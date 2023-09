Ed Sheeran annuncia “Autumn Variations”: il nuovo album a settembre

Appena quattro mesi dopo l’uscita di “Subtract,” Ed Sheeran ha annunciato l’imminente lancio del nuovo album “Autumn Variations”.

Ed Sheeran (foto di Annie Leibovitz)

Ed Sheeran – Il nuovo album “Autumn Variations” in uscita a settembre

A soli quattro mesi da “Subtract,” Ed Sheeran ha rivelato che “Autumn Variations“, il suo nuovo album, è pronto a incantare i suoi fan a partire dal 29 settembre 2023 su etichetta Gingerbread Man Records.

Queste le parole di Ed Sheeran per l’annuncio del nuovo album: “Lo scorso autunno io e i miei amici abbiamo vissuto un periodo di metamorfosi nelle nostre vite. Mio padre e mio fratello mi hanno parlato di un compositore chiamato Elgar e della sua opera ‘Enigma Variations’, in cui ciascuna delle quattordici composizioni era un’ode a ognuno dei suoi amici. Questa è stata la fonte ispiratrice che ha spinto alla nascita del mio nuovo album.“

Come per “Subtract,” anche “Autumn Variations” è stato prodotto da Aaron Dessner dei The National, noto anche per le produzioni di “Folklore” ed “Evermore” di Taylor Swift.

TRACKLIST AUTUMN VARIATIONS

Magical England Amazing Plastic Bag Blue American Town That’s On Me Page Midnight Spring Punchline When Will I Be Alright The Day I Was Born Head > Heels