Calexico – Reggio Emilia – Recensione e Foto

Il Barezzi Festival accoglie in Italia i Calexico. Teatro Valli sold out. Recensione e foto dell’unica data italiana della band.

“Una sola data in Italia.. Why?“

Ce lo chiediamo anche noi insieme a Joey Burns, frontman dei Calexico, come mai per questo speciale tour europeo che celebra i 20 anni di “Feast of Wire” storico album (recentemente ripubblicato in una edizione speciale) della band di Tucson, quella di Reggio Emilia risulti l’unica data Italiana.

Probabilmente non lo sapremo mai, ma nel frattempo abbiamo ancora nelle orecchie, negli occhi, ma soprattutto nel cuore, il concerto al teatro Romolo Valli di Reggio Emilia. Più di 2 ore di intense emozioni musicali, di orizzonti sconfinati, amori perduti, caldi venti del deserto, sabbia, malinconie e speranze cantate suonate e celebrate in maniera gioviale, viscerale e trascinante dai Calexico, una band che è ormai un mito per i suoi fan sparsi in ogni parte del mondo.

Calexico in Italia – Recensione

È il Barezzi Festival che accoglie in Italia i Calexico, che vantano tantissimi fan italiani, e la data emiliana lo ha dimostrato, con un sold out che ha trasformato la magnifica cornice di uno dei teatri più belli d’Italia in una festa di calore e partecipazione.

Insieme alla band il neo chitarrista Brian Lopez, che ha aperto il concerto con dei brani del proprio repertorio personale, raggiunto dopo dal resto del gruppo in un’insolita dinamica di accompagnamento. Lopez omaggia Reggio Emilia con “Immensità” di Andrea Lazlo De Simone, cantata in maniera impeccabile in un coraggioso italiano.

Dopo l’apertura di Lopez ed una piccola pausa, i Calexico rientrano sul palco in formazione completa e “Feast of Wire” viene eseguito per intero pezzo dopo pezzo, e il pubblico è sempre più una sola anima insieme alla band.

Arriva una “Fortune Teller “ eseguita soltanto da Joey Burns e l’intero teatro respira un momento di calma intimità in un irreale silenzio, prima di ritornare a correre attraverso il deserto, “ Minas de Cobre”, “Flores y Tamales”, “Cumbia de donde” e il finale di “Crystal Frontier” lasciano il pubblico con il cuore colmo e gli occhi brillanti, e con una domanda aperta.. una sola data in Italia.. Why?!

Calexico – Teatro Valli (Reggio Emilia) – Le Foto

Foto di Antonio Triolo.

SETLIST CALEXICO REGGIO EMILIA

Sunken Waltz

Quattro

Black Heart

Pepita

Not Even Stevie Nicks… / Love Will Tear Us Apart

Close Behind

Woven Birds

Attack el Robot! Attack!

Across the Wire

Dub Latina

Alone Again Or – Cover di Love

Güero canelo

Crumble

No Doze

BIS #1

Fortune Teller

Minas de cobre

Inspiracion

Flores y tamales

BIS #2

Corona – Cover di Minutemen

Crystal Frontier

Un grazie davvero gigantesco a Joey Burns, John Convertino ed il resto della band Jacob Valenzuela, Martin Wenk, Sergio Mendoza per l’accoglienza, la disponibilità, la simpatia, il calore e gentilezza avuta nei nostri confronti.

