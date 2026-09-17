ISHTAR, “Your Ikigai” introduce le sonorità del nuovo EP “At the Babylon”

Esce il 26 Settembre 2026 «At the Babylon», primo EP degli ISHTAR, band alternative rock di Salsomaggiore Terme (PR). Ad anticiparlo è «Your Ikigai», traccia d’apertura già disponibile su tutte le piattaforme digitali per 307 Records.

«Your Ikigai» è il cuore del progetto ed il brano che ne detta le regole. Due minuti e venti costruiti su riff aggressivi e cambi di direzione improvvisi, con la sezione ritmica che regge la tensione fino a un ritornello ridotto all’osso: quattro ripetizioni di «IKIGAI till you die». Il testo, in inglese, procede come un dialogo a tre voci ( «I say», «He says», «They say» ) che si alternano senza che nessuno arrivi davvero ad una risposta.

Il concetto giapponese di ikigai, la ricerca del proprio scopo nella vita, viene ribaltato: non più una direzione di vita, solo scusa per arrivare a domani, urlata tra bicchieri e risse sfiorate. La chiusura del testo – un nuovo culto che nasce stanotte e sarà già dimenticato l’indomani – è una stoccata all’effimerità di ideologie, mode e punti di riferimento contemporanei.

«At the Babylon» è un concept EP di cinque tracce che segue una notte intera nel bar di un paese di provincia alla vigilia della fine del mondo, e cambia pelle a ogni brano: dallo stoner ipnotico di «Brether Kin», con il suo ritornello da cantilena ecclesiastica, allo shoegaze di «Hanged Man», che innesta nel testo il verso di Cesare Pavese «verrà la morte e avrà i tuoi occhi»; dalla title track sperimentale, una rissa da bar trasformata in combattimento rituale per la dea babilonese, all’indie rock di «Bare Beat Dancers», che chiude il disco con un carpe diem ballato da ubriachi.

Registrato e mixato al Madlife Studio di Correggio (RE), l’EP arriva con un immaginario visivo costruito interamente dalla band insieme ad un gruppo di studenti di accademie d’arte: simbologia tratta dai tarocchi e dalle divinità babilonesi, costumi cuciti e dipinti da uno studente dell’Accademia di Scultura di Firenze, video e fotografie realizzati da studenti dell’Accademia del Cinema di Milano, illustrazioni a mano da uno studente del DAMS. Il disco è stato eseguito dal vivo per la prima volta il 3 luglio 2026 al Monza Sound Festival.

TRACKLIST

1.Your Ikigai

2.Brether Kin

3.Ishtar

4.Hanged Man

5.Bare Beat Dancers

Gli ISHTAR nascono nel 2023 a Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma, da quattro amici allora diciottenni: Sama “Kassa” (voce e chitarra), Alessandro “Zazza” Zardi Boni (chitarra), Aleksandar Frigeri (batteria) ed Elia Robuschi (basso).

Il primo anno è quello dei locali della zona, con un repertorio di cover che dichiara già le coordinate della band — Muse, Arctic Monkeys, Nirvana, Queens of the Stone Age — tra collaborazioni con altri gruppi del parmense ed eventi di beneficenza nel fidentino. Nel giugno 2025 il gruppo si ferma e si dedica interamente alla scrittura del proprio materiale.

Ne esce “At the Babylon”, primo EP in uscita il 26 settembre 2026 per 307 Records: cinque tracce che seguono una notte intera nel bar di un paese di provincia alla vigilia della fine del mondo, muovendosi tra riff stoner ipnotici, malinconia shoegaze e l’indie rock dei primi Arctic Monkeys. Il disco è stato registrato e mixato al Madlife Studio di Correggio.

Attorno alla musica gli ISHTAR hanno costruito un immaginario visivo autonomo, con una simbologia che pesca dai tarocchi e dalle divinità babilonesi: costumi dipinti e cuciti a mano, fotografie, videoclip e illustrazioni realizzati insieme a studenti di accademie d’arte, cinema e fotografia. L’EP è stato presentato dal vivo per la prima volta il 3 luglio 2026 al Monza Sound Festival.