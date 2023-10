Mercante in Fiera chiuso? Arriva la risposta di Roberto Sergio

Il Mercante in Fiera non sarà chiuso. Lo ha riferito Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, in occasione di Ceo for Life.

Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, è intervenuto a difesa di Pino Insegno e del suo programma “Mercante in Fiera“. Sergio, in occasione di Ceo For Life, ha espresso la sua indignazione riguardo alla reazione mediatica nei confronti di Pino Insegno e del suo nuovo progetto televisivo. Ha sottolineato l’importanza di considerare la lunga e solida carriera professionale di Insegno, che si estende per 40 anni, e ha difeso la sua reputazione di professionista serio.

“Pino Insegno ha una storia professionale di 40 anni, è un professionista serio, che ha accettato una sfida in una programmazione molto complessa“.

Il Mercante in Fiera continua

Roberto Sergio ha smentito le voci che circolano sul web secondo cui il programma di Pino Insegno sarebbe stato chiuso. Ha chiaramente affermato che il programma prosegue. Sergio ha ribadito la sua posizione contro la diffusione di notizie false e ha riaffermato l’impegno della Rai a sostenere il programma.

“Voglio dare una notizia: Il Mercante In Fiera non verrà chiuso. Quindi non è TeleMeloni e Pino Insegno continua la sua attività con il programma“, le parole dell’amministratore delegato della RAI.

