Rome Future Week 2026, Training Academy dà forma al futuro: le competenze come nuova materia prima

r secoli le materie prime sono state estratte dalla terra. Oggi una delle risorse decisive per costruire il futuro nasce dalle persone: le competenze. È da questa visione che prende forma la partecipazione di Training Academy alla Rome Future Week 2026, con un programma che dal 21 al 25 settembre attraverserà più location della Capitale per raccontare come formazione, innovazione, lavoro e trasformazione professionale siano parti di uno stesso processo.

Il messaggio guida è chiaro: la forma del futuro del lavoro non si aspetta: si osserva, si interpreta e si costruisce. Training Academy parte dall’osservazione dei trend e dei fabbisogni delle imprese, interpreta i cambiamenti del mercato, li traduce in competenze e percorsi formativi e accompagna le persone verso nuove opportunità professionali. Una prospettiva che supera l’idea tradizionale della formazione come semplice trasferimento di conoscenze: formarsi significa acquisire gli strumenti per governare il cambiamento.

21 settembre: “La forma del futuro”

Il racconto prenderà il via lunedì 21 settembre, presso la Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma, con “La Forma del Futuro”, una mattinata dedicata alle trasformazioni che stanno ridisegnando il rapporto tra persone, competenze, formazione, imprese e lavoro.

Una domanda attraverserà idealmente l’intero appuntamento:

Che forma avranno le competenze necessarie per affrontare un mercato del lavoro che cambia sempre più rapidamente?

Si parlerà di evoluzione delle professioni, mismatch tra competenze disponibili e competenze ricercate dalle aziende, progettazione formativa, formazione finanziata, politiche attive, orientamento, accompagnamento al lavoro e processi di ricerca e selezione.

Non temi isolati, ma passaggi di una stessa traiettoria: osservare il cambiamento, costruire le competenze, trasformarle in opportunità e metterle in relazione con i bisogni delle imprese.

Ad aprire i lavori, dalle 9:30 alle 9:45, saranno Renzo Di Falco e Ilaria Proietti con “La Forma del Futuro”.

Alle 9:45, Ilaria Proietti affronterà “Il lavoro che ancora non conosciamo”, mentre alle 10:05 Valeria Olivieri e Valentina Zamponi interverranno sul tema “Dare forma alle competenze”.

Alle 10:35, Michela Scafati e Lara D’Elia approfondiranno “La formazione come politica attiva”.

Dopo il break, alle 11:15, Biagio Mangano e Maria Luigia Laurenza accompagneranno il pubblico nel passaggio “Dalla competenza al lavoro”.

Alle 11:45 lo sguardo si sposterà sulle imprese con Valentina Esposito e Brigida Capoluongo e l’intervento “Dall’altra parte del mercato: le aziende”.

Alle 12:15 tutti i relatori saranno coinvolti nel momento “Il cerchio si chiude: Formazione → Lavoro → Impresa”, seguito dalle domande del pubblico.

La conclusione, dalle 12:45 alle 13:00, sarà affidata a Ilaria Proietti e Manuela Di Clemente con una domanda che guarda direttamente agli anni che verranno: “Che forma avrà il futuro?”.

Durante la mattinata sarà inoltre presente un desk Training Academy, attraverso il quale il pubblico potrà conoscere l’offerta formativa e approfondire gli appuntamenti in programma nei giorni successivi.

Sempre il 21 settembre, Training Academy sarà presente anche alla Centrale Montemartini, con l’intervento dell’Amministratore Unico Giampaolo Grimaldi.

Dal 22 al 25 settembre: quattro capitoli di un’unica storia

Dal 22 al 25 settembre, nella sede Training Academy di Roma Romanina, la visione si tradurrà in esperienza attraverso quattro ambiti professionali: Health, Job, Business e Beauty.

Non quattro mondi separati, ma quattro capitoli della stessa storia.

Perché una competenza può cambiare il percorso di una persona, aprire l’accesso a un nuovo lavoro, accompagnare l’innovazione di un’impresa o incidere sulla qualità della vita.

Nel Beauty, il sapere professionale incontra identità, capacità tecnica e nuove opportunità.

Nel Job, le competenze diventano strumenti per orientarsi nel cambiamento, costruire nuovi percorsi professionali e affrontare professioni che ancora oggi stanno prendendo forma.

Nel Business, apprendimento continuo e aggiornamento delle competenze diventano leve per affrontare innovazione e trasformazione delle organizzazioni.

Nell’Health, conoscenza, professionalità, ricerca e innovazione tecnologica convergono in un settore nel quale l’evoluzione delle competenze assume un impatto diretto sulla qualità dei servizi e della vita delle persone.

Quattro prospettive differenti unite da uno stesso principio: le competenze possono assumere forme diverse, ma concorrono tutte a costruire il futuro.

Le competenze come materia prima

È questo il filo conduttore con cui Training Academy sceglie di essere presente alla Rome Future Week: non limitarsi a raccontare la formazione, ma rendere visibile ciò che la formazione può generare.

Nuovi lavori. Nuove professionalità. Imprese capaci di innovare. Persone in grado di affrontare trasformazioni sempre più rapide.

In un mercato nel quale tecnologie, professioni e modelli organizzativi evolvono continuamente, il valore di una competenza non si esaurisce nel momento in cui viene acquisita. Può essere aggiornata, condivisa, integrata con altre conoscenze e diventare origine di ulteriore valore.

Da qui il messaggio che sintetizza la presenza di Training Academy alla Rome Future Week 2026:

“Il Novecento è stato costruito sulle materie prime.

Il futuro sarà costruito sulle competenze.

Perché le materie prime si consumano.

Le competenze generano nuovo valore.”

Training Academy – Le competenze come materia prima.

Rome Future Week 2026

Training Academy | 21–25 settembre 2026

21 settembre

La Forma del Futuro

Casa delle Tecnologie Emergenti – Roma

Presenza Training Academy anche presso la Centrale Montemartini, con l’intervento dell’Amministratore Unico Giampaolo Grimaldi.

Prenota accesso gratuito: https://romefutureweek.it/la-forma-del-futuro/#programma

22–25 settembre

Training Academy – Roma Romanina

Quattro esperienze dedicate a Health, Job, Business e Beauty.