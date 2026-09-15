FraBerte, Gekol Liordi e Alex Pody sono I Summer Together: esce il nuovo singolo «Frammenti di ricordi»

Il trio ligure I Summer Together presenta “Frammenti di ricordi”, il nuovo singolo dedicato a Franco Battiato e alla straordinaria eredità artistica lasciata dal grande cantautore siciliano.

La formazione, composta da FraBerte, Gekol Liordi e Alex Pody e presente sulle piattaforme digitali con il nome I Summer, sceglie per questo brano una veste più intima e riflessiva rispetto alle sonorità pop e dance che hanno caratterizzato parte della sua produzione.

“Frammenti di ricordi” nasce dal desiderio di rendere omaggio a un artista che ha saputo attraversare generazioni e linguaggi, lasciando un segno profondo nella musica italiana. Il testo intreccia immagini, richiami e suggestioni appartenenti all’universo musicale di Franco Battiato, costruendo un viaggio fatto di memoria, emozioni e riconoscenza.

Il risultato è un brano originale che non vuole imitare il Maestro, ma ricordarne la sensibilità e la capacità di trasformare la musica in pensiero, ricerca e racconto. Un omaggio sincero attraverso il quale I Summer Together mostrano un lato più profondo del proprio percorso artistico.

Nati nel 2021, I Summer Together hanno costruito la propria identità attorno all’amicizia, alla condivisione e alla volontà di portare al pubblico una musica capace di unire leggerezza ed emozione. Fra i brani pubblicati figurano “Summer Together” e “Mojito e Sangria”, singolo che ha ottenuto importanti riscontri nel panorama indipendente.

Nel corso del loro percorso il trio ha partecipato a numerosi eventi musicali e televisivi, ottenendo diversi riconoscimenti, tra cui il Premio Franco Battiato a Casa Sanremo. “Frammenti di ricordi” rappresenta quindi un passaggio particolarmente significativo: un incontro ideale tra la storia della musica italiana e il cammino artistico del gruppo.

Il singolo è disponibile sulle principali piattaforme digitali.