Oroscopo di venerdì 11 settembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, venerdì 11 settembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete e classifica dei segni.

Oroscopo di Venerdì 11 Settembre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, venerdì 11 settembre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Il venerdì della Luna Nuova — quello che porta il ciclo di inizi più produttivi, metodicamente radicati e costruttivamente genuini del mese autunnale nelle prime luci del mattino, come il momento più propizio e significativo per avanzare le intenzioni che richiedono la cura più analitica, la precisione più genuina e l’integrazione più disciplinata. Alle 05:26 CEST la Luna Nuova si perfeziona in Vergine — la Luna e il Sole si congiungono nella qualità metodica più autentica del ciclo annuale, portando il ciclo di inizi più produttivi del mese. In astrologia, la Luna Nuova porta il momento più propizio per avanzare le intenzioni che richiedono la cura più analitica: routine, salute, lavoro, servizio, analisi, integrazione disciplinata. Le strutture avanzate nella finestra della Luna Nuova — nei giorni intorno al venerdì mattina — reggono nel ciclo lungo come fondamento del ciclo mensile metodico. La giornata è sedimentata e costruttiva: la Luna in Vergine per tutta la giornata porta la qualità metodica più precisa come tono costante del primo giorno del nuovo ciclo lunare. Il Sole è ancora in Vergine — la doppia risonanza vergine (Sole + Luna nel segno) porta la qualità metodica più completa e genuinamente propria. Venere in Scorpione porta la profondità relazionale come sfondo del nuovo ciclo. Mercurio in Bilancia porta la comunicazione diplomatica come complementare armonioso. Marte in Cancro porta il drive emotivo protettivo costruttivo. Giove in Leone porta l’amplificatore generoso. Il venerdì porta la Luna Nuova come il momento più propizio del mese autunnale — onora quella finestra con le intenzioni più metodicamente genuine.

Tema del giorno: Luna Nuova Vergine (05:26 CEST) — il ciclo di inizi più produttivi e metodicamente autentici del mese autunnale: venerdì dell’inizio più genuino verso ottobre

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Ariete ♈

Amore: La Luna Nuova in Vergine porta il quinconce (150°) — adattamento metodico nel coraggio diretto. Giove in Leone porta il trigono di fuoco come sfondo espansivo. La Luna Nuova porta il ciclo di inizi come adattamento metodico verso il nuovo. Saturno e Chirone Rx nel segno portano il ciclo revisionante.

Lavoro: Il trigono porta l’espansione come sfondo. Il quinconce porta l’adattamento metodico verso il nuovo ciclo. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Vitalità in buona forma. Il trigono porta l’energia espansiva. Il doppio ciclo porta la compassione.

Consiglio del giorno: Il trigono porta l’espansione. Il quinconce porta l’adattamento metodico verso il nuovo ciclo. Il doppio ciclo porta la compassione. La Luna Nuova porta le intenzioni più coraggiose come apertura del ciclo.

Toro ♉

Amore: La Luna Nuova in Vergine porta il trigono di terra (Vergine ↔ Toro = trigono 120°) — il ciclo di inizi più solidamente costruttivo e metodicamente armonioSo del mese autunnale. Marte in Cancro porta il sestile (Cancro ↔ Toro = sestile 60°). La doppia risonanza favorevole (trigono Luna Nuova + sestile Marte) porta la qualità più sensorialmente armonioSa e costruttivamente genuina del ciclo di inizi. Le strutture avanzate nella finestra della Luna Nuova reggono nel ciclo lungo.

Lavoro: La doppia risonanza porta il ciclo di inizi più solidamente costruttivo del mese. Le strutture avanzate nella finestra della Luna Nuova reggono nel ciclo lungo — avanza le iniziative più importanti oggi.

Salute: Stabile in ottima forma. La doppia risonanza porta nutrimento sensoriale costruttivo armonioso come sfondo del ciclo di inizi.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta il ciclo di inizi più solidamente costruttivo e armonioso — avanza le strutture più importanti nella finestra della Luna Nuova; reggono nel ciclo lungo. La Luna Nuova porta il momento più propizio per la Toro del mese.

Gemelli ♊

Amore: Urano Rx è nel segno portando la revisione innovativa. La Luna Nuova porta il quadrato (Vergine ↔ Gemelli = quadrato 90°) — la verifica metodica sul ciclo comunicativo: dove la cura analitica porta l’originalità innovativa autentica? Mercurio — dominante — è in Bilancia portando il trigono d’aria (Bilancia ↔ Gemelli = trigono 120°) come comunicazione diplomatica armonioSa del ciclo di inizi.

Lavoro: Il trigono d’aria porta la comunicazione diplomatica armonioSa. Il quadrato porta la verifica metodica più necessaria. Urano Rx porta la revisione innovativa. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Sistema nervoso in buona forma. Il trigono d’aria porta la qualità comunicativa armonioSa.

Consiglio del giorno: Il trigono d’aria porta la comunicazione diplomatica armonioSa. Il quadrato porta la verifica metodica innovativa. Urano Rx porta la revisione. Le strutture reggono. La Luna Nuova porta le intenzioni comunicative più genuine del ciclo.

Cancro ♋

Amore: Marte è nel segno portando il drive emotivo protettivo. La Luna Nuova in Vergine porta il sestile favorevole (Vergine ↔ Cancro = sestile 60°) — il ciclo di inizi metodico armonioso come complementare del drive emotivo. Venere in Scorpione porta il trigono d’acqua (Scorpione ↔ Cancro = trigono 120°) come sfondo relazionale profondo armonioso. La triplice risonanza favorevole (Marte nel segno + sestile Luna Nuova + trigono Venere) porta la qualità emotiva più armonioSamente profonda e metodicamente genuina del ciclo di inizi.

Lavoro: La triplice risonanza porta la qualità operativa più armonioSamente profonda del ciclo di inizi. Le strutture avanzate nella finestra della Luna Nuova reggono nel ciclo lungo.

Salute: Zona stomaco in ottima forma. La triplice risonanza porta nutrimento emotivo profondo armonioso come sfondo del ciclo di inizi.

Consiglio del giorno: La triplice risonanza porta la qualità emotiva più profondamente armonioSa del ciclo di inizi. Avanza le strutture più genuine nella finestra della Luna Nuova — reggono nel ciclo lungo. La Luna Nuova porta il momento più armonioso per il Cancro del mese.

Leone ♌

Amore: Giove è nel segno portando l’amplificatore generoso. La Luna Nuova porta il semisestile (Vergine ↔ Leone = semisestile 30°) — transizione metodica. Mercurio in Bilancia porta il sestile (Bilancia ↔ Leone = sestile 60°) come comunicazione armonioSa. Giove porta la qualità generosa sedimentata come sfondo del ciclo di inizi.

Lavoro: Giove porta l’amplificatore. Il sestile porta la comunicazione armonioSa. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Vitalità ottima con Giove. Il ciclo di inizi porta la qualità creativa sedimentata come sfondo.

Consiglio del giorno: Giove porta l’amplificatore generoso. Il sestile porta la comunicazione armonioSa. Le strutture reggono nel ciclo lungo. La Luna Nuova porta il ciclo di inizi come sfondo sedimentato verso il ciclo autunnale.

Vergine ♍

Sei il segno più fortunato del giorno.

Amore: Il venerdì porta alla Vergine il momento più significativo, produttivamente autentico e metodicamente genuino del ciclo mensile autunnale. Alle 05:26 CEST la Luna Nuova si perfeziona nel segno — il Sole e la Luna si congiungono nella qualità metodica più autentica del ciclo annuale. La doppia risonanza vergine (Sole + Luna Nuova nel segno) porta il ciclo di inizi più completo e genuinamente produttivo del mese autunnale. In astrologia, la Luna Nuova nel proprio segno solare porta il ciclo di inizi nella forma più propria e naturalmente autentica dell’anno: la cura nei dettagli come fondamento, la precisione analitica come linguaggio, l’integrazione disciplinata come metodo. Le strutture avanzate nella finestra della Luna Nuova — negli ultimi giorni e nei prossimi due — reggono nel ciclo lungo come fondamento del ciclo mensile metodico più produttivo. Marte in Cancro porta il sestile favorevole (Cancro ↔ Vergine = sestile 60°) come drive emotivo costruttivo armonioso. Venere in Scorpione porta il quadrato (Scorpione ↔ Vergine = quadrato 90°) come verifica della profondità relazionale sulla cura metodica: dove la precisione porta profondità autentica? Quella risposta nella Luna Nuova porta la comprensione più duratura. Mercurio in Bilancia porta il semisestile (Bilancia ↔ Vergine = semisestile 30°) — la transizione comunicativa come sfondo del ciclo di inizi. In amore, il venerdì porta la qualità di connessione più metodicamente autentica, precisamente analitica e costruttivamente genuina del mese autunnale — la Luna Nuova porta il ciclo relazionale più produttivo e metodicamente radicato; le intenzioni relazionali avanzate nella finestra della Luna Nuova reggono nel ciclo lungo come fondamento del nuovo ciclo.

Lavoro: La doppia risonanza porta il ciclo operativo più produttivo, metodicamente autentico e costruttivamente genuino del mese autunnale. Le strutture avanzate nella finestra della Luna Nuova reggono nel ciclo lungo come fondamento del ciclo mensile. Il sestile porta il drive costruttivo. Avanza le iniziative operative più significative nella finestra del venerdì — reggono nel ciclo lungo.

Salute: La zona digestiva in ottima forma con la Luna Nuova nel segno solare. La doppia risonanza porta la vitalità più genuina e metodicamente propria del ciclo di inizi — onorala con la routine più precisa e analitica come fondamento del nuovo ciclo.

Consiglio del giorno: La Luna Nuova porta il ciclo di inizi più produttivi e metodicamente genuini del mese autunnale — avanza le intenzioni più significative nella finestra del venerdì; reggono nel ciclo lungo come fondamento del nuovo ciclo mensile. Il sestile porta il drive costruttivo. Il quadrato porta la verifica della profondità relazionale. La doppia risonanza porta la qualità più autentica del ciclo annuale.

Bilancia ♎

Amore: Mercurio è entrato nel segno ieri sera (18:20 CEST) portando la comunicazione più diplomatica ed equilibrata come nuovo registro. La Luna Nuova porta il semisestile (Vergine ↔ Bilancia = semisestile 30°) — transizione metodica. Giove in Leone porta il sestile (Leone ↔ Bilancia = sestile 60°) come amplificatore armonioso. Venere ha lasciato il segno ieri mattina — il ciclo di domicilio è chiuso; Mercurio porta il nuovo registro comunicativo come sfondo del ciclo di inizi.

Lavoro: Mercurio porta la comunicazione diplomatica più armonioSa. Il sestile porta l’amplificatore. Le strutture reggono nel ciclo lungo. La Luna Nuova porta la transizione metodica verso il nuovo ciclo.

Salute: La zona lombare risponde bene. Mercurio porta la qualità comunicativa diplomatica come sfondo sedimentato.

Consiglio del giorno: Mercurio porta la comunicazione diplomatica più armonioSa come nuovo registro. Il sestile porta l’amplificatore. La Luna Nuova porta la transizione metodica. Le strutture reggono. Il venerdì porta la comunicazione verso il ciclo autunnale bilancino.

Scorpione ♏

Amore: Venere è nel segno dal ieri mattina (10:07 CEST) portando il ciclo relazionale più profondo e magneticamente autentico. La Luna Nuova in Vergine porta il sestile favorevole (Vergine ↔ Scorpione = sestile 60°) — il ciclo di inizi metodico armonioso come complementare della profondità scorpionica. Marte in Cancro porta il trigono d’acqua (Cancro ↔ Scorpione = trigono 120°) come drive profondo. La triplice risonanza favorevole (Venere nel segno + sestile Luna Nuova + trigono Marte) porta la qualità più profondamente armonioSa, metodicamente costruttiva e magneticamente autentica del ciclo di inizi.

Lavoro: La triplice risonanza porta la qualità strategica più profondamente armonioSa del ciclo di inizi. Le strutture avanzate nella finestra della Luna Nuova reggono nel ciclo lungo.

Salute: Vitalità ottima con Venere nel segno. La triplice risonanza porta nutrimento profondo armonioso costruttivo.

Consiglio del giorno: Venere porta il ciclo relazionale più profondo. La triplice risonanza porta la qualità più armonioSa del ciclo di inizi — avanza le strutture più genuine nella finestra della Luna Nuova; reggono nel ciclo lungo. Il venerdì porta la profondità metodica come fondamento.

Sagittario ♐

Amore: Giove — dominante — in Leone porta il trigono di fuoco sedimentato. La Luna Nuova porta il quadrato (Vergine ↔ Sagittario = quadrato 90°) — la verifica metodica del ciclo visionario: dove la cura analitica porta la visione più autentica? Mercurio in Bilancia porta il sestile (Bilancia ↔ Sagittario = sestile 60°) come comunicazione diplomatica armonioSa del ciclo di inizi.

Lavoro: Il trigono porta le opportunità visionarie. Il sestile porta la comunicazione armonioSa. Il quadrato porta la verifica metodica. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Ottima vitalità con il trigono. Il venerdì porta la qualità visionaria sedimentata come sfondo del ciclo di inizi.

Consiglio del giorno: Il trigono porta lo slancio visionario. Il sestile porta la comunicazione armonioSa. Il quadrato porta la verifica metodica — dove la visione porta cura autentica? Le strutture reggono. La Luna Nuova porta le intenzioni visionarie più genuine del ciclo.

Capricorno ♑

Amore: La Luna Nuova in Vergine porta il trigono di terra (Vergine ↔ Capricorno = trigono 120°) — il ciclo di inizi più solidamente metodico e costruttivamente radicato del mese autunnale. Venere in Scorpione porta il sestile (Scorpione ↔ Capricorno = sestile 60°) come profondità relazionale armonioSa. La doppia risonanza favorevole (trigono Luna Nuova + sestile Venere) porta la qualità più solidamente metodica e profondamente armonioSa del ciclo di inizi. Le strutture avanzate nella finestra della Luna Nuova reggono nel ciclo lungo.

Lavoro: La doppia risonanza porta il ciclo di inizi più solidamente metodico — avanza le strutture più importanti nella finestra della Luna Nuova; reggono nel ciclo lungo.

Salute: Stabile. La doppia risonanza porta la solidità metodica profonda del ciclo di inizi.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta il ciclo di inizi più solidamente metodico e profondamente armonioso — avanza le strutture nella finestra della Luna Nuova; reggono nel ciclo lungo. Il venerdì porta il momento più propizio per il Capricorno del mese autunnale.

Acquario ♒

Amore: Urano Rx nel segno (Gemelli) porta la revisione innovativa. Il Nodo Nord nel segno porta la cinquantaquattresima giornata karmicaa. La Luna Nuova porta il quadrato karmico (Vergine ↔ Acquario = quadrato 90°) come verifica metodica karmicaa. Mercurio in Bilancia porta il trigono d’aria karmico (Bilancia ↔ Acquario = trigono 120°) come comunicazione diplomatica armonioSa karmicaa.

Lavoro: Il Nodo porta la cinquantaquattresima integrazione. Il trigono karmico porta la comunicazione armonioSa karmicaa. Il quadrato porta la verifica. Le comprensioni reggono nel ciclo lungo.

Salute: Buona energia. Il trigono karmico porta la qualità armonioSa. Urano Rx porta la revisione innovativa.

Consiglio del giorno: Il trigono karmico porta la comunicazione diplomatica armonioSa. Il Nodo porta la cinquantaquattresima integrazione. Il quadrato porta la verifica metodica karmicaa. Le comprensioni reggono verso il ciclo autunnale.

Pesci ♓

Amore: La Luna Nuova porta l’opposizione (Vergine ↔ Pesci = opposizione 180°) sull’asse — la verifica metodica intuitiva del ciclo di inizi: dove la precisione analitica porta la profondità intuitiva genuina? Venere in Scorpione porta il trigono d’acqua (Scorpione ↔ Pesci = trigono 120°) come profondità relazionale armonioSa. Marte in Cancro porta il trigono d’acqua (Cancro ↔ Pesci = trigono 120°) come drive intuitivo. Il doppio trigono d’acqua (Venere Scorpione + Marte Cancro) porta la qualità intuitiva più profondamente armonioSa del ciclo di inizi.

Lavoro: Il doppio trigono porta la qualità creativa intuitiva più profonda e armonioSa. L’opposizione porta la verifica metodica intuitiva. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Sensibilità fisica in ottima forma. Il doppio trigono porta nutrimento intuitivo profondo armonioso.

Consiglio del giorno: Il doppio trigono porta la qualità intuitiva più profondamente armonioSa del ciclo di inizi. L’opposizione porta la verifica metodica — dove la precisione porta intuizione genuina? Le strutture reggono. La Luna Nuova porta le intenzioni intuitive più genuine del ciclo.

Oroscopo 11 settembre 2026 – Classifica del giorno

Vergine Capricorno Toro Scorpione Cancro Pesci Leone Bilancia Gemelli Sagittario Ariete Acquario

(Essere in basso non significa “venerdì da buttare”: nel giorno della Luna Nuova ogni posizione porta intenzioni diverse e ugualmente necessarie del nuovo ciclo.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 11 settembre 2026

Qual è il segno più fortunato di venerdì 11 settembre 2026? Il segno più fortunato di oggi è la Vergine. La Luna Nuova si perfeziona nel segno alle 05:26 CEST portando il ciclo di inizi più produttivi, metodicamente autentici e costruttivamente genuini del mese autunnale. La doppia risonanza vergine — Sole e Luna Nuova entrambi nel segno — porta il ciclo di inizi nella forma più naturalmente propria e genuinamente autentica del ciclo annuale. Le strutture avanzate nella finestra della Luna Nuova reggono nel ciclo lungo come fondamento del nuovo ciclo mensile. Anche Capricorno e Toro escono favoriti: entrambi per il trigono di terra favorevole dalla Luna Nuova in Vergine, con le strutture più solidamente metodiche e costruttivamente radicate del mese. Cosa porta la Luna Nuova in Vergine dell’11 settembre 2026? La Luna Nuova si perfeziona venerdì 11 settembre alle 05:26 CEST — il Sole e la Luna si congiungono in Vergine portando il ciclo di inizi più produttivi, metodicamente radicati e costruttivamente genuini del mese autunnale. In astrologia, la Luna Nuova porta il momento più propizio per avanzare le intenzioni che richiedono la cura più analitica, la precisione più genuina e l’integrazione più disciplinata come fondamento: routine, salute, lavoro, servizio, analisi. La Luna Nuova in Vergine porta questo ciclo di inizi nella qualità metodica più autentica dell’autunno 2026. Le strutture avanzate nella finestra della Luna Nuova — nei giorni intorno al venerdì mattina — reggono nel ciclo lungo come fondamento del ciclo mensile metodico. Il giorno prima (giovedì 10) ha portato il quadruplo cambio più denso del mese come preparazione; oggi la Luna Nuova porta il nuovo ciclo come primo giorno della stagione più produttiva. Com’è l’energia generale di venerdì 11 settembre 2026? Venerdì 11 settembre porta il primo giorno del nuovo ciclo lunare metodico come registro dominante.

05:26 CEST — Luna Nuova in Vergine: il ciclo di inizi più produttivi del mese autunnale; la doppia risonanza vergine (Sole + Luna Nuova nel segno) porta la qualità più genuinamente metodica e naturalmente propria del ciclo annuale; i segni di terra e d’acqua trovano le risonanze più armonioSe; avanza le intenzioni più significative nella finestra del venerdì

Tutto il giorno — Luna in Vergine: la qualità metodica più precisa e analiticamente autentica come tono costante del primo giorno del nuovo ciclo; il Sole porta la vitalità più naturale; Venere Scorpione porta la profondità relazionale come sfondo; Marte Cancro porta il drive costruttivo; Mercurio Bilancia porta la comunicazione diplomatica Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: avanza le intenzioni relazionali più metodicamente radicate e genuinamente costruttive nella finestra della Luna Nuova — le strutture relazionali avanzate oggi reggono nel ciclo lungo come fondamento del nuovo ciclo mensile; rispetta la profondità di Venere Scorpione come il registro relazionale più autentico che si incontra con la cura metodica. Nel lavoro: avanza le iniziative operative più significative nella finestra della Luna Nuova — la cura analitica, la precisione metodica e l’integrazione disciplinata come fondamento; le strutture avanzate reggono nel ciclo lungo verso il mese. Con te stesso: il primo giorno del nuovo ciclo lunare metodico porta la qualità di inizi più preziosa — rispetta quella finestra come il momento più propizio per le intenzioni più genuine del mese autunnale. Domanda guida del giorno: “Quale intenzione metodicamente radicata e analiticamente genuina porto nella finestra della Luna Nuova come fondamento più solido del nuovo ciclo mensile — e quella qualità di cura autentica diventa il seme più fertile verso ottobre?” Perché seguire l’oroscopo giornaliero? L’oroscopo giornaliero offre un angolo di lettura sulle energie del momento, utile per capire perché certi giorni sembrano più scorrevoli di altri.

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel preciso giorno.

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta sempre una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 11 Settembre 2026

L’oroscopo di venerdì 11 settembre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Avanzare le intenzioni più metodicamente radicate e genuinamente costruttive nella finestra della Luna Nuova (05:26 CEST) — le strutture avanzate nella finestra del venerdì reggono nel ciclo lungo come fondamento più autentico del nuovo ciclo mensile metodico verso ottobre

Rispettare il primo giorno del nuovo ciclo lunare come il momento più propizio per le iniziative che richiedono la cura più analitica, la precisione più genuina e l’integrazione più disciplinata — quelle qualità portano le fondamenta più solide del ciclo autunnale

Onorare la doppia risonanza vergine (Sole + Luna Nuova nel segno) come la qualità di inizi più naturalmente propria e metodicamente autentica del ciclo annuale — il nuovo ciclo più produttivo come apertura verso il mese

In amore , il venerdì porta la qualità di connessione più metodicamente autentica, analiticamente precisa e costruttivamente genuina del ciclo di inizi — avanza le intenzioni relazionali nella finestra della Luna Nuova; le strutture relazionali reggono nel ciclo lungo; Venere Scorpione porta la profondità come sfondo del nuovo ciclo relazionale

, il venerdì porta la qualità di connessione più metodicamente autentica, analiticamente precisa e costruttivamente genuina del ciclo di inizi — avanza le intenzioni relazionali nella finestra della Luna Nuova; le strutture relazionali reggono nel ciclo lungo; Venere Scorpione porta la profondità come sfondo del nuovo ciclo relazionale Nel lavoro , la finestra della Luna Nuova porta il momento più propizio per avanzare le iniziative operative più significative del mese autunnale — la cura analitica, la precisione metodica e l’integrazione disciplinata come fondamento; le strutture avanzate reggono nel ciclo lungo verso ottobre

, la finestra della Luna Nuova porta il momento più propizio per avanzare le iniziative operative più significative del mese autunnale — la cura analitica, la precisione metodica e l’integrazione disciplinata come fondamento; le strutture avanzate reggono nel ciclo lungo verso ottobre Con te stesso, questo venerdì porta il momento più produttivo e metodicamente genuino del mese autunnale: la Luna Nuova come ciclo di inizi, la doppia risonanza come fondamento più autentico, la finestra del venerdì come momento più propizio — tre qualità diverse e ugualmente necessarie del giorno più significativo verso il nuovo ciclo mensile metodico

Queste previsioni astrologiche sono basate sull’analisi dei transiti planetari. Continua a seguirci su Atom Heart Magazine per leggere ogni giorno l’oroscopo aggiornato e le previsioni giornaliere, settimanali e mensili.

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