della Luna in Bilancia come la chiusura più armonioSa e dialogicamente genuina del ciclo lunare bilancino — domani la Luna entra in Scorpione inaugurando il ciclo più profondo e interiormente autentico

In amore , la domenica porta la leggerezza dialogica del mattino e l’originalità riflessiva del pomeriggio come due qualità diverse e ugualmente necessarie — onora ognuna nell’ordine in cui si presenta; le connessioni della finestra del pomeriggio portano la comprensione più originale e duratura del ciclo bilancino

, la domenica porta la leggerezza dialogica del mattino e l’originalità riflessiva del pomeriggio come due qualità diverse e ugualmente necessarie — onora ognuna nell’ordine in cui si presenta; le connessioni della finestra del pomeriggio portano la comprensione più originale e duratura del ciclo bilancino Nel lavoro , la finestra del trigono Urano Rx (16:39 CEST) porta le idee operative più originali e riflessivamente autentiche del ciclo autunnale — le strutture avanzate in quella finestra reggono nel ciclo lungo; rispetta Urano retrogrado come ciclo di revisione profonda piuttosto che di cambiamento immediato

, la finestra del trigono Urano Rx (16:39 CEST) porta le idee operative più originali e riflessivamente autentiche del ciclo autunnale — le strutture avanzate in quella finestra reggono nel ciclo lungo; rispetta Urano retrogrado come ciclo di revisione profonda piuttosto che di cambiamento immediato Con te stesso, questa domenica porta la qualità dell’originalità riflessiva come chiusura del trittico comunicativo del weekend: la svolta interiore come registro, la comprensione originale come qualità, il secondo e ultimo giorno bilancino come contesto — tre qualità diverse e ugualmente necessarie del domenicale più originalmente significativo verso la settimana del Chirone in Ariete

Queste previsioni astrologiche sono basate sull’analisi dei transiti planetari. Continua a seguirci su Atom Heart Magazine per leggere ogni giorno l’oroscopo aggiornato e le previsioni giornaliere, settimanali e mensili.

Condividi l’oroscopo con chi ami e seguici per aggiornamenti quotidiani su amore, fortuna e lavoro!

Scopri di più sull’oroscopo QUI.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.