East Market, la stagione del vintage riparte domenica 20 settembre  

Domenica 20 settembre torna East Market, l’evento del vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare e vendere. Con il primo appuntamento della stagione 2026-27, centinaia di espositori selezionati da tutta Italia tornano negli oltre 6.000 mq dell’ex fabbrica aeronautica di zona Mecenate con migliaia di oggetti insoliti, ricercati e curiosi.

Abbigliamento vintage e second-hand, artigianato, vinili, modernariato, design, arredamento, collezionismo, sneakers, libri, fumetti, poster, elettronica, videogame, giocattoli, accessori e molto altro: un universo di oggetti provenienti dal passato e da tutto il mondo, pronti a vivere una nuova vita.

Dai capi dei primi del Novecento fino agli anni 2000, con denim, military, college, streetwear, pezzi da collezione, accessori firmati, custom e upcycling, fino all’oggettistica per la casa, alle ceramiche, alle lampade e ai pezzi iconici del design del ’900. Per gli appassionati di musica torna la Vinyl Area, con dischi dal rock al jazz, dall’elettronica al blues, dal reggae all’Hip-Hop, oltre a CD, musicassette, VHS, DVD, libri, giradischi e curiosità musicali. Non mancano sneakers, macchine fotografiche e da scrivere, figurine, biciclette, toys e rarità per collezionisti e curiosi.

Ma East Market non è un semplice market. È un’esperienza che unisce shopping e intrattenimento attraverso scenografie, aree tematiche, mostre, DJ set e food area, in un contesto pensato per un pubblico trasversale.

La selezione accurata di espositori e prodotti è uno degli elementi distintivi dell’evento: pezzi originali, restaurati e valorizzati, creazioni artigianali, oggetti esclusivi e introvabili si incontrano in un mercato sempre diverso, lontano dalla logica del vintage “mordi e fuggi” e delle vendite all’ingrosso.

East Market promuove inoltre una cultura consapevole del riuso e del riciclo, dando nuova vita a oggetti e capi e contrapponendosi alla sovrapproduzione e allo spreco della produzione industriale di massa. Un modo di fare acquisti che guarda al passato, ma anche al futuro, nel segno del motto: “Everything Old Is New Again”.

Gli espositori di settembre

Tra gli espositori presenti questo mese ci saranno Claudio Affaba e Natsumi Sakai, che porteranno nel mondo dello scrapbooking un originale incontro tra arte e creatività. Lo scrapbooking è l’arte di creare e personalizzare album non solo attraverso le fotografie, ma anche utilizzando un’ampia varietà di materiali ornamentali: carte, nastri, ritagli, adesivi, fiori e oggetti di diversa natura. Un modo creativo per trasformare ricordi e idee in composizioni uniche e personali. Tra le loro creazioni ci saranno anche diari, collage e taccuini, realizzati con cura e attenzione a ogni dettaglio.

Posterz di Piero Stefanini raccoglie e seleziona manifesti, fotobuste e locandine originali provenienti da vecchi cinema, dando nuova vita a veri e propri pezzi da collezione. Una proposta pensata non solo per i cinefili più appassionati, ma anche per chi è alla ricerca di un’idea regalo originale o di un elemento d’arredo capace di dare carattere a una casa o a un locale. Tra i pezzi più iconici della collezione figurano il set de Lo Squalo del 1975, I Goonies e Arancia Meccanica: autentici frammenti della storia del cinema da collezionare, esporre e rivivere.

Il super ospite di settembre sarà l’illustratore e volto TV Gianmarco Pozzoli, che presenterà per la prima volta al pubblico la sua macchina “Smile or Die”. Una sorta di cabina per fototessere, ma dedicata all’instant drawing: chi vorrà provare questa originale esperienza si troverà davanti a Gianmarco, che in soli tre minuti realizzerà dal vivo un’illustrazione del suo volto. Il disegno uscirà poi da una fessura, proprio come accade con le classiche fototessere automatiche.

La novità della nuova stagione: Bar Nostalgia

Debutta a East Market Bar Nostalgia, un nuovo punto beverage ispirato all’atmosfera autentica del classico bar italiano. Un luogo informale e conviviale dove trovare birra, vino della casa, spritz, bitter, analcolici, acqua, soft drink e caffetteria, accompagnati da una piccola selezione di food: michette farcite, snack iconici, patatine, caramelle e salatini.

L’estetica, tra arredi e dettagli ispirati agli anni ’70, ’80 e ’90, contribuisce a creare un’atmosfera familiare e senza tempo. Bar Nostalgia vuole diventare un vero punto di ritrovo, quel luogo in cui il tempo rallenta e ci si incontra anche senza appuntamento.

Nel cortile di East Market non mancano inoltre i numerosi food truck, con un’offerta sempre diversa di cucina internazionale e street food, accanto alla tradizione italiana e a numerose proposte dedicate a vegani, celiaci e bambini.

Completano la manifestazione i DJ set con il meglio delle selezioni musicali del momento e del passato.

domenica 20 settembre

dalle 10 alle 21

Via Mecenate, 88/A – Milano

Ingresso Euro 6

Infoline +393516559781