Oroscopo weekend sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo del weekend 3 e 4 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni e la classifica dei segni.

Oroscopo weekend 3 – 4 ottobre 2026

Ecco l’oroscopo del weekend di sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 per tutti i segni zodiacali.

Il fine settimana più trasformativamente significativo del ciclo autunnale — quello che porta la stazione retrograda di Venere come apertura revisionante del sabato e la struttura come verifica necessaria della domenica, con la Luna in Cancro come tono emotivo nutriente e protettivo che accompagna entrambe le giornate come fondamento armonioso nel weekend più intenso del ciclo.

Sabato 3 ottobre porta i due transiti più significativi del ciclo autunnale in sequenza. Alle 09:15 CEST Venere staziona retrograda in Scorpione a 8° — il ciclo revisionante dei valori relazionali più profondo dell’anno inizia. La stazione porta il rallentamento verso l’interno come qualità più necessaria: cosa vale davvero nelle relazioni? Quali pattern relazionali chiedono revisione onesta? A mezzogiorno (~12:38 CEST) Marte in Leone forma l’opposizione con Plutone in Acquario — il drive creativo espansivo che incontra la trasformazione karmicaa collettiva nella configurazione più intensa del ciclo. Il Grand Cross (Venere Rx Scorpione opposta Plutone Acquario, Marte Leone quadrato entrambi, Mercurio Scorpione a rafforzare il polo profondo) porta le verifiche più necessarie dei quattro segni fissi. La Luna in Cancro porta il calore emotivo nutriente come fondamento armonioso del sabato più intenso — l’acqua come radice nella tempesta del Grand Cross.

Domenica 4 ottobre porta la sedimentazione più necessaria. Il ciclo revisionante di Venere trova il suo primo giorno sedimentato come registro più radicato e familiare. Il Sole in Bilancia forma l’opposizione con Saturno Rx in Ariete — la struttura come verifica della reciprocità solare: dove la diplomazia porta disciplina genuina? La Luna in Cancro al secondo giorno porta il calore emotivo nella qualità più sedimentata. Due giornate diverse e ugualmente necessarie: la trasformazione intensa del sabato e il raccoglimento strutturale della domenica.

Tema del weekend: Venere Rx in Scorpione (Sab 09:15 CEST) + Grand Cross + Marte Leone opposto Plutone (Sab 12:38 CEST) + Luna Cancro per tutto il weekend — il weekend del Grand Cross e dell’inizio del ciclo revisionante relazionale

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: Il weekend porta all’Ariete le verifiche più necessarie del Grand Cross e del ciclo revisionante. Sabato Venere Rx porta l’opposizione (Scorpione ↔ Ariete = opposizione 180°) revisionante come primo fulcro. Chirone Rx nel segno porta il ciclo compassionevole come sfondo sedimentato. La Luna in Cancro porta il quadrato emotivo. La doppia risonanza leonina (Marte+Giove Leone) porta il doppio trigono di fuoco come sfondo espansivo per tutto il weekend. Domenica il Sole opposto Saturno Rx nel segno porta la verifica strutturale solare come secondo fulcro.

Sul piano pratico, il doppio trigono porta il drive espansivo. Le verifiche portano la chiarezza più necessaria sull’asse. Chirone porta la compassione come fondamento.

Consiglio del weekend: Le verifiche portano la chiarezza necessaria — portale come strumento di comprensione. Il doppio trigono porta il drive espansivo. Chirone porta la compassione. Le strutture reggono verso la settimana.

Toro ♉

Amore: Il Grand Cross del sabato coinvolge il segno direttamente: Venere Rx Scorpione porta l’opposizione profonda sull’asse, Marte Leone porta il quadrato, Plutone porta il quadrato. La Luna in Cancro porta il sestile (Cancro ↔ Toro = sestile 60°) emotivo armonioso come unica voce favorevole del Grand Cross per entrambe le giornate. Il sestile porta il calore come fondamento nelle verifiche più necessarie.

Sul piano pratico, il sestile porta il calore emotivo come fondamento. Le verifiche del Grand Cross portano la chiarezza necessaria sull’asse.

Consiglio del weekend: Il sestile porta il calore emotivo come fondamento delle verifiche più necessarie. Usa la tensione come chiarezza piuttosto che come conflitto. Le strutture reggono. Porta la leggerezza nelle domande del ciclo revisionante.

Gemelli ♊

Amore: Urano Rx è nel segno. La doppia risonanza leonina porta il doppio sestile (Leone ↔ Gemelli = sestile 60°) armonioso creativo per tutto il weekend. Il Sole in Bilancia porta il trigono d’aria (Bilancia ↔ Gemelli = trigono 120°) armonioso. Sabato Venere Rx porta il quinconce (Scorpione ↔ Gemelli = quinconce 150°) — adattamento verso la profondità revisionante. Domenica il Sole opposto Saturno porta la struttura come verifica intellettuale.

Sul piano pratico, la doppia risonanza porta la vivacità intellettuale-creativa armonioSa. Il trigono porta la comunicazione armonioSa. Urano Rx porta la revisione.

Consiglio del weekend: La doppia risonanza porta la vivacità intellettuale-creativa armonioSa. Il trigono porta la comunicazione armonioSa. Urano Rx porta la revisione. Il weekend porta le comprensioni verso la settimana.

Cancro ♋

Sei il segno più fortunato del weekend.

Amore: Il weekend porta al Cancro la qualità di risonanza più emotivamente armonioSa, nutrientemente protettiva e profondamente autentica nel weekend più intenso del ciclo autunnale. La Luna è nel segno per entrambe le giornate — sabato nel primo giorno del Grand Cross e domenica nel secondo giorno sedimentato — portando il calore emotivo nutriente, la qualità protettiva e la presenza armonioSa come registro costante e naturalmente proprio. La Luna porta il fondamento armonioso più prezioso nel weekend più trasformativamente necessario. Venere Rx in Scorpione porta il trigono d’acqua (Scorpione ↔ Cancro = trigono 120°) revisionante armonioso per entrambe le giornate — il ciclo revisionante come complementare armonioso della qualità nutriente; la stazione porta il trigono nella qualità più interiore e sedimentata. Mercurio in Scorpione porta il trigono d’acqua comunicativo profondo. La tripla risonanza d’acqua (Luna nel segno + Venere Rx + Mercurio Scorpione in trigono 120°) porta la qualità emotiva più profondamente armonioSa, nutrientemente intuitiva e protettivamente autentica del weekend — la Luna come calore di fondamento nel sabato del Grand Cross, il calore emotivo come radice nel domenicale strutturale. La doppia risonanza leonina porta il quinconce (Leone ↔ Cancro = quinconce 150°) — adattamento creativo. Domenica il Sole opposto Saturno porta il quadrato (Bilancia ↔ Cancro = quadrato 90°) diplomatico-emotivo. In amore, il weekend porta la qualità di connessione più emotivamente armonioSa, profondamente nutriente e protettivamente genuina del ciclo autunnale — il calore della Luna come fondamento più prezioso nei giorni più intensi; la tripla risonanza porta la profondità come modo naturale di incontrare l’altro nel weekend del Grand Cross.

Sul piano pratico, la tripla risonanza porta la qualità operativa più emotivamente armonioSa e nutrientemente autentica del weekend. Le strutture avanzate nella tripla risonanza reggono nel ciclo lungo come fondamento del ciclo revisionante autunnale.

Consiglio del weekend: La Luna porta il calore emotivo più armonioso come fondamento del weekend più intenso. La tripla risonanza porta la profondità nutriente come sfondo costante. Sabato onora il rallentamento di Venere Rx come qualità più necessaria. Domenica la struttura porta la verifica più necessaria. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Leone ♌

Amore: Marte è nel segno per tutto il weekend. Giove è nel segno. La doppia risonanza leonina porta la qualità creativa espansiva come sfondo costante. Sabato alle ~12:38 CEST Marte forma l’opposizione con Plutone Acquario — il drive creativo nella verifica karmicaa più radicale: dove il coraggio porta trasformazione genuina? Venere Rx porta il quadrato (Scorpione ↔ Leone = quadrato 90°) revisionante come primo fulcro del sabato creativo. Domenica il Sole opposto Saturno porta il sestile (Bilancia ↔ Leone = sestile 60°) armonioso.

Sul piano pratico, la doppia risonanza porta il drive creativo sedimentato. L’opposizione porta la verifica karmicaa più radicale. Il quadrato porta la verifica revisionante. Domenica il sestile porta la leggerezza.

Consiglio del weekend: Sabato l’opposizione porta la verifica karmicaa più radicale del ciclo leonino — dove il coraggio porta trasformazione genuina? Il quadrato porta la verifica revisionante. La doppia risonanza porta il drive. Le strutture reggono.

Vergine ♍

Amore: La Luna in Cancro porta il sestile (Cancro ↔ Vergine = sestile 60°) emotivo armonioso costruttivo per tutto il weekend. Venere Rx porta il quinconce (Scorpione ↔ Vergine = quinconce 150°) revisionante profondo. La doppia risonanza leonina porta il quinconce (Leone ↔ Vergine = quinconce 150°). Domenica il Sole opposto Saturno porta il semisestile (Bilancia ↔ Vergine = semisestile 30°).

Sul piano pratico, il sestile porta il drive costruttivo emotivo armonioso per tutto il weekend. I quinconce portano l’adattamento verso i registri del Grand Cross.

Consiglio del weekend: Il sestile porta la qualità costruttiva emotiva armonioSa. I quinconce portano l’adattamento verso i registri del Grand Cross. Le strutture reggono. Il weekend porta la qualità metodica verso la settimana.

Bilancia ♎

Amore: Il Sole è nel segno per tutto il weekend. Domenica il Sole forma l’opposizione con Saturno Rx in Ariete — la struttura come verifica della reciprocità solare: dove la diplomazia porta disciplina genuina? La doppia risonanza leonina porta il doppio sestile (Leone ↔ Bilancia = sestile 60°) armonioso espansivo per tutto il weekend. Venere Rx porta il semisestile (Scorpione ↔ Bilancia = semisestile 30°) revisionante.

Sul piano pratico, il doppio sestile porta la qualità armonioSamente espansiva. Il Sole porta la vitalità solare. Domenica l’opposizione porta la verifica strutturale più necessaria.

Consiglio del weekend: Il doppio sestile porta la qualità armonioSa espansiva. Il Sole porta la vitalità solare. Domenica l’opposizione porta la verifica strutturale — dove la reciprocità porta disciplina genuina? Le strutture reggono.

Scorpione ♏

Amore: Sabato alle 09:15 CEST Venere staziona retrograda nel segno — il ciclo revisionante dei valori relazionali più profondo dell’anno inizia. Mercurio è nel segno. La doppia risonanza scorpionica inaugura il suo registro revisionante più interiore. Il Grand Cross porta il quadrato da Marte Leone e l’opposizione da Plutone Acquario come verifiche del ciclo revisionante. La Luna in Cancro porta il trigono d’acqua (Cancro ↔ Scorpione = trigono 120°) come calore emotivo armonioso di sfondo.

Sul piano pratico, la stazione porta il rallentamento come qualità più necessaria. Il trigono porta il calore come fondamento. Le strutture reggono nel ciclo lungo verso il diretto del 13 novembre.

Consiglio del weekend: Sabato Venere staziona retrograda nel segno — onora il rallentamento come la qualità più necessaria del ciclo revisionante. Porta le domande più oneste con la leggerezza necessaria. Il trigono porta il calore emotivo. Le strutture reggono verso il diretto del 13 novembre.

Sagittario ♐

Amore: Giove — dominante — in Leone porta il trigono di fuoco sedimentato. Marte in Leone porta il secondo trigono. La doppia risonanza di fuoco porta la qualità visionaria espansiva per tutto il weekend. Venere Rx porta il sestile (Scorpione ↔ Sagittario = sestile 60°) revisionante profondo armonioso. Il Sole in Bilancia porta il sestile (Bilancia ↔ Sagittario = sestile 60°) diplomatico. La tripla risonanza favorevole (doppio trigono + sestile Venere Rx) porta la qualità visionaria-profonda più armonioSa del weekend.

Sul piano pratico, la tripla risonanza porta la qualità visionaria profonda armonioSa. I sestili portano la leggerezza armonioSa. Le strutture reggono.

Consiglio del weekend: La tripla risonanza porta la qualità visionaria profonda armonioSa. I sestili portano la leggerezza. Le strutture reggono. Il weekend porta lo slancio verso la settimana.

Capricorno ♑

Amore: La Luna in Cancro porta l’opposizione (Cancro ↔ Capricorno = opposizione 180°) emotiva-strutturale per entrambe le giornate. Domenica il Sole opposto Saturno Rx porta il quadrato (Bilancia ↔ Capricorno = quadrato 90°) diplomatico-strutturale. Saturno Rx in Ariete porta il quadrato (Ariete ↔ Capricorno = quadrato 90°) disciplinare. Venere Rx porta il sestile (Scorpione ↔ Capricorno = sestile 60°) profondo armonioso come voce favorevole tra le verifiche.

Sul piano pratico, il sestile porta la profondità armonioSa come fondamento delle verifiche. Le tre verifiche portano la chiarezza strutturale più necessaria.

Consiglio del weekend: Il sestile porta la profondità armonioSa come fondamento. Le verifiche portano la chiarezza strutturale più necessaria — usa quella chiarezza come fondamento. Le strutture reggono verso la settimana.

Acquario ♒

Amore: Plutone Rx nel segno — sabato Marte Leone forma l’opposizione con Plutone nel segno: il drive creativo espansivo che incontra la trasformazione karmicaa collettiva nella verifica più radicale del ciclo. Il Grand Cross porta la verifica karmicaa più necessaria del weekend. Venere Rx porta il quadrato (Scorpione ↔ Acquario = quadrato 90°) revisionante karmicao. Il Sole in Bilancia porta il trigono d’aria karmico (Bilancia ↔ Acquario = trigono 120°) armonioso.

Sul piano pratico, il trigono porta la qualità armonioSa come sfondo. L’opposizione porta la verifica karmicaa più radicale. Il quadrato porta la verifica revisionante.

Consiglio del weekend: L’opposizione Marte porta la verifica karmicaa più radicale del ciclo leonino. Il trigono porta la qualità armonioSa. Le strutture reggono. Il weekend porta la chiarezza karmicaa verso la settimana.

Pesci ♓

Amore: La Luna in Cancro porta il trigono d’acqua (Cancro ↔ Pesci = trigono 120°) emotivo armonioso per tutto il weekend. Venere Rx porta il trigono d’acqua (Scorpione ↔ Pesci = trigono 120°) revisionante profondo. Mercurio porta il trigono d’acqua comunicativo profondo. La tripla risonanza d’acqua (Luna Cancro + Venere Rx + Mercurio Scorpione in trigono) porta la qualità intuitiva più profondamente armonioSa, emotivamente nutriente e revisionantemente genuina del weekend — la stessa ricchezza del Cancro nel registro intuitivo pisciario.

Sul piano pratico, la tripla risonanza porta la qualità intuitiva più profonda e armonioSamente ricca del weekend. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Consiglio del weekend: La tripla risonanza porta la qualità intuitiva più profondamente armonioSa del weekend del Grand Cross. Il calore emotivo e la profondità revisionante come sfondo costante armonioso. Le strutture reggono verso la settimana.

Classifica del weekend (i segni più fortunati) – 3-4 ottobre 2026

Cancro Pesci Sagittario Leone Gemelli Capricorno Bilancia Vergine Ariete Scorpione Toro Acquario

(Nel weekend del Grand Cross ogni posizione porta le verifiche o le armonioSità più necessarie del ciclo autunnale — nessuna posizione è “da buttare”.)

FAQ Oroscopo weekend 3-4 ottobre 2026

Qual è il segno più fortunato del weekend del 3-4 ottobre 2026? Il segno più fortunato di questo weekend è il Cancro. La Luna nel segno per entrambe le giornate porta il calore emotivo nutriente come fondamento armonioso nel weekend più intenso del ciclo autunnale. La tripla risonanza d’acqua — il trigono dalla Luna nel segno, il trigono da Venere Rx in Scorpione (stazione retrograda sabato 09:15 CEST) e il trigono da Mercurio in Scorpione — porta la qualità emotiva più profondamente armonioSa, nutrientemente intuitiva e protettivamente autentica del weekend del Grand Cross. Il calore come radice nella trasformazione più necessaria. Anche Pesci e Sagittario escono favoriti: il primo per la stessa tripla risonanza d’acqua nel registro intuitivo, il secondo per la tripla risonanza visionaria-profonda armonioSa.

Cosa porta il weekend del Grand Cross del 3-4 ottobre 2026? Il weekend porta la configurazione astrologica più intensa del ciclo autunnale 2026. Sabato 3 ottobre porta due transiti principali in sequenza: la stazione retrograda di Venere in Scorpione (09:15 CEST) e l’opposizione Marte Leone-Plutone Acquario (~12:38 CEST). Il Grand Cross (Venere Rx Scorpione opposta Plutone Acquario, Marte Leone quadrato entrambi, Mercurio Scorpione a rafforzare il polo profondo) coinvolge i quattro segni fissi (Leone, Scorpione, Acquario, Toro) nelle verifiche più necessarie del ciclo. Il Grand Cross porta attrito, e l’attrito porta la chiarezza più necessaria: dove il coraggio porta trasformazione genuina? Dove il drive creativo porta revisione onesta dei valori? Dove il linguaggio profondo porta comprensione radicalmente autentica? Domenica 4 ottobre porta il Sole opposto Saturno Rx come verifica strutturale della reciprocità: dove la diplomazia porta disciplina autentica? Che energia porta il weekend del 3-4 ottobre 2026? Il weekend porta la trasformazione intensa del sabato e la sedimentazione strutturale della domenica come due qualità diverse e ugualmente necessarie.

Sabato 3/10 ore 09:15 CEST — Venere Rx in Scorpione: la stazione più significativa del ciclo autunnale; il ciclo revisionante dei valori relazionali inizia; porta il rallentamento verso l’interno come qualità più necessaria; le intenzioni relazionali vanno tenute con leggerezza fino al diretto del 13 novembre

Sabato 3/10 ore ~12:38 CEST — Marte Leone opposto Plutone Acquario: la configurazione più intensa del ciclo; il Grand Cross porta le verifiche più necessarie dei segni fissi; la domanda più radicale: dove il coraggio porta trasformazione genuina?

Domenica 4/10 — Venere Rx primo giorno sedimentato + Sole opposto Saturno Rx: la sedimentazione del ciclo revisionante nel suo registro più radicato; la struttura come verifica della reciprocità solare Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di questo weekend 3-4 ottobre 2026? In amore: sabato onora il rallentamento di Venere Rx come la qualità più necessaria del ciclo revisionante — porta le domande più oneste sui valori relazionali con la leggerezza più autentica; usa il calore della Luna in Cancro come fondamento emotivo nelle verifiche del Grand Cross. Domenica usa la sedimentazione come raccoglimento strutturale più necessario verso la settimana. Nel lavoro: la tensione del Grand Cross porta la chiarezza più necessaria sulle strutture operative — usala come strumento di comprensione. Con te stesso: il weekend porta la trasformazione intensa e la struttura necessaria come due qualità diverse e ugualmente preziose del ciclo revisionante autunnale. Domanda guida del weekend: “Quale chiarezza necessaria porto nella tensione del Grand Cross come fondamento più autentico del ciclo revisionante — e quale intenzione relazionale porta la leggerezza più genuina verso il ciclo revisionante di ottobre?” Perché seguire l’oroscopo del weekend? Aiuta a capire quale tipo di energia favorisce il riposo, la socialità o il chiarimento nelle due giornate più libere della settimana

Permette di scegliere come usare il tempo in modo più consapevole

Offre spunti su quando spingere e quando lasciare che le cose si sviluppino da sole

Le stelle suggeriscono il mood, ma il modo in cui riempi sabato e domenica resta sempre una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Weekend 3-4 Ottobre 2026

L’oroscopo del weekend di sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 racconta due giornate perfette per:

Onorare il rallentamento di Venere Rx (sabato 09:15 CEST) come la qualità più necessaria e preziosa del ciclo revisionante — porta le domande più oneste sui valori relazionali con la leggerezza più autentica; tieni le intenzioni revisionanti aperte fino al diretto del 13 novembre

Usare la tensione del Grand Cross come chiarezza più necessaria del ciclo autunnale — Marte Leone opposto Plutone Acquario (~12:38 CEST del sabato) porta le domande più radicalmente necessarie: dove il coraggio porta trasformazione genuina? Quelle risposte reggono nel ciclo lungo

Radicarsi nel calore emotivo della Luna in Cancro come fondamento armonioso del weekend più intenso — la nutrizione, la protezione e la qualità emotiva come radice nel sabato del Grand Cross e nel domenicale strutturale

In amore , il weekend porta la qualità di connessione più profondamente revisionante, emotivamente nutriente e autenticamente trasformativa del ciclo relazionale autunnale — onora il rallentamento di Venere Rx come strumento di chiarezza verso i valori più genuini; le strutture revisionanti reggono nel ciclo lungo verso il diretto del 13 novembre

, il weekend porta la qualità di connessione più profondamente revisionante, emotivamente nutriente e autenticamente trasformativa del ciclo relazionale autunnale — onora il rallentamento di Venere Rx come strumento di chiarezza verso i valori più genuini; le strutture revisionanti reggono nel ciclo lungo verso il diretto del 13 novembre Nel lavoro , la tensione del Grand Cross porta i chiarimenti strategici più necessari del ciclo autunnale — usala come strumento di comprensione piuttosto che come fonte di conflitto; le strutture avanzate nella chiarezza del Grand Cross reggono nel ciclo lungo come fondamento verso la settimana

, la tensione del Grand Cross porta i chiarimenti strategici più necessari del ciclo autunnale — usala come strumento di comprensione piuttosto che come fonte di conflitto; le strutture avanzate nella chiarezza del Grand Cross reggono nel ciclo lungo come fondamento verso la settimana Con te stesso, questo weekend porta la trasformazione intensa del sabato e la struttura necessaria della domenica come due qualità diverse e ugualmente preziose: il Grand Cross come verifica necessaria, Venere Rx come rallentamento verso l’interno, la Luna come calore di fondamento — tre qualità diverse e ugualmente necessarie del weekend più trasformativamente significativo del ciclo autunnale revisionante 2026

Queste previsioni astrologiche sono basate sull’analisi dei transiti planetari. Continua a seguirci su Atom Heart Magazine per leggere ogni giorno l’oroscopo aggiornato e le previsioni giornaliere, settimanali e mensili.

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.