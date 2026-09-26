Oroscopo di lunedì 28 settembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, lunedì 28 settembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete e classifica dei segni.

Oroscopo di Lunedì 28 Settembre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, lunedì 28 settembre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Il lunedì del fuoco creativo — quello che inaugura il ciclo espansivo più luminoso e creativamente autentico dell’autunno con il primo giorno della doppia risonanza leonina. Nelle primissime ore del mattino (04:48 CEST Marte è entrato in Leone), unendosi a Giove già nel segno: la doppia risonanza leonina (Marte + Giove nel segno) porta il drive creativo più diretto e immediato come motore nuovo, con la generosità espansiva di Giove come amplificatore sedimentato. Il lunedì più creativo e coraggiosamente espansivo del ciclo autunnale apre la settimana con il fuoco come registro dominante.

Marte in Leone porta il drive espressivo diretto, la vitalità creativa coraggiosa e il coraggio come linguaggio più immediato. Con Giove già nel segno, l’amplificatore generoso porta la doppia risonanza nella qualità più espansiva e luminosamente genuina. Marte rimarrà in Leone fino al 25 novembre 2026 — il ciclo creativo più lungo e luminoso dell’autunno inaugura oggi. La giornata porta anche il doppio registro lunare: la mattina con la Luna ancora in Ariete (sedimentazione della Harvest Moon come apertura coraggiosa verso la settimana) e poi nel corso della mattina (~10-13 CEST) la Luna entra in Toro portando la solidità sensoriale come secondo registro del pomeriggio.

La doppia risonanza bilancina (Sole + Mercurio nel segno) porta la comunicazione diplomatica come sfondo del primo lunedì di ottobre (per chi guarda avanti: mercoledì 30 Mercurio entrerà in Scorpione). Venere in Scorpione porta la profondità relazionale. Chirone Rx in Ariete porta il ciclo compassionevole.

Tema del giorno: Marte in Leone (04:48 CEST) + doppia risonanza leonina inaugurale + Luna Ariete mattina → Luna Toro pomeriggio — il lunedì del fuoco creativo più espansivo del ciclo autunnale

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Ariete ♈

Sei il segno più fortunato del giorno.

Amore: Il lunedì porta all’Ariete la qualità di risonanza più coraggiosamente espansiva, creativamente luminosa e autenticamente genuina del primo giorno della doppia risonanza leonina. La mattina con la Luna ancora nel segno porta la continuità sedimentata della Harvest Moon come apertura coraggiosa verso la nuova settimana — il coraggio diretto come primo registro del lunedì. Marte in Leone (entrato alle 04:48 CEST) porta il trigono di fuoco inaugurale (Leone ↔ Ariete = trigono 120°) come primo complementare armonioso del ciclo leonino — il drive creativo più diretto e immediato come risonanza espansiva genuina. Giove in Leone porta il trigono di fuoco (Leone ↔ Ariete = trigono 120°) come amplificatore generoso sedimentato. Il doppio trigono di fuoco inaugurale (Marte Leone + Giove Leone in trigono 120° simultaneo con l’Ariete) porta la qualità più espansiva, coraggiosamente luminosa e creativamente autentica del primo giorno della doppia risonanza leonina — il drive nuovo di Marte amplificato dalla generosità sedimentata di Giove nella qualità di fuoco più ricca del lunedì. Chirone Rx nel segno porta il ciclo compassionevole come sfondo del doppio trigono. Saturno Rx nel segno porta la struttura come fondamento. La doppia risonanza bilancina porta l’opposizione (Bilancia ↔ Ariete = opposizione 180°) diplomatica come sfondo. Poi nel corso della mattina la Luna entra in Toro portando il quinconce (Toro ↔ Ariete = quinconce 150°) come adattamento sensoriale. In amore, il lunedì porta la qualità di connessione più coraggiosamente espansiva, creativamente luminosa e autenticamente genuina del primo giorno della doppia risonanza leonina — il doppio trigono porta il coraggio diretto come modo naturale di incontrare l’altro nel primo lunedì della settimana più espansiva dell’autunno; la vivacità del Marte inaugurale come linguaggio d’amore più autentico verso ottobre.

Lavoro: Il doppio trigono porta le opportunità operative più espansive, coraggiosamente autentiche e creativamente genuine del primo giorno della doppia risonanza leonina. Chirone porta la compassione come fondamento. Le strutture avanzate reggono nel ciclo lungo come fondamento del ciclo autunnale espansivo verso novembre.

Salute: Vitalità ottima con il doppio trigono inaugurale. Il lunedì porta la qualità energetica più espansiva e coraggiosamente autentica del primo giorno del ciclo leonino.

Consiglio del giorno: Il doppio trigono porta la qualità più espansiva, coraggiosa e creativamente genuina del primo giorno della doppia risonanza leonina. Marte porta il drive inaugurale più diretto; Giove lo amplifica. Chirone porta la compassione. Le strutture reggono nel ciclo lungo. Il lunedì inaugura il ciclo creativo più luminoso dell’autunno.

Toro ♉

Amore: La mattina la Luna in Ariete porta il quinconce (Ariete ↔ Toro = quinconce 150°) — adattamento coraggioso. Poi nel corso della mattina la Luna entra nel segno (~10-13 CEST) portando la risonanza diretta sensoriale come cambio di registro verso la solidità del pomeriggio. La doppia risonanza leonina porta il quadrato (Leone ↔ Toro = quadrato 90°) come prima verifica creativa-sensoriale del ciclo leonino. Venere in Scorpione porta l’opposizione profonda. La Luna nel segno porta la qualità sensoriale armonioSa come sfondo del pomeriggio.

Lavoro: La Luna nel pomeriggio porta la risonanza sensoriale diretta. Il quadrato porta la prima verifica del ciclo leonino. Le strutture reggono.

Salute: Stabile. La Luna porta la risonanza sensoriale nel pomeriggio. Il quadrato porta la verifica necessaria.

Consiglio del giorno: La mattina porta il quinconce verso il cambio. Il pomeriggio la Luna porta la risonanza sensoriale diretta. Il quadrato porta la prima verifica del ciclo leonino. Le strutture reggono.

Gemelli ♊

Amore: Urano Rx è nel segno. La mattina la Luna in Ariete porta il sestile (Ariete ↔ Gemelli = sestile 60°) armonioso. La doppia risonanza leonina porta il sestile (Leone ↔ Gemelli = sestile 60°) armonioso creativo per tutto il giorno. La doppia risonanza bilancina porta il trigono d’aria (Bilancia ↔ Gemelli = trigono 120°) armonioso. La doppia risonanza d’aria (Sole + Mercurio Bilancia in trigono) porta la qualità comunicativa più armonioSa del lunedì.

Lavoro: La doppia risonanza d’aria porta la qualità comunicativa armonioSa. Il sestile porta la vivacità creativa. Urano Rx porta la revisione. Le strutture reggono.

Salute: Sistema nervoso vivace. La doppia risonanza porta la qualità armonioSa.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta la qualità comunicativa armonioSa. Il sestile porta la vivacità creativa del ciclo leonino. Urano Rx porta la revisione. Le strutture reggono.

Cancro ♋

Amore: Marte ha lasciato il segno nelle primissime ore di questa notte (04:48 CEST) — il lunedì porta la chiusura del lungo ciclo di Marte in Cancro (dall’11 agosto) e l’apertura del ciclo leonino. La doppia risonanza leonina porta il quinconce (Leone ↔ Cancro = quinconce 150°) — adattamento creativo. Venere in Scorpione porta il trigono d’acqua (Scorpione ↔ Cancro = trigono 120°) profondo armonioso. La doppia risonanza bilancina porta il quadrato (Bilancia ↔ Cancro = quadrato 90°) diplomatico.

Lavoro: Il trigono porta la qualità profonda armonioSa. Il quinconce porta l’adattamento al ciclo leonino. Le strutture reggono.

Salute: Zona stomaco in ottima forma. Il trigono porta nutrimento profondo. Il lunedì porta il nuovo ciclo dopo la lunga fase di Marte nel segno.

Consiglio del giorno: Marte ha lasciato il segno stanotte — onora la chiusura del lungo ciclo come fondamento del nuovo. Il trigono porta la qualità profonda armonioSa. Il quinconce porta l’adattamento al ciclo leonino. Le strutture reggono.

Leone ♌

Amore: Alle 04:48 CEST Marte è entrato nel segno — il lunedì porta il primo giorno della doppia risonanza leonina nella sua qualità più fresca, diretta e coraggiosamente genuina. Giove è nel segno portando l’amplificatore sedimentato. Marte porta il drive creativo più diretto e immediato come motore nuovo — la vitalità espressiva più fresca del ciclo autunnale come primo giorno del lungo ciclo leonino (fino al 25 novembre). La doppia risonanza leonina (Marte + Giove nel segno) porta la qualità creativa più espansiva, coraggiosamente luminosa e generosamente autentica come tono costante e naturalmente proprio. Il Sole in Bilancia porta il sestile (Bilancia ↔ Leone = sestile 60°) armonioso. Chirone Rx in Ariete porta il trigono di fuoco (Ariete ↔ Leone = trigono 120°) compassionevole.

Lavoro: La doppia risonanza porta il drive creativo più espansivo e genuino del primo giorno leonino. Il sestile porta le collaborazioni diplomatiche armonioSe. Il trigono Chirone porta la compassione. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Vitalità ottima con il primo giorno della doppia risonanza. Il lunedì porta l’energia più fresca e coraggiosamente genuina del ciclo autunnale.

Consiglio del giorno: Il primo giorno della doppia risonanza porta il drive creativo più fresco e diretto del ciclo autunnale — usa la freschezza del Marte inaugurale come fondamento delle strutture più ambiziose; reggono nel ciclo lungo verso novembre. Il sestile porta la leggerezza diplomatica. Chirone porta la compassione.

Vergine ♍

Amore: La doppia risonanza bilancina porta il semisestile (Bilancia ↔ Vergine = semisestile 30°) — transizione metodica. La doppia risonanza leonina porta il quinconce (Leone ↔ Vergine = quinconce 150°) — adattamento creativo. La mattina la Luna in Ariete porta il quinconce (Ariete ↔ Vergine = quinconce 150°). Il pomeriggio la Luna in Toro porta il trigono di terra (Toro ↔ Vergine = trigono 120°) armonioso costruttivo.

Lavoro: Il pomeriggio il trigono porta la solidità metodica armonioSa. I quinconce portano l’adattamento. Le strutture reggono.

Salute: La zona digestiva risponde bene. Il pomeriggio il trigono porta la vitalità metodica armonioSa.

Consiglio del giorno: Il pomeriggio il trigono porta la solidità metodica armonioSa. I quinconce portano l’adattamento creativo e metodico. Le strutture reggono verso la settimana.

Bilancia ♎

Amore: Il Sole è nel segno — nona giornata della stagione solare. Mercurio è nel segno — la doppia risonanza bilancina porta la vitalità più naturale e la comunicazione diplomatica come sfondo costante. La doppia risonanza leonina porta il sestile (Leone ↔ Bilancia = sestile 60°) armonioso espansivo. La mattina la Luna in Ariete porta l’opposizione (Ariete ↔ Bilancia = opposizione 180°) diplomatica. Il pomeriggio la Luna in Toro porta il quinconce (Toro ↔ Bilancia = quinconce 150°) — adattamento sensoriale. Mercoledì 30 Mercurio entrerà in Scorpione.

Lavoro: La doppia risonanza porta la qualità diplomatica più naturale. Il sestile porta l’amplificatore creativo espansivo. Le strutture avanzate reggono nel ciclo lungo.

Salute: La zona lombare risponde bene. La doppia risonanza porta la vitalità della stagione solare.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta la qualità diplomatica più naturale. Il sestile porta l’amplificatore creativo del ciclo leonino. Mercoledì Mercurio lascia il segno — usa i prossimi giorni per le comunicazioni più significative. Le strutture reggono.

Scorpione ♏

Amore: Venere è nel segno portando la profondità relazionale. La doppia risonanza leonina porta il quadrato (Leone ↔ Scorpione = quadrato 90°) — la prima verifica creativa-trasformativa del ciclo leonino: dove il drive creativo porta profondità genuina? La mattina la Luna in Ariete porta il quinconce (Ariete ↔ Scorpione = quinconce 150°). Il pomeriggio la Luna in Toro porta il sestile (Toro ↔ Scorpione = sestile 60°) sensoriale profondo armonioso.

Lavoro: Il pomeriggio il sestile porta la qualità sensoriale profonda armonioSa. Il quadrato porta la prima verifica del ciclo leonino. Le strutture reggono.

Salute: Vitalità in buona forma. Il pomeriggio il sestile porta la qualità armonioSa profonda.

Consiglio del giorno: Il quadrato porta la prima verifica del ciclo leonino — dove il drive creativo porta profondità genuina? Il pomeriggio il sestile porta la qualità armonioSa. Venere porta la profondità relazionale. Le strutture reggono.

Sagittario ♐

Amore: Giove — dominante — in Leone porta il trigono di fuoco. Marte in Leone porta il secondo trigono di fuoco dal mattino. La doppia risonanza di fuoco (Marte + Giove Leone in trigono 120° con il Sagittario) porta la qualità visionaria più espansiva, coraggiosamente autentica e luminosamente genuina del primo giorno del ciclo leonino. La doppia risonanza bilancina porta il sestile (Bilancia ↔ Sagittario = sestile 60°) armonioso.

Lavoro: La doppia risonanza porta le opportunità visionarie più espansive del primo giorno leonino. Il sestile porta la comunicazione armonioSa. Le strutture reggono.

Salute: Ottima vitalità con la doppia risonanza. Il lunedì porta la qualità espansiva più genuina del ciclo autunnale.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta la qualità visionaria più espansiva del primo giorno leonino. Il sestile porta la comunicazione armonioSa. Le strutture reggono. Il lunedì porta lo slancio verso ottobre.

Capricorno ♑

Amore: La doppia risonanza leonina porta il quinconce (Leone ↔ Capricorno = quinconce 150°) — adattamento creativo strutturale. Il pomeriggio la Luna in Toro porta il trigono di terra (Toro ↔ Capricorno = trigono 120°) armonioso costruttivo. Venere in Scorpione porta il sestile (Scorpione ↔ Capricorno = sestile 60°) profondo armonioso. La doppia risonanza favorevole pomeridiana (trigono Luna Toro + sestile Venere) porta la qualità costruttiva più profondamente armonioSa del pomeriggio.

Lavoro: Il pomeriggio la doppia risonanza porta la solidità costruttiva profonda. Il quinconce porta l’adattamento. Le strutture reggono.

Salute: Stabile. Il pomeriggio il trigono porta la solidità metodica costruttiva.

Consiglio del giorno: Il pomeriggio la doppia risonanza porta la solidità costruttiva profonda. Il quinconce porta l’adattamento creativo. Le strutture reggono. Il lunedì porta le fondamenta verso la settimana.

Acquario ♒

Amore: Plutone Rx nel segno. Il Nodo Nord porta la settantunesima giornata karmicaa. La doppia risonanza leonina porta l’opposizione karmicaa (Leone ↔ Acquario = opposizione 180°) — la prima verifica karmicaa del ciclo leonino: dove il drive creativo porta trasformazione karmicaa genuina? La doppia risonanza bilancina porta il trigono d’aria karmico (Bilancia ↔ Acquario = trigono 120°). Chirone Rx in Ariete porta il sestile (Ariete ↔ Acquario = sestile 60°) compassionevole.

Lavoro: Il trigono karmico porta la qualità armonioSa. Il Nodo porta la settantunesima integrazione. L’opposizione porta la verifica karmicaa del ciclo leonino. Le comprensioni reggono.

Salute: Buona energia. Il trigono porta la qualità armonioSa. Il sestile porta la compassione.

Consiglio del giorno: Il trigono porta la qualità karmicaa armonioSa. Il Nodo porta la settantunesima integrazione. L’opposizione porta la verifica del ciclo leonino. Le comprensioni reggono verso ottobre.

Pesci ♓

Amore: La mattina la Luna in Ariete porta il quinconce (Ariete ↔ Pesci = quinconce 150°) — adattamento coraggioso. Il pomeriggio la Luna in Toro porta il sestile (Toro ↔ Pesci = sestile 60°) sensoriale intuitivo armonioso. Venere in Scorpione porta il trigono d’acqua (Scorpione ↔ Pesci = trigono 120°) profondo armonioso. La doppia risonanza favorevole pomeridiana (sestile Luna Toro + trigono Venere) porta la qualità sensoriale intuitiva profonda più armonioSa del pomeriggio.

Lavoro: Il pomeriggio la doppia risonanza porta la qualità intuitiva profonda armonioSa. Il sestile porta la vivacità sensoriale. Le strutture reggono.

Salute: Sensibilità fisica in buona forma. Il pomeriggio la doppia risonanza porta nutrimento intuitivo e profondo.

Consiglio del giorno: Il pomeriggio la doppia risonanza porta la qualità intuitiva profonda armonioSa. Il trigono porta la profondità relazionale. Le strutture reggono. Il lunedì porta le fondamenta intuitive verso la settimana.

Oroscopo 28 settembre 2026 – Classifica del giorno

Ariete Leone Sagittario Gemelli Acquario Bilancia Scorpione Pesci Capricorno Toro Vergine Cancro

(Essere in basso non significa “lunedì da buttare”: vuol solo dire che oggi servono più calma, selezione e cura di sé.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 28 settembre 2026

Qual è il segno più fortunato di lunedì 28 settembre 2026? Il segno più fortunato di oggi è l’Ariete. Il doppio trigono di fuoco inaugurale — Marte appena entrato in Leone (04:48 CEST) e Giove già nel segno, entrambi in trigono 120° con l’Ariete — porta la qualità più espansiva, coraggiosamente autentica e creativamente luminosa del primo giorno della doppia risonanza leonina. Con la Luna ancora in Ariete al mattino che porta la continuità sedimentata della Harvest Moon e Chirone retrogrado nel segno come sfondo compassionevole, il lunedì porta la risonanza più coraggiosamente espansiva e creativamente autentica del ciclo autunnale. Anche Leone e Sagittario escono favoriti: il primo per il primo giorno della doppia risonanza nel segno, il secondo per la doppia risonanza di fuoco espansiva. Cosa porta Marte in Leone dal 28 settembre 2026? Marte entra in Leone nelle primissime ore di lunedì 28 settembre (04:48 CEST, 10:48 PM EDT del 27/9) e vi rimarrà fino al 25 novembre 2026 — il ciclo creativo più lungo e luminoso dell’autunno. Con Giove già nel segno, la doppia risonanza leonina porta il drive creativo diretto e immediato (Marte) amplificato nella qualità più espansiva e generosa (Giove) come registro dominante delle otto settimane successive. Marte in Leone porta: il coraggio espressivo come linguaggio naturale, la vitalità creativa come motore costante, la generosità come modo di essere e la qualità di presenza luminosa come fondamento delle strutture verso novembre. I segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) trovano il trigono armonioso come sfondo favorevole di tutto il ciclo; i segni di aria (Gemelli, Bilancia, Acquario) trovano il sestile armonioso; i segni fissi (Toro, Scorpione, Acquario) trovano le verifiche più necessarie del ciclo creativo leonino. Com’è l’energia generale di lunedì 28 settembre 2026? Lunedì 28 settembre porta l’apertura più espansiva e creativamente luminosa della settimana con il primo giorno della doppia risonanza leonina.

04:48 CEST — Marte in Leone: il drive creativo più diretto e immediato come motore inaugurale; con Giove nel segno, la doppia risonanza porta il ciclo creativo più espansivo e luminoso dell’autunno; il lunedì inaugura le otto settimane più creative del ciclo autunnale fino al 25 novembre

Mattina — Luna in Ariete (fino a ~10-13 CEST): la sedimentazione della Harvest Moon come apertura coraggiosa verso la settimana; il coraggio diretto come primo registro del mattino

~10-13 CEST — Luna in Toro: la solidità sensoriale come cambio di registro verso il pomeriggio costruttivo e armonioso Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: usa la freschezza del Marte inaugurale per le connessioni più espansivamente creative e coraggiosamente genuine del primo giorno del ciclo leonino — le strutture relazionali avanzate nel primo giorno della doppia risonanza reggono nel ciclo lungo verso novembre. Nel lavoro: il primo giorno della doppia risonanza porta l’energia più fresca e diretta del ciclo autunnale — avanza le strutture più ambiziose nelle prime ore quando il drive è più immediato; quelle strutture reggono nel ciclo lungo come fondamento del ciclo creativo verso novembre. Con te stesso: il lunedì inaugura il ciclo creativo più espansivo dell’autunno — rispetta quella freschezza inaugurale come il registro più prezioso verso le otto settimane del ciclo leonino. Domanda guida del giorno: “Quale struttura creativa più coraggiosa, espansiva e genuinamente autentica inauguro nel primo giorno della doppia risonanza leonina — e quella qualità di drive creativo diretto diventa il fondamento più luminoso del ciclo autunnale verso novembre?” Perché seguire l’oroscopo giornaliero? L’oroscopo giornaliero offre un angolo di lettura sulle energie del momento, utile per capire perché certi giorni sembrano più scorrevoli di altri.

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel preciso giorno.

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta sempre una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 28 Settembre 2026

L’oroscopo di lunedì 28 settembre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Inaugurare il ciclo creativo più espansivo e luminoso dell’autunno con la freschezza più genuina del Marte inaugurale — le strutture avanzate nel primo giorno della doppia risonanza leonina reggono nel ciclo lungo come fondamento verso novembre; usa le prime ore del lunedì quando il drive è più fresco e diretto

Rispettare il doppio registro del giorno: il coraggio sedimentato della Harvest Moon al mattino (Luna Ariete fino a ~10-13 CEST) e la solidità sensoriale del pomeriggio (Luna Toro) come due qualità diverse e ugualmente necessarie del primo lunedì del ciclo leonino

Onorare la chiusura del lungo ciclo di Marte in Cancro (dall’11 agosto) come il suolo più sedimentato e genuinamente fertile del ciclo creativo leonino che inizia oggi — quella chiusura diventa il fondamento più autentico del drive creativo inaugurale

In amore , il lunedì porta la qualità di connessione più espansivamente creativa, coraggiosamente luminosa e genuinamente autentica del primo giorno della doppia risonanza leonina — onorala con il drive più diretto e genuino; le strutture relazionali del primo giorno reggono nel ciclo lungo verso le otto settimane del ciclo leonino

, il lunedì porta la qualità di connessione più espansivamente creativa, coraggiosamente luminosa e genuinamente autentica del primo giorno della doppia risonanza leonina — onorala con il drive più diretto e genuino; le strutture relazionali del primo giorno reggono nel ciclo lungo verso le otto settimane del ciclo leonino Nel lavoro , la doppia risonanza porta le strutture operative più creative, espansive e coraggiosamente autentiche del primo giorno del ciclo leonino — avanza le strutture più ambiziose nelle prime ore del lunedì quando il drive è più fresco; quelle strutture reggono nel ciclo lungo come fondamento verso novembre

, la doppia risonanza porta le strutture operative più creative, espansive e coraggiosamente autentiche del primo giorno del ciclo leonino — avanza le strutture più ambiziose nelle prime ore del lunedì quando il drive è più fresco; quelle strutture reggono nel ciclo lungo come fondamento verso novembre Con te stesso, questo lunedì porta l’apertura più creativa e luminosamente autentica del ciclo autunnale: il Marte inaugurale come drive nuovo, la doppia risonanza come registro espansivo, il ciclo di otto settimane come orizzonte verso novembre — tre qualità diverse e ugualmente necessarie del lunedì più creativamente significativo del ciclo autunnale 2026

Queste previsioni astrologiche sono basate sull’analisi dei transiti planetari. Continua a seguirci su Atom Heart Magazine per leggere ogni giorno l’oroscopo aggiornato e le previsioni giornaliere, settimanali e mensili.

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.