Negramaro Tour Negli Stadi 2024 – Info e Biglietti

I Negramaro, dopo due decenni di successi e trionfi musicali, sono pronti a una una serie di eventi live negli stadi nel 2024. Questi concerti, che uniranno virtualmente il Sud e il Nord d’Italia, prenderanno il via in estate.

Negramaro Tour 2024: Napoli, Milano e Messina

Dopo essere stati la prima band italiana a esibirsi alla Scala del calcio nel 2008, i Negramaro ritornano a San Siro, e questa volta si esibiranno anche per la prima volta allo stadio di Napoli. Questa data, in particolare, è considerata un regalo speciale per i fan e per la città di Napoli, a cui la band è profondamente legata artisticamente e umanamente.

“La prima volta nello stadio Maradona di Napoli per i Negramaro corrisponde al sogno più grande della nostra vita. Abbiamo deciso di dedicarlo a Pino Daniele, il nostro primo “cicerone” in città. Lo ha fatto con le sue canzoni, lo ha fatto con la sua amicizia e con le nostre chitarre insieme. Pino ci manca e glielo canteremo con tutto il nostro cuore e la nostra voce!“. Ha dichiarato Giuliano Sangiorgi.

A queste due città, si aggiungerà anche la tappa a Messina, a gran richiesta visto il successo del concerto in Piazza Duomo del 29 dicembre 2022. Questa volta i Negramaro si esibiranno allo Stadio Franco Scoglio, in estate, esattamente il 3 luglio 2024. I biglietti per questa data saranno in vendita dal 22 novembre 2023.

Appuntamenti che segnano un nuovo inizio della band, dopo il trionfo dello scorso anno con il tour estivo N20 – che ha fatto registrare sold out in tutte le date – e con cui i Negramaro hanno celebrato il ventennale di una storia ricca di successi.

Negramaro Tour 2024 – Dove Acquistare i biglietti

TicketOne

QUESTO IL LINK per acquistare i biglietti.

