“John Lennon: Murder Without A Trial” su Apple TV+: la ricostruzione dell’omicidio a opera di Mark David Chapman

Su Apple TV+ è ora disponibile la docuserie in tre episodi “John Lennon: Murder Without A Trial“, che esplora l’omicidio del leggendario membro dei Beatles, John Lennon, avvenuto l’8 dicembre 1980. L’approfondita narrazione si concentra su Mark David Chapman, l’assassino di Lennon, ripercorrendo l’arresto e il processo di uno degli omicidi più noti del XX secolo.

John Lennon: Murder Without A Trial

“John Lennon: Murder Without A Trial” offre una prospettiva unica sulla tragedia, utilizzando testimonianze esclusive come quelle del portiere del Dakota Building, dei poliziotti intervenuti, e dell’autista che portò Chapman sul luogo del delitto. Attraverso filmati inediti e racconti dettagliati, gli episodi, narrati da Kiefer Sutherland, forniscono una visione approfondita degli eventi che portarono all’assassinio di John Lennon.

Il viaggio dentro la follia di Mark David Chapman

La serie esplora la psiche di Mark David Chapman, un fan di John Lennon che, nonostante avesse ottenuto un autografo poche ore prima dell’omicidio, compì l’atto tragico per cercare fama. Si analizzano i motivi di Chapman. La sua ossessione per “Il Giovane Holden“ e il desiderio di somigliare al frontman dei Beatles, mettendo in luce la sua instabilità mentale.

Il contesto giudiziario

Attraverso immagini d’archivio e interviste, “John Lennon: Murder Without A Trial” segue il processo di Chapman e le complesse decisioni della corte. Si discute della possibilità di appellarsi alla sua infermità mentale e delle implicazioni pubbliche di un verdetto che avrebbe dovuto giustiziare un omicidio così eclatante.

Le scuse e l’ultima richiesta di Chapman

La narrazione si chiude con la richiesta di scusa pubblica di Chapman alla vedova di Lennon, Yoko Ono, formulata tre anni fa. Nonostante le scuse, la vedova non ha mai perdonato l’assassino. Chapman ha cercato la libertà condizionata per dodici volte, ma la sua richiesta è stata costantemente respinta.

John Lennon: Murder Without A Trial su Apple TV+

La docuserie rappresenta un contributo significativo alla memoria di uno degli eventi più sconvolgenti della storia della musica e della cultura pop. Attraverso una narrazione dettagliata e testimonianze esclusive, la serie offre uno sguardo approfondito sulla mente di Mark David Chapman e sugli impatti duraturi di quell’oscuro giorno di dicembre nel 1980.