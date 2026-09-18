“Piano, Whisky e Jazz” di Johanna Pezone & Marcolisa: il 25 settembre la nuova produzione del duo

Dopo la vittoria con “Mille Voci” e i riconoscimenti ottenuti sui palchi nazionali e internazionali, il duo torna con una nuova produzione dalle atmosfere intime e raffinate.

Due personalità differenti, unite dalla stessa cura per l’interpretazione. Johanna Pezone e Marco Ciampica, in arte Marcolisa, hanno costruito negli anni un progetto musicale nel quale vocalità, eleganza ed energia convivono senza forzature.

Cantante, Vocal Coach e direttrice della JP Vocal Studio Academy di Tivoli, Johanna Pezone porta nel duo un’esperienza maturata attraverso anni di studio e formazione, anche negli Stati Uniti. Da questo percorso è nato il metodo Vocal Power Action – VPA, applicato quotidianamente all’insegnamento e alla preparazione degli artisti.

Una dimensione didattica che non ha mai sostituito il palco, ma ha continuato ad alimentarlo.

Al suo fianco, Marcolisa completa il progetto con una vocalità e una presenza artistica differenti, dando vita a un incontro fondato sull’equilibrio e sulla capacità di raccontare le canzoni prima ancora di interpretarle.

Da “Mille Voci” ai riconoscimenti internazionali

Il momento decisivo arriva nel 2024, quando Johanna Pezone & Marcolisa vincono il Roma Music Festival con “Mille Voci”, brano diventato il simbolo del loro percorso comune.

Seguono nuove produzioni e performance, tra cui “Nell’aria”, rilettura del celebre brano di Marcella Bella, affrontato dal duo con rispetto per l’originale e una personale sensibilità interpretativa.

Il 2026 consolida ulteriormente questo cammino. Marcolisa conquista il primo posto nella categoria Interpreti al Festival della Canzone Italiana in Belgio, mentre il duo ottiene la Medaglia d’Oro e il Performer Pass alla Performer Cup, nella categoria Professionisti Over 35.

Risultati che raccontano una crescita costruita attraverso studio, esperienza e continuità, senza perdere di vista la personalità artistica.

Il 25 settembre arriva “Piano, Whisky e Jazz”

Il prossimo capitolo si intitola “Piano, Whisky e Jazz” e sarà pubblicato il 25 settembre 2026.

Il titolo è già un’ambientazione: luci soffuse, un pianoforte, il calore di un bicchiere e quelle atmosfere notturne nelle quali il jazz incontra l’intimità del racconto. La nuova produzione promette un suono elegante e raccolto, affidato soprattutto alla forza delle voci e all’intensità dell’interpretazione.

Un progetto che sembra rappresentare pienamente l’identità raggiunta oggi da Johanna Pezone & Marcolisa: due percorsi distinti capaci di incontrarsi nella musica e di trasformare le differenze in ricchezza espressiva.

La stessa filosofia anima la JP Vocal Studio Academy, fondata e diretta da Johanna Pezone a Tivoli. Un luogo nel quale tecnica vocale, interpretazione, presenza scenica, registrazione e preparazione alle performance diventano parti di un unico percorso.

Tra gli artisti cresciuti all’interno dell’Academy figurano Criphia, nome d’arte di Sophia Cristalli, premiata con “Lontano da te” al Premio Eleonora Lavore 2026 e al Festival della Canzone Italiana in Belgio, ed Echo-Rams, Matteo Palella, vincitore del Premio Eleonora Lavore 2026 e protagonista di importanti riconoscimenti anche in Belgio e alla Performer Cup.

Dalla loro collaborazione è nato inoltre “Gelosia”, progetto che ha conquistato il Golden Pass a Cervia. Tra gli altri percorsi figura quello di Babols, vincitore con “Fiamme” del Premio Eleonora Lavore 2025 e del Premio Immagine, prima della successiva pubblicazione di “Plastica”.

Formazione e attività artistica procedono così nella stessa direzione. Da “Mille Voci” a “Nell’aria”, passando per i palchi e i riconoscimenti conquistati, Johanna Pezone & Marcolisa continuano a scrivere una storia fatta di esperienza, ricerca e interpretazione.

Il prossimo brindisi è già pronto: il 25 settembre sarà il momento di “Piano, Whisky e Jazz”.