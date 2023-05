Meta e SIAE, è tregua: torna la musica su Facebook e Instagram

Meta e SIAE hanno ripristinato gli accordi precedenti fino al 6 ottobre 2023. Il presidente di Fimi: “Per l’industria musicale è un passo importante che consente a fan e artisti di utilizzare nuovamente importanti canali dei social media”.

Accordo Meta e SIAE: torna la musica su Facebook e Instagram

“A seguito di un accordo transitorio firmato tra le parti, sulle piattaforme social di Meta si tornerà ad ascoltare la musica tutelata da SIAE“. È la stessa SIAE a comunicarlo in una nota ufficiale, esprimendo “soddisfazione per questo risultato, cercato e raggiunto, ma rimane comunque impegnata a tutelare gli interessi dei suoi iscritti, continuando a lavorare instancabilmente per raggiungere un accordo definitivo e duraturo improntato all’equità e alla trasparenza, così come chiede anche la Direttiva europea sul Copyright. Si impegna inoltre a portare avanti le negoziazioni nel rispetto delle decisioni e delle misure cautelari dettate dall’Agcm”.

Questa tregua non pone fine al confronto tra SIAE e Meta, ma apre scenari importanti su eventuali accordi che potrebbero essere presto raggiunti tra le due parti.

Ritorna la musica su Facebook e Instagram: le reazioni

“Siamo lieti di annunciare che abbiamo concordato un’estensione dell’accordo di licenza con SIAE. Questo consentirà ad utenti e creator di accedere alla nostra libreria musicale completa, incluso il catalogo Siae, nel pieno rispetto del diritto d’autore di artisti e compositori. I brani del repertorio SIAE saranno ripristinati sulle nostre piattaforme, fino al 6 ottobre. Continueremo le negoziazioni con SIAE in buona fede nella speranza di raggiungere un accordo a lungo termine”, fanno sapere da Meta.

Enzo Mazza, presidente di Fimi, ha commentato: “Per l’industria musicale si tratta di un passo importante perché consente ai fan di musica ed agli artisti di utilizzare nuovamente importanti canali dei social media”.

Meta e SIAE cosa sta succedendo

L’accordo precedente, datato 2020, era scaduto il 15 dicembre 2022. Le trattative, durate tre mesi, non avevano portato al raggiungimento di un accordo soddisfacente per le due parti in causa. A marzo 2023, quindi, Meta aveva deciso di rimuovere la musica SIAE da Facebook e Instagram.