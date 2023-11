Fedez e Siae: pace fatta dopo le polemiche

Fedez ha annunciato la fine della sua battaglia contro la Siae (Società Italiana degli Autori ed Editori) e la sua collaborazione con la stessa.

Fedez abbandona Soundreef e torna in Siae

Nel 2016, Fedez aveva deciso di affidare la gestione dei suoi diritti d’autore alla neonata Soundreef, accusando la Siae di agire in regime monopolistico. Tuttavia, in una recente dichiarazione su Instagram, Fedez ha annunciato una partnership con la Siae e la realizzazione di un nuovo format, “Siae incontra“. Si tratta di una serie di interviste in cui Fedez parlerà con autori della musica italiana e persone che lavorano nella Siae per comprendere i cambiamenti e le migliorie apportate dall’organizzazione nel tempo.

La battaglia contro il monopolio

Fedez spiega che la sua battaglia ideologica non è mai stata contro la Siae in sé, ma piuttosto contro il monopolio che riteneva esistesse. Ha riconosciuto i meriti della Siae nel cambiare e apportare miglioramenti tecnologici a favore degli autori ed editori. La Siae ha commentato che la scelta di Fedez dimostra che il percorso intrapreso negli ultimi anni va nella giusta direzione, sottolineando il lavoro svolto per tutelare autori ed editori.

“La mia battaglia ideologica non è mai stata contro Siae ma contro il monopolio che reggeva. Oggi non c’è più. Negli anni ho imparato a conoscere due realtà e a riconoscere i meriti di Siae nel cambiare e nell’apportare cambiamenti tecnologici in favore degli autori e degli editori. Oggi Siae è un’azienda che tutela gli autori e lo fa con gli strumenti che abbiamo a disposizione nel 2023“.

Siae incontra

Questa decisione segna la fine di controversie e contenziosi passati tra Fedez e la Siae, comprese cause legali e polemiche pubbliche. La Siae ha anche ricevuto elogi da parte di Fedez per adattarsi ai cambiamenti tecnologici del 2023 e per il suo impegno nella tutela degli autori. La collaborazione si concretizzerà attraverso la serie di interviste “Siae incontra“, in cui il rapper esplorerà la realtà della Siae insieme a vari ospiti.