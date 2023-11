Louder Italia e Lavazza ancora insieme per le Nitto ATP Finals di Torino

Per il terzo anno consecutivo, Louder Italia S.r.l. – Part of SG Company Società Benefit S.p.A., è lieta di annunciare la collaborazione con Lavazza, Platinum Partner per le Nitto ATP Finals 2023.

Lavazza e Louder alle Nitto ATP Finals

Lavazza è scesa in campo, per questa edizione e fino al 2025, al fianco di organizzatori e istituzioni nazionali e territoriali rinnovando il proprio impegno per la città, che rappresenta tradizione e futuro dell’azienda.

Anche quest’anno, Louder ha progettato un coinvolgente percorso per gli appassionati, unendo il mondo del tennis e l’arte di preparare un autentico espresso italiano. Una combinazione perfetta per Lavazza A Modo Mio, che sfida tutti gli amanti del tennis a scoprire le regole per preparare un espresso perfetto.

Nasce così la “Home of Masters“, la Club House A Modo Mio dedicata alla Mastership Lavazza nella preparazione dell’espresso presso il Fan Village, adiacente al Pala Alpitour, nella quale attraverso un percorso di approfondimento e intrattenimento, sono svelati i segreti per gustare un espresso perfetto a casa come al bar grazie al sistema Lavazza A Modo Mio e alla Barista Technology.

I Masters dell’espresso italiano

I partecipanti sono stati sfidati a diventare “Masters dell’espresso italiano” risolvendo divertenti enigmi a tema. Ispirandosi alle Escape Room, sono stati creati vari rompicapi a tempo, con indizi nascosti nella Home of Masters. Lo staff, “originale ed eclettico”, in perfetto stile Club House, fornisce il supporto necessario per scoprire le regole della Barista Technology ed entrare a far parte della Wall of Fame dell’Espresso Italiano.

Nel Piazzale Grande Torino, adiacente al Fan Village, svetta la Maxi Tazzina Lavazza alta oltre 3 metri. Qui, all’interno di un’installazione ispirata all’iconica tazzina Lavazza, è stata creata una photo opportunity unica. I partecipanti possono scattarsi una gif animata, stampata e apposta successivamente nella Wall of Fame.

Louder ha creato una straordinaria brand experience, trasformando le Nitto ATP Finals nella casa dell’espresso italiano, accogliendo appassionati di tennis, curiosi e amanti del caffè.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito del progetto: https://www.lavazza.it/it/nitto-atp-finals-2023

CREDITS:

Martin El Ghazali – Account Manager & Project Leader

Nicola Uliari – Creative Director

Luigi Naccarato – Associate Creative Director

Camilla Magnano – Creative Strategist

Umberto Martini- Senior Art Director

Paolo Savojardo – Senior Graphic Designer

Massimo Lazzarato – Production Director

Marco Pittarello – Production Manager