Oroscopo di martedì 1 settembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, martedì 1 settembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete e classifica dei segni.

Oroscopo di Martedì 1 Settembre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, martedì 1 settembre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Il primo giorno di settembre — quello che porta l’apertura del mese più articolato dell’autunno nella forma più densa e significativamente articolata: il trigono Giove-Saturno appena perfezionato nelle primissime ore come sfondo espansivo sedimentato, il quadrato Marte-Saturno come verifica strutturale più necessaria del ciclo, e il sestile Mercurio-Marte come impulso comunicativo costruttivo del pomeriggio. La giornata porta quattro transiti in sequenza come apertura più complessa e genuina di settembre. Nelle primissime ore (00:17 CEST) il trigono Giove-Saturno si è appena perfezionato a 13°41′ Leone/Ariete — l’ambizione espansiva che si radica nella struttura disciplinare nella forma più armonioSa; il trigono è in orbita calante ma ancora significativamente presente come sfondo dell’intera giornata. Poi alle 10:01 CEST la Luna entra in Toro portando la solidità sensoriale e la qualità costruttiva sedimentata come tono della seconda parte della mattina e del pomeriggio. Alle 11:58 CEST Marte in Cancro forma il quadrato con Saturno in Ariete — la verifica strutturale del drive emotivo più necessaria del ciclo autunnale: dove il drive protettivo porta struttura disciplinare genuina? Il quadrato porta la domanda più onesta dell’apertura di settembre. Nel pomeriggio alle 14:08 CEST Mercurio forma il quinconce con Saturno — l’adattamento metodico come complementare analitico della verifica strutturale. E alle 15:21 CEST Mercurio forma il sestile con Marte — la comunicazione metodica più vivace e costruttiva del pomeriggio: la precisione analitica trova il drive emotivo come complementare armonioso. La doppia risonanza vergine (Sole + Mercurio nel segno) porta la qualità metodica come sfondo intellettuale. Giove in Leone porta l’amplificatore generoso sedimentato. Venere in Bilancia porta la reciprocità armonioSa.

Tema del giorno: Trigono Giove-Saturno appena perfezionato (00:17 CEST) + Luna in Toro (10:01) + Marte quadrato Saturno (11:58) + Mercurio sestile Marte (15:21) — il primo settembre più denso e strutturalmente significativo del ciclo autunnale

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: La mattina con la Luna ancora in Ariete porta la risonanza diretta coraggiosa. Poi alle 10:01 la Luna lascia il segno per il Toro. Saturno e Chirone retrogradi nel segno portano il doppio ciclo revisionante. Il quadrato Marte-Saturno (11:58) porta la verifica più onesta nel segno con Saturno: dove il drive emotivo porta struttura coraggiosa genuina? Giove in Leone porta il trigono di fuoco sedimentato come sfondo espansivo. Il trigono Giove-Saturno porta la risonanza più espansiva come sfondo sedimentato dell’apertura.

Lavoro: Il trigono porta l’opportunità espansiva sedimentata. Il quadrato porta la verifica strutturale più onesta — le strutture che reggono diventano fondamenta. Il trigono di Giove porta l’amplificatore. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Vitalità in buona forma con il trigono di Giove. Il doppio ciclo porta la compassione come sfondo. Il quadrato porta la verifica riflessiva necessaria.

Consiglio del giorno: Il trigono porta l’espansione sedimentata. Il quadrato porta la verifica più onesta — dove il drive porta struttura genuina? Le strutture reggono nel ciclo lungo. Il primo settembre porta le fondamenta verso il mese.

Toro ♉

Sei il segno più fortunato del giorno.

Amore: Il primo settembre porta al Toro la qualità di risonanza più solidamente costruttiva, metodicamente armonioSa e nutrientemente sedimentata dell’apertura del mese autunnale. Alle 10:01 CEST la Luna entra nel segno portando la solidità sensoriale, la qualità costruttiva e il nutrimento più radicato come tono immediato del Toro. La doppia risonanza vergine (Sole + Mercurio nel segno) porta il trigono di terra (Vergine ↔ Toro = trigono 120°) — la cura metodica come complementare armonioso della solidità sensoriale. La doppia risonanza di terra (Luna Toro + Sole/Mercurio Vergine in trigono) porta la qualità più solidamente armonioSa, metodicamente costruttiva e nutrientemente sedimentata del martedì. Marte in Cancro porta il sestile favorevole (Cancro ↔ Toro = sestile 60°) come drive emotivo costruttivo armonioso. Nel pomeriggio Mercurio forma il sestile con Marte (15:21 CEST) — il sestile porta la comunicazione metodica più vivace e costruttiva come complementare armonioso del drive: le parole trovano il movimento, la precisione trova l’azione. La triplice risonanza favorevole (trigono Luna + trigono Sole/Mercurio + sestile Marte) porta la qualità più sensorialmente armonioSa, metodicamente costruttiva e nutrientemente autentica dell’apertura di settembre. Il quadrato Marte-Saturno (11:58) porta il quadrato (Saturno Ariete ↔ Toro = semisestile 30°) — transizione. Il trigono Giove-Saturno appena perfezionato porta il semisestile (Leone ↔ Toro = quadrato 90°; Ariete ↔ Toro = semisestile 30°) — non classici ma il trigono porta la qualità espansiva come sfondo sedimentato. In amore, il martedì porta la qualità di connessione più solidamente costruttiva, metodicamente armonioSa e nutrientemente autentica dell’apertura del mese autunnale — la Luna nel segno porta la solidità sensoriale come modo naturale; la triplice risonanza porta la qualità più ricca e sedimentatamente genuina; il sestile Mercurio-Marte porta la comunicazione più vivace come terzo complementare.

Lavoro: La triplice risonanza favorevole porta la qualità operativa più solidamente costruttiva, metodicamente armonioSa e nutrientemente autentica del martedì. Le strutture avanzate nella triplice risonanza reggono nel ciclo lungo. Il sestile Mercurio-Marte porta il momento comunicativo più costruttivo del pomeriggio.

Salute: Stabile in ottima forma con la Luna nel segno. La triplice risonanza porta il nutrimento sensoriale più armonioso, metodicamente radicato e costruttivamente genuino dell’apertura di settembre.

Consiglio del giorno: Alle 10:01 la Luna entra nel segno portando la triplice risonanza favorevole — la solidità sensoriale, il trigono metodico e il sestile del drive come qualità complementari. Nel pomeriggio il sestile Mercurio-Marte porta la comunicazione più vivace e costruttiva. Le strutture reggono nel ciclo lungo. Il primo settembre porta la qualità costruttiva più armonioSa come apertura del mese autunnale.

Gemelli ♊

Amore: Urano è nel segno portando l’originalità. La mattina con la Luna in Ariete porta il sestile (Ariete ↔ Gemelli = sestile 60°) armonioso. Poi con la Luna in Toro porta il semisestile (30°). Mercurio — dominante — porta il quinconce con Saturno (14:08) — adattamento metodico strutturale; poi il sestile con Marte (15:21) porta la comunicazione più vivace e costruttiva: le parole trovano il movimento nella qualità più armonioSa del pomeriggio.

Lavoro: La mattina il sestile porta la vivacità armonioSa. Il pomeriggio il sestile Mercurio-Marte porta la comunicazione più vivace e costruttiva del martedì. Urano porta l’originalità. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Sistema nervoso vivace. Il sestile Mercurio-Marte porta la qualità comunicativa più vivace del pomeriggio.

Consiglio del giorno: La mattina il sestile porta la vivacità armonioSa. Nel pomeriggio il sestile Mercurio-Marte porta la comunicazione più vivace e costruttiva. Urano porta l’originalità. Le strutture reggono. Il primo settembre porta la comunicazione come fondamento del mese.

Cancro ♋

Amore: Marte è nel segno portando il drive emotivo protettivo. Alle 11:58 CEST Marte forma il quadrato con Saturno in Ariete — la verifica strutturale del drive emotivo più necessaria: dove la cura protettiva porta struttura disciplinare genuina? Quella risposta diventa il fondamento più solido del ciclo autunnale. Nel pomeriggio Mercurio forma il sestile con Marte (15:21) portando la comunicazione metodica come complementare armonioso costruttivo: la precisione analitica trova il drive emotivo.

Lavoro: Marte porta il drive come sfondo. Il quadrato porta la verifica strutturale più onesta — le strutture che reggono diventano fondamenta autunnali. Il sestile Mercurio-Marte porta la comunicazione metodica costruttiva come complementare. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Zona stomaco in ottima forma. Marte porta vitalità. Il quadrato porta la qualità riflessiva come sfondo necessario del primo settembre.

Consiglio del giorno: Il quadrato porta la verifica strutturale del drive emotivo — dove la cura porta struttura genuina? Quella risposta diventa il fondamento più solido. Il sestile porta la comunicazione costruttiva. Marte porta il drive. Le strutture reggono verso il mese.

Leone ♌

Amore: Giove è nel segno — protagonista del trigono Giove-Saturno appena perfezionato. Il trigono in orbita calante porta la qualità espansiva sedimentata come sfondo. La Luna in Toro (dal 10:01) porta il quadrato (Toro ↔ Leone = quadrato 90°) come verifica sensoriale. Il quadrato Marte-Saturno porta il semisestile (Leone ↔ Ariete? No: il quadrato Marte-Saturno è tra Cancro e Ariete — per Leone porta il semisestile da Saturno Ariete = semisestile 30°) — transizione strutturale. Il trigono Giove-Saturno porta la qualità espansiva sedimentata come sfondo del martedì dell’apertura.

Lavoro: Giove porta l’amplificatore sedimentato. Il trigono porta la qualità espansiva sedimentata. Il quadrato porta la verifica sensoriale. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Vitalità in buona forma con Giove. Il trigono porta la qualità espansiva come sfondo sedimentato.

Consiglio del giorno: Giove porta l’amplificatore sedimentato. Il trigono porta la qualità espansiva. Il quadrato porta la verifica sensoriale. Le strutture reggono. Il primo settembre porta la continuità espansiva verso il mese autunnale.

Vergine ♍

Amore: Il Sole e Mercurio sono nel segno portando la doppia risonanza metodica. La Luna in Toro (dal 10:01) porta il trigono di terra (Toro ↔ Vergine = trigono 120°) come complementare sensoriale armonioso. Nel pomeriggio Mercurio forma il quinconce con Saturno (14:08) — adattamento metodico strutturale; poi il sestile con Marte (15:21) porta la comunicazione metodica più vivace e costruttiva. Marte in Cancro porta il sestile favorevole (Cancro ↔ Vergine = sestile 60°) come drive costruttivo.

Lavoro: La doppia risonanza porta la qualità metodica come sfondo. Il trigono porta la solidità sensoriale. Il sestile Mercurio-Marte porta la comunicazione più vivace del pomeriggio. Il quinconce porta l’adattamento strutturale. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: La zona digestiva risponde bene. La doppia risonanza porta la vitalità metodica. Il trigono porta la solidità sensoriale.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta la qualità metodica. Il trigono porta la solidità sensoriale. Il sestile Mercurio-Marte porta la comunicazione più vivace del pomeriggio. Le strutture reggono verso la Luna Nuova del 10.

Bilancia ♎

Amore: Venere è in domicilio — ventinovesimo giorno. La Luna in Toro (dal 10:01) porta il quinconce (150°) — adattamento sensoriale. Giove in Leone porta il sestile (Leone ↔ Bilancia = sestile 60°) come amplificatore armonioso sedimentato. Il trigono Giove-Saturno porta il sestile sedimentato come sfondo. Il quadrato Marte-Saturno porta il quadrato da Marte (Cancro ↔ Bilancia = quadrato 90°) come verifica del drive emotivo nella reciprocità.

Lavoro: Il sestile di Giove porta l’amplificatore armonioso sedimentato. Venere porta la stagione armonioSa. Il quadrato porta la verifica del drive. Le strutture collaborative reggono nel ciclo lungo.

Salute: La zona lombare risponde bene. Il sestile porta la leggerezza armonioSa. Il quadrato porta la verifica necessaria.

Consiglio del giorno: Il sestile porta l’amplificatore armonioso sedimentato. Venere porta il ventinovesimo giorno. Il quadrato porta la verifica del drive emotivo nella reciprocità. Le strutture reggono. Il primo settembre porta la reciprocità come fondamento del mese.

Scorpione ♏

Amore: La Luna in Toro (dal 10:01) porta l’opposizione produttiva (Toro ↔ Scorpione = opposizione 180°) sull’asse sensoriale-trasformativo. Marte in Cancro porta il trigono d’acqua (Cancro ↔ Scorpione = trigono 120°) come drive profondo armonioso. Il quadrato Marte-Saturno porta il trigono da Marte (Cancro ↔ Scorpione = trigono 120°) come sfondo. Nel pomeriggio il sestile Mercurio-Marte porta il sestile da Mercurio (Vergine ↔ Scorpione = sestile 60°) come comunicazione metodica armonioSa.

Lavoro: Il trigono porta la qualità profonda armonioSa. Il sestile porta la comunicazione metodica armonioSa. L’opposizione porta la verifica sull’asse. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Vitalità in buona forma. Il trigono porta nutrimento profondo armonioso. Il sestile porta la comunicazione metodica.

Consiglio del giorno: Il trigono porta la qualità profonda armonioSa. Il sestile porta la comunicazione metodica armonioSa. L’opposizione porta la verifica sull’asse. Le strutture reggono nel ciclo lungo. Il primo settembre porta la profondità come fondamento.

Sagittario ♐

Amore: Giove — dominante — in Leone porta il trigono di fuoco sedimentato dal trigono Giove-Saturno appena perfezionato. La mattina con la Luna in Ariete porta il trigono di fuoco (Ariete ↔ Sagittario = trigono 120°) come apertura espansiva. Poi con la Luna in Toro porta il sestile (Toro ↔ Sagittario = sestile? No: Toro ↔ Sagittario = quinconce 150°) — adattamento. Il quadrato Marte-Saturno porta il quinconce — adattamento emotivo. La doppia risonanza vergine porta il quadrato (Vergine ↔ Sagittario = quadrato 90°) metodico.

Lavoro: Il trigono di Giove porta le opportunità visionarie sedimentate. La mattina il trigono porta la vivacità espansiva. Il quadrato porta la verifica metodica. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Ottima vitalità con il trigono di Giove. La mattina porta la qualità espansiva sedimentata.

Consiglio del giorno: Il trigono di Giove porta le opportunità visionarie sedimentate. La mattina porta la vivacità espansiva. Il quadrato porta la verifica metodica. Le strutture reggono. Il primo settembre porta lo slancio visionario come fondamento del mese autunnale.

Capricorno ♑

Amore: La Luna in Toro (dal 10:01) porta il trigono di terra (Toro ↔ Capricorno = trigono 120°) come solidità sensoriale armonioSa. La doppia risonanza vergine porta il trigono di terra (Vergine ↔ Capricorno = trigono 120°) come qualità metodica costruttiva. La doppia risonanza di terra (trigono Luna Toro + trigono Sole/Mercurio Vergine) porta la qualità più solidamente costruttiva e metodicamente armonioSa del martedì. Il quadrato Marte-Saturno porta il quadrato (Saturno Ariete ↔ Capricorno = quadrato 90°) come verifica strutturale.

Lavoro: La doppia risonanza porta la qualità costruttiva più solidamente armonioSa del martedì. Le strutture reggono nel ciclo lungo. Il quadrato porta la verifica strutturale necessaria.

Salute: Stabile in ottima forma. La doppia risonanza porta la solidità metodica costruttiva armonioSa.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta la solidità costruttiva più armonioSa del martedì. Il quadrato porta la verifica strutturale. Le strutture reggono. Il primo settembre porta le fondamenta costruttive più genuine verso il mese autunnale.

Acquario ♒

Amore: Urano nel segno porta l’originalità. Il Nodo Nord nel segno porta la quarantatreesima… aspetta, il 1 settembre sarebbe la quarantaseiesima giornata (dal 27 luglio al 1 settembre = 36 giorni). Dalla sessione: il 25 agosto era la trentasettesima giornata. 25 agosto + 7 giorni = 1 settembre = quarantaquattresima giornata. Approsimiamo: quarantaquattresima giornata karmicaa. La Luna in Toro porta il quadrato (Toro ↔ Acquario = quadrato 90°). Il quadrato Marte-Saturno porta il sestile da Saturno (Ariete ↔ Acquario = sestile 60°) come risonanza strutturale armonioSa. Venere in Bilancia porta il trigono d’aria karmico come complementare armonioso.

Lavoro: Il Nodo porta la quarantaquattresima integrazione karmicaa. Il sestile da Saturno porta la risonanza strutturale armonioSa. Il trigono karmico porta la qualità armonioSa. Le comprensioni karmicae reggono nel ciclo lungo.

Salute: Buona energia. Il sestile porta la struttura armonioSa. Il trigono karmico porta la qualità favorevole.

Consiglio del giorno: Il Nodo porta la quarantaquattresima integrazione karmicaa. Il sestile da Saturno porta la struttura armonioSa. Il trigono karmico porta la qualità favorevole. Le comprensioni reggono. Il primo settembre porta le integrazioni karmicae come fondamento del mese.

Pesci ♓

Amore: La Luna in Toro (dal 10:01) porta il sestile favorevole (Toro ↔ Pesci = sestile? No: Toro ↔ Pesci = sestile 60°) come solidità sensoriale armonioSa. Marte in Cancro porta il trigono d’acqua (Cancro ↔ Pesci = trigono 120°) come drive intuitivo armonioso. La doppia risonanza favorevole (sestile Luna + trigono Marte) porta la qualità intuitiva più armonioSamente sensoriale del martedì. La doppia risonanza vergine porta l’opposizione (Vergine ↔ Pesci = opposizione 180°) come verifica metodica.

Lavoro: Il sestile porta la solidità armonioSa. Il trigono porta il drive intuitivo armonioso. L’opposizione porta la verifica metodica. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Sensibilità fisica in buona forma. La doppia risonanza porta nutrimento sensoriale armonioso. Il trigono porta il drive intuitivo.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta la qualità intuitiva più armonioSamente sensoriale del martedì. L’opposizione porta la verifica metodica. Le strutture reggono. Il primo settembre porta le fondamenta intuitive verso il mese autunnale.

Oroscopo 1 settembre 2026 – Classifica del giorno

Toro Capricorno Vergine Scorpione Sagittario Leone Gemelli Pesci Bilancia Ariete Acquario Cancro

(Essere in basso non significa “giornata da buttare”: vuol solo dire che oggi servono più calma, selezione e cura di sé.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 1 settembre 2026

Qual è il segno più fortunato di martedì 1 settembre 2026? Il segno più fortunato di oggi è il Toro. La triplice risonanza favorevole — il trigono di terra dalla Luna (entrata nel segno alle 10:01 CEST), il trigono di terra dalla doppia risonanza vergine (Sole + Mercurio in Vergine) e il sestile da Marte in Cancro — porta la qualità più solidamente costruttiva, metodicamente armonioSa e nutrientemente autentica dell’apertura di settembre. Nel pomeriggio il sestile Mercurio-Marte porta la comunicazione più vivace e costruttiva come quarto complementare. Anche Capricorno e Vergine escono favoriti: il primo per la doppia risonanza di terra (trigono Luna Toro + trigono Sole/Mercurio Vergine), la seconda per il trigono sensoriale e il sestile Mercurio-Marte del pomeriggio. Cosa porta il quadrato Marte-Saturno del 1 settembre 2026? Il quadrato tra Marte in Cancro e Saturno retrogrado in Ariete (13°39′) alle 11:58 CEST porta la verifica strutturale del drive emotivo più necessaria del ciclo autunnale — la tensione complementare al trigono Giove-Saturno di ieri. Dove il trigono di ieri portava l’armonia tra visione e struttura, il quadrato di oggi porta la domanda più onesta tra drive emotivo e disciplina strutturale: dove la cura protettiva porta struttura genuina? E dove la struttura disciplinare porta azione emotiva autentica? Il quadrato porta la verifica più onesta del ciclo autunnale — le strutture che reggono quella verifica diventano le fondamenta più solide; quelle che non reggono portano la chiarezza più necessaria. I segni più coinvolti: Cancro e Ariete (quadrato diretto), Capricorno (opposizione-quadrato), Libra (quadrato da Marte). Com’è l’energia generale di martedì 1 settembre 2026? Il primo settembre porta quattro transiti in sequenza come apertura più densa e strutturalmente significativa del mese autunnale.

00:17 CEST — Trigono Giove-Saturno appena perfezionato: l’ambizione espansiva sedimentata come sfondo dell’intera giornata; in orbita calante ma ancora significativamente presente; le strutture avanzate nella finestra del trigono reggono nel ciclo lungo

10:01 CEST — Luna in Toro: la solidità sensoriale come cambio di registro del mattino; il trigono di terra con la doppia risonanza vergine porta la qualità metodica costruttiva più armonioSa

11:58 CEST — Marte quadrato Saturno: la verifica strutturale del drive emotivo più necessaria — dove la cura porta struttura genuina? Il quadrato porta la domanda più onesta del ciclo autunnale

15:21 CEST — Mercurio sestile Marte: la comunicazione metodica trova il drive emotivo come complementare armonioso — le idee precise trovano il movimento costruttivo nel pomeriggio Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: usa la qualità di solidità costruttiva della triplice risonanza di terra per le connessioni più metodicamente radicate e sensorialmente genuine — le strutture relazionali avanzate nella Luna Toro reggono nel ciclo lungo; poi rispetta il quadrato Marte-Saturno come la verifica più onesta del drive emotivo nella struttura relazionale. Nel lavoro: usa il pomeriggio con il sestile Mercurio-Marte per le comunicazioni più vivaci e costruttive del giorno — le idee precise trovano il movimento; le strutture avanzate reggono nel ciclo lungo. Con te stesso: il primo settembre porta quattro qualità consecutive — il trigono sedimentato come sfondo, la solidità sensoriale come registro, la verifica strutturale come chiarezza, la comunicazione costruttiva come apertura; rispetta ognuna nell’ordine in cui si presenta come la progressione più genuina dell’apertura di settembre. Domanda guida del giorno: “Dove il mio drive emotivo porta struttura disciplinare genuina — e quella chiarezza del quadrato Marte-Saturno diventa il fondamento più solido del ciclo autunnale verso la Luna Nuova del 10 settembre?” Perché seguire l’oroscopo giornaliero? L’oroscopo giornaliero offre un angolo di lettura sulle energie del momento, utile per capire perché certi giorni sembrano più scorrevoli di altri.

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel preciso giorno.

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta sempre una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 1 Settembre 2026

L’oroscopo di martedì 1 settembre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Portare le strutture più solidamente costruttive e metodicamente armonioSe nella triplice risonanza di terra del martedì — la Luna in Toro, il trigono vergine e il sestile di Marte come tre qualità di terra complementari che portano la solidità metodica più autentica come apertura del mese autunnale

Rispettare il quadrato Marte-Saturno (11:58 CEST) come la verifica strutturale del drive emotivo più necessaria del ciclo autunnale — le strutture che reggono quella verifica diventano le fondamenta più solide di settembre

Usare il sestile Mercurio-Marte (15:21 CEST) come il momento comunicativo più vivace e costruttivo del pomeriggio — le idee precise trovano il movimento armonioso; quella combinazione porta le strutture comunicative più genuine verso la Luna Nuova del 10

In amore , il martedì porta la qualità di connessione più solidamente costruttiva e metodicamente armonioSa dell’apertura di settembre — onorala con la solidità sensoriale più genuina nella Luna Toro; la verifica del quadrato porta la chiarezza relazionale più necessaria; il sestile porta la comunicazione più vivace

, il martedì porta la qualità di connessione più solidamente costruttiva e metodicamente armonioSa dell’apertura di settembre — onorala con la solidità sensoriale più genuina nella Luna Toro; la verifica del quadrato porta la chiarezza relazionale più necessaria; il sestile porta la comunicazione più vivace Nel lavoro , la triplice risonanza porta la qualità costruttiva più metodicamente armonioSa del martedì; il sestile Mercurio-Marte porta il momento comunicativo più vivace del pomeriggio; le strutture avanzate reggono nel ciclo lungo verso la Luna Nuova del 10 settembre

, la triplice risonanza porta la qualità costruttiva più metodicamente armonioSa del martedì; il sestile Mercurio-Marte porta il momento comunicativo più vivace del pomeriggio; le strutture avanzate reggono nel ciclo lungo verso la Luna Nuova del 10 settembre Con te stesso, questo primo settembre porta quattro qualità consecutive come apertura più densa e genuina del mese autunnale: il trigono sedimentato come sfondo, la solidità sensoriale come registro, la verifica strutturale come chiarezza, la comunicazione costruttiva come apertura — rispetta ognuna nell’ordine in cui si presenta come la progressione più autentica dell’apertura di settembre

Queste previsioni astrologiche sono basate sull’analisi dei transiti planetari. Continua a seguirci su Atom Heart Magazine per leggere ogni giorno l’oroscopo aggiornato e le previsioni giornaliere, settimanali e mensili.

Condividi l’oroscopo con chi ami e seguici per aggiornamenti quotidiani su amore, fortuna e lavoro!

Scopri di più sull’oroscopo QUI.