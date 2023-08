MEXØ fuori col video

MEXØ, l’artista della Spezia originario del Messico, si è fatto conoscere nei mesi scorsi attraverso due diversi brani: Solo, un brano trap emozionale e Broken, un pezzo Reggaeton Urban che rispecchia molto le origini Latino-americane di Mexø.



Dopo il successo di questi due singoli, notati dai media nazionali e dalle radio italiane, l’artista, sempre sotto la direzione artistica di Jahcool per Trumen Records, è pronto a pubblicare il suo primo progetto ufficiale.

A qualche mese di distanza da 262, il primo disco ufficiale di MEXØ disponibile nei migliori store digitali, l’artista propone il terzo estratto accompagnato da un videoclip girato a Torino dal regista Andrea Amarotto con la partecipazione dell’attrice Aurora Di Chiara.

Yin Yang, il nome del singolo, prende spunto dall’equilibrio tra il bene e il male. Il tema centrale, seguendo il concept dell’intero disco, parte da esperienze personali dell’artista degli ultimi anni.



Yin Yang descrive un addio che non è un addio, trasmettendo l’idea che le cose spesso finiscono solo in apparenza, magari per un periodo, per poi ritornare. Nel brano, MEXØ parla della fine di una relazione non arrivata al momento giusto.

L’artista spiega: “Ci vuole coraggio a terminare una relazione perché non è il momento giusto e a mettere al primo posto se stessi, cercando di mediare fra quello che si vorrebbe e quello che invece è giusto. Yin Yang è un pezzo in cui parlo di me e di come sono fatto. Partendo da una storia amorosa, faccio vedere alla gente come sono. Non mi importa del giudizio degli altri. Se penso che una cosa vada fatta, la faccio. Questo anche facendo terminare una storia che, di base, ha tutte le potenzialità per essere considerata perfetta. Questo pezzo è uno fra quelli che mi rappresenta meglio. Per la sua energia, per la miscela fra rap e cantato, per il modo in cui ho interpretato il testo”

Yin e Yang, che nasce come brano rockabilly, è un crossover rap, rock e punk dal mood molto energico. I suoni trasmettono positività, bilanciando la vigorosità della batteria alla spensieratezza del ritornello. Questo connubio fra voce e base musicale, rende il pezzo tipicamente estivo e riprende l’equilibrio espresso dal titolo stesso.

Yin Yang è estratto da 262, disco d’esordio dell’artista della Spezia. Il disco è totalmente prodotto da Hyde Beats sotto la direzione artistica di Jahcool per Trumen Records ed è distribuito nelle più note piattaforme digitali.