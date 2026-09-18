Non si sparisce più, ma si smette di esserci: Luca Salmaso racconta il nostro tempo

Il digitale ha cancellato l’oblio, ma non l’abbandono. Le fotografie non scoloriscono più nei cassetti, le conversazioni rimangono archiviate nei telefoni e i volti che vorremmo dimenticare possono ricomparire sullo schermo in qualsiasi momento. Di chi se ne va continuiamo a sapere dove si trova, che cosa pubblica, perfino quando è online, ma quasi mai sappiamo perché abbia smesso di esserci.

“Sono spariti tutti”, il nuovo singolo del cantautore rock Luca Salmaso per Bravehop Records/The Orchard, racconta ciò che rimane di un legame, che si tratti di un amore o di un’amicizia, quando le tracce sono ancora tutte lì, ma non è mai arrivata una parola capace di chiuderlo.

Perché essere lasciati fa male, ma non sapere se quel rapporto sia davvero finito può essere ancora più doloroso.

È quanto emerge anche da una ricerca pubblicata nel 2025 su Computers in Human Behavior, nella quale le reazioni al ghosting sono state seguite per diversi giorni e confrontate con quelle provocate da un rifiuto esplicito. Il rifiuto dichiarato produceva una sofferenza più immediata e circoscritta; quando ogni comunicazione veniva interrotta senza spiegazioni, invece, la sensazione di smarrimento durava più a lungo. Non essendoci una chiusura esplicita con cui fare i conti, diventa più difficile riconoscerla.

Un’indagine ancora più recente, pubblicata il 31 agosto 2026 sul Personality and Social Psychology Bulletin, ha inoltre osservato la stessa dinamica dalla parte di chi smette di rispondere. Nei tre studi condotti su 1.146 partecipanti, chi subiva il ghosting tendeva a sottovalutare il disagio provato dall’altra persona per aver interrotto la comunicazione. Il dato non rende meno doloroso il silenzio e non lo giustifica, ma rivela quanto facilmente, quando le parole vengono meno, entrambe le persone possano fraintendere ciò che sta accadendo dall’altra parte.

Chi rimane non sa perché l’altro sia sparito; chi sparisce può non sapere fino in fondo che cosa abbia provocato. Nel mezzo resta un rapporto che nessuno ha dichiarato concluso.

“Sono spariti tutti” s’infila in questo gap, nella distanza tra ciò che una persona prova e ciò che l’altra può sapere.

«Sono spariti tutti, dalle foto nei cassetti alle frasi nei biglietti», canta Luca. Nelle fotografie ci sono persone che non fanno più parte della nostra vita; nei biglietti rimangono parole, frasi e sentimenti che oggi, forse, non sapremmo più a chi rivolgere. Poco dopo, però, il brano prende una direzione inattesa: «lo spazio vuoto tra noi non è nemmeno così male».

Luca non cerca chi se n’è andato e non gli chiede di tornare. Fuori piove, l’odore della pelle bagnata copre ogni altro profumo e nel buio si vedono soltanto le sigarette accese. Poi, quel «se ho bisogno, in fondo so dove trovarti», rimanda inevitabilmente al nostro tempo: oggi, per ritrovare qualcuno, spesso basta aprire un social. Da una parte consola sapere che quella persona è ancora lì; dall’altra, continuare a vederla può impedire alla fine di diventare davvero tale. Se non si sceglie di interrompere anche quel contatto, si può continuare a guardare la vita dell’altro mentre si cerca ancora di capire che posto abbia nella propria.

In quel “tutti” del titolo Luca non mette soltanto chi se n’è andato, ma una società ossessionata dall’immagine, dove la presenza sembra dipendere da quanto ci mostriamo. E se, una volta tolte le fotografie, i post e tutto quello che esibiamo, sotto non rimanesse niente?

Accompagnato dal videoclip ufficiale diretto da Alex Ciuffreda, “Sono spariti tutti” anticipa “Quello che resta”, il quarto album dell’artista brianzolo, la cui uscita è prevista per gennaio 2027. Il cantautore sta lavorando al disco nel proprio studio, dove negli anni ha registrato decine di provini.

«Ho scritto “Sono spariti tutti” – dichiara Salmaso – perché avevo bisogno di raccontare il mio mondo e quello che vedo fuori, dal mio punto di vista. Pubblico musica da anni e sento di avere raggiunto una maturità che oggi mi permette di dire ciò che penso, ciò che voglio e ciò che vorrei. Nel tempo ho perso qualcosa lungo la strada; il resto l’ho trasformato in canzoni.»

Da “Zero”, pubblicato nel 2018, ai due album usciti nel 2024, “Draghi fama e fango” e “Discoverdrive”, fino ai singoli che hanno segnato gli ultimi anni della sua produzione, Luca Salmaso ha continuato a scrivere e registrare senza interrompere un percorso che oggi arriva al suo quarto disco. “Sono spariti tutti” ne è il primo capitolo e fissa l’incipit di un progetto che sceglie la concretezza delle chitarre per raccontare quanto riescano ancora a mantenersi i rapporti, in un tempo in cui sparire non significa più diventare irreperibili.