“Lontano da te”, Criphia raccoglie nuovi riconoscimenti e guarda ai prossimi progetti

Talento, studio e una voce capace di trasformare ogni brano in un racconto. Il 2026 segna una tappa decisiva nel percorso artistico di Sophia Cristalli, in arte Criphia, protagonista di una stagione ricca di riconoscimenti, finali nazionali e internazionali e nuovi progetti discografici.

La giovane interprete sta costruendo la propria carriera un passo alla volta, attraverso la formazione, il confronto con il pubblico e un’intensa esperienza sul palcoscenico. Un percorso sviluppato all’interno della JP Vocal Studio Academy, sotto la guida della vocal coach e talent scout Johanna Pezone, con un lavoro che va oltre la tecnica vocale e coinvolge interpretazione, presenza scenica e identità artistica.

Al centro di questo momento particolarmente significativo c’è “Lontano da te”, brano inedito con il quale Criphia esprime una delle qualità più interessanti del suo stile: la capacità di affidare alla voce emozioni autentiche, dando profondità e forza narrativa alle parole.

Proprio grazie a “Lontano da te”, nel 2026 Sophia conquista il Premio della Critica al Premio Eleonora Lavore, nella prestigiosa cornice del Teatro Ghione di Roma.

Il brano oltrepassa poi i confini nazionali e arriva in Belgio, dove Criphia prende parte alla finale del Festival della Canzone Italiana di Liegi, ottenendo il secondo posto nella categoria Inediti. Un risultato importante, che conferma la capacità della giovane artista di comunicare anche davanti a un pubblico internazionale.

Le soddisfazioni proseguono alle finali nazionali della Performer Cup, dove Sophia conquista la Medaglia d’Oro nella categoria Professionisti 19/34 e ottiene il Performer Pass, aggiungendo un nuovo prestigioso riconoscimento al proprio percorso.

Accanto all’attività solista trovano spazio anche nuove collaborazioni. Insieme a Echo-Rams, Criphia dà vita al progetto legato all’inedito “Gelosia”: il duo si mette in evidenza a Cervia conquistando il Golden Pass e l’accesso diretto alla finale.

A SETTEMBRE arriva un’ulteriore conferma. Al concorso Vocalist di Roviano, “Lontano da te” permette a Criphia di ottenere ancora una volta il Premio della Critica, dimostrando come il brano rappresenti una delle tappe più significative della sua evoluzione artistica.

Dalla tecnica vocale alla costruzione di un’identità

Dietro la sequenza di premi e risultati c’è un lavoro di formazione costante. Presso la JP Vocal Studio Academy, Sophia ha approfondito la Tecnica VPA – Vocal Power Action, completando una preparazione teorica e pratica che l’ha condotta al conseguimento del Diploma di Canto Tecnica VPA.

Il percorso seguito con Johanna Pezone non si limita alla ricerca della precisione vocale, ma punta a sviluppare consapevolezza, capacità interpretativa e personalità. L’obiettivo è permettere all’artista di riconoscere la propria voce e utilizzarla come uno strumento espressivo autentico, capace di creare un legame con chi ascolta.

È così che Criphia sta definendo, esperienza dopo esperienza, una dimensione artistica sempre più personale. I concorsi, le produzioni e i palchi affrontati durante l’anno non rappresentano semplicemente una raccolta di traguardi, ma le tappe di un cammino ancora in piena evoluzione.

Dopo un 2026 così intenso, il viaggio di Sophia Cristalli continua. Nuovi brani, produzioni e progetti sono già in lavorazione con la JP Records, sotto la supervisione artistica di Johanna Pezone.

Il futuro di Criphia è ancora tutto da scrivere. E, ancora una volta, sarà la sua voce a raccontarlo.