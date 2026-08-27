Humanoira, “Portami il mare”: una fuga dal rumore prima del nuovo album TARAB

Il mare non è un paesaggio: è il punto in cui il rumore degli altri smette di avere potere. Gli Humanoira partono da questa immagine per “Portami il mare”, il nuovo singolo in uscita venerdì 11 settembre 2026 su tutte le piattaforme digitali per Le Sorgenti Dischi.

Il brano anticipa TARAB, il prossimo album del duo livornese formato da Riccardo Vivaldi e Davide “Junox106” Varriale. La produzione è affidata a Fabrizio Pagni, musicista e produttore che ha lavorato, tra gli altri, con The Zen Circus, Achille Lauro e Brunori Sas.

“Portami il mare” degli Humanoira esce l’11 settembre 2026

“Portami il mare” arriva dopo “Hai ragione tu”, “Il mio primo pensiero”, “Ritmo magnetico solare” e “Non vali niente”. Cinque brani concepiti come parti di una narrazione più ampia, destinata a trovare una forma compiuta in TARAB.

Gli Humanoira non stanno quindi presentando una serie di episodi isolati. Ogni uscita mette a fuoco una diversa incrinatura dei rapporti contemporanei: la difficoltà di restare, la ricerca di una presenza autentica, il peso delle apparenze e il bisogno di trovare uno spazio nel quale abbassare le difese.

Dopo la durezza di “Non vali niente”, il nuovo singolo cambia prospettiva. La tensione resta, ma non viene più rivolta contro qualcuno. Diventa il desiderio di sottrarsi a un ambiente saturo di voci, pose e contatti che non producono una vera vicinanza.

Di cosa parla “Portami il mare”?

La canzone si apre idealmente dentro una sala affollata. C’è molta gente. Le persone cercano di farsi notare anche se hanno poco da dire, mentre due figure si riconoscono nel mezzo di quel movimento e immaginano di andarsene.

Non è il racconto di una fuga spettacolare. È un gesto privato: abbandonare il rumore per capire se, lontano dagli sguardi, può esistere qualcosa di meno fragile.

Il mare diventa il luogo simbolico di questa possibilità, uno spazio in cui perdersi, lasciarsi andare e affidarsi a qualcuno.

Qual è il significato di “Portami il mare” degli Humanoira?

“Portami il mare” racconta l’incontro tra due persone stanche di relazioni rapide e superficiali. Il mare rappresenta la fuga dal rumore e dalle apparenze, ma soprattutto la possibilità di affidarsi a qualcuno. Al centro non c’è soltanto l’attrazione di una notte: emerge il desiderio più difficile di restare.

Una notte non basta, ed è qui che il brano cambia direzione

L’immaginario notturno potrebbe far pensare a una storia destinata a consumarsi in poche ore. Gli Humanoira, invece, introducono un elemento più concreto: l’ipotesi di un risveglio condiviso, di una normalità che sopravviva all’intensità del momento.

È questo contrasto a rendere il racconto interessante. La notte permette di sospendere le regole, ma il mattino le rimette tutte al loro posto.

Desiderare che qualcuno resti significa esporsi a una possibilità meno romantica e più rischiosa: essere visti senza filtri, quando l’euforia è terminata.

In questo senso, il mare non funziona come una semplice via d’uscita. Non serve a cancellare la realtà, ma a togliere ciò che la rende illeggibile.

Il rumore, le maschere e l’obbligo di apparire vengono lasciati sulla riva. Resta la domanda essenziale: due persone possono ancora incontrarsi senza trattarsi come presenze provvisorie?

Dal synth pop cantautorale a TARAB

Sul piano artistico, “Portami il mare” prosegue il percorso synth pop e rock cantautorale sviluppato dagli Humanoira. Elettronica, scrittura per immagini e tensione emotiva sono gli elementi con cui il duo costruisce una forma contemporanea di canzone d’autore.

La produzione di Fabrizio Pagni accompagna questa fase discografica, iniziata con i singoli pubblicati nel corso del 2026. TARAB raccoglierà i diversi capitoli del progetto, ma al momento non sono stati comunicati né la data di uscita dell’album né l’elenco completo delle tracce.

Questa pubblicazione progressiva permette però di leggere già una direzione. Le relazioni non vengono raccontate come rifugi sicuri, ma come territori instabili nei quali bisogno, attrazione e paura di scomparire si muovono insieme.

È un territorio attraversato anche da altri progetti recenti raccontati su Atom Heart Magazine: dall’elettronica emotiva di GIOVAPIÙGIOVA alla perdita di identità nei rapporti, fino alla notte intesa come spazio di ascolto.

“Portami il mare” aggiunge un passaggio meno disilluso: la possibilità che, almeno per una notte, la fuga diventi un modo per avvicinarsi.

Chi sono gli Humanoira

Gli Humanoira nascono a Livorno e sono formati da Riccardo Vivaldi, voce e chitarra, e Davide “Junox106” Varriale, basso, laptop e produzione.

La loro musica unisce synth pop, rock e scrittura cantautorale, con particolare attenzione alle fragilità e alle contraddizioni dei rapporti umani.

Nel 2019 pubblicano l’EP “Sorrisi & Canzoni”, seguito nel 2022 da “Obiettivo Salvezza”. Nel loro percorso hanno raggiunto la finale di Sanremo Rock al Teatro Ariston e, nel 2023, quella del Meeting Music Festival. Nello stesso anno si sono esibiti in apertura a Morgan.

Con i singoli del 2026, il duo ha iniziato un nuovo ciclo che porterà a TARAB. “Portami il mare” sarà disponibile dall’11 settembre 2026 per Le Sorgenti Dischi.

Humanoira: link ufficiali

FAQ “Portami il mare” degli Humanoira

Quando esce “Portami il mare” degli Humanoira? Il singolo uscirà venerdì 11 settembre 2026 sulle principali piattaforme digitali per Le Sorgenti Dischi. “Portami il mare” anticipa un nuovo album? Sì. Il brano farà parte di TARAB, il prossimo disco degli Humanoira. La data di pubblicazione dell’album non è stata ancora annunciata. Chi ha prodotto “Portami il mare”? La produzione è affidata a Fabrizio Pagni, musicista e produttore che ha collaborato con The Zen Circus, Achille Lauro e Brunori Sas. Chi sono i componenti degli Humanoira? Il progetto è formato da Riccardo Vivaldi, voce e chitarra, e Davide “Junox106” Varriale, basso, laptop e produzione.

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