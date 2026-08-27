«Tutto cambierà»: Don Pasquale Ferone canta la pace come scelta quotidiana

Dal 24 Agosto su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo del sacerdote-cantautore, che firma testo e musica. Un brano che guarda in faccia la guerra e l’odio senza cedere alla rassegnazione.

Ci sono canzoni che nascono da sentimenti privati ed altre ispirate a ciò che accade fuori. “Tutto cambierà”, il nuovo brano di Don Pasquale Ferone disponibile dal 24 agosto su tutte le piattaforme digitali, parte dalla seconda strada: si apre con una constatazione che nessuno può smentire – non sappiamo se la guerra e l’odio finiranno – e da lì costruisce, verso dopo verso, la ragione per non arrendersi.

“Cerca la tua pace anche quando non si sa / se la guerra e l’odio in questo mondo finirà”: l’incipit è la chiave dell’intero pezzo. L’invito non è a fare finta che non esista, né a consolarsi con la promessa che tutto andrà bene. È a cercare la propria pace proprio mentre l’esito resta incerto. Una differenza sottile ma decisiva, che sposta il brano dal terreno dell’ottimismo a quello della responsabilità personale.

Al centro della canzone c’è il passaggio dall’attesa alla decisione: “Se l’amore lasci entrare la tua vita cambierà”. La condizione è espressa senza ambiguità – il cambiamento non arriva, va accolto – e regge tutta la struttura del testo, costruita su una catena di verbi al futuro che scandiscono ciò che accadrà solo se qualcosa viene prima lasciato entrare. È qui che la dimensione cristiana del brano emerge apertamente, con la grazia descritta come ciò che “tutti i cuori sanerà”: non un premio, ma una cura offerta a chiunque.

C’è però un secondo livello, che l’autore stesso mette in chiaro. “Con questo brano vorrei comunicare la forza interiore di resistere” racconta Don Pasquale Ferone: “resistere agli attacchi esterni, ma a volte anche a quelli interni, ai mille pensieri e alle preoccupazioni della vita”. La pace di cui parla la canzone non riguarda soltanto i conflitti nel mondo: riguarda anche ciò che logora una persona dall’interno, nelle giornate ordinarie.

La strofa conclusiva chiude il cerchio e scioglie il titolo. “Vivi in questo mondo con saggezza e verità / anche quando sembra che sia tutto perso già”: il “tutto cambierà” annunciato dal titolo non è una previsione, è una conseguenza, e l’ultimo verso, “se la pace il mondo dentro sé accoglierà”, lo dichiara.

«Se uno vuole un mondo migliore, dobbiamo far sì che prima siamo migliori noi.»

Don Pasquale Ferone

È il ribaltamento che regge l’intero brano, e che riporta la questione della pace, tema abitualmente affidato alla politica e alla cronaca, alla scala della coscienza di ciascuno.

Sul piano musicale, Tutto cambierà resta fedele alla cifra che accompagna tutta la produzione di Don Pasquale Ferone: arrangiamento interamente acustico, unplugged, affidato alla sola chitarra, una scelta mantenuta con costanza lungo l’intero repertorio, che lascia le parole al centro e trasforma l’ascolto in un dialogo diretto, quasi a tu per tu.

Con «Tutto cambierà» Don Pasquale Ferone porta la propria scrittura su un terreno più esposto, affrontando un tema di attualità senza abbandonare il registro intimo che caratterizza il suo repertorio: anche qui la riflessione collettiva passa attraverso una domanda rivolta al singolo.

Don Pasquale Ferone è un sacerdote della provincia di Napoli che compone canzoni di ispirazione cristiana. Cresciuto frequentando la parrocchia insieme alla famiglia, a dieci anni riceve il “Battesimo nello Spirito” con un gruppo del Rinnovamento Carismatico Cattolico: da lì matura la scelta del seminario. A quindici impara a suonare la chitarra e comincia ad animare celebrazioni e incontri di preghiera carismatica.

Viene ordinato sacerdote nel 1998 e diventa parroco tra la provincia e la periferia di Napoli, senza mai smettere di suonare. Dal 2017 inizia a comporre e pubblicare la propria musica: da allora ha firmato gli album Certezza, Confidenza, Come roccia, Il dono della Vita e Fedeltà, oltre a numerosi singoli tra cui Fiducia, Guarda il Cielo e Gioia immensa sarà.

Scrive testo e musica di ogni brano e registra sempre in forma acustica, per sola voce e chitarra. Con «Tutto cambierà» il suo repertorio arriva a 74 brani — canti di evangelizzazione e di lode — tutti disponibili sulle principali piattaforme digitali.