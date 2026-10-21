Estrazioni Lotto 22 Ottobre 2026: Numeri Vincenti oggi in diretta, SuperEnalotto e 10eLotto

Qui troverete tutti i numeri vincenti delle estrazioni Lotto oggi 22 ottobre 2026 e le ultime estrazioni di SuperEnalotto e 10eLotto.

Ti sei giocato i tuoi numeri fortunati? È il momento di scoprire i risultati in diretta delle estrazioni Lotto di oggi 22 Ottobre 2026! Qui trovi tutti i numeri vincenti, il jackpot del SuperEnalotto e la serie fortunata del 10eLotto.

Aggiornamento ufficiale dei risultati del concorso di oggi giovedì 22 ottobre 2026: di seguito trovi i numeri per ogni ruota del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto (con Jolly e SuperStar) e i 20 numeri del 10eLotto con Numero Oro, Doppio Oro ed Extra.

Estrazioni Lotto oggi 22 Ottobre 2026: Numeri Vincenti per Ogni Ruota

Ecco i numeri estratti per il concorso Lotto di oggi Giovedì 22 Ottobre 2026: Estrazione del Lotto di giovedì 22 Ottobre 2026 alle 20:00. I numeri ufficiali compaiono qui in automatico, man mano che escono. (Numeri aggiornati in tempo reale dopo l’estrazione ufficiale delle ore 20.00)

In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei numeri, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI

Numeri ritardatari (aggiornato al 22 Ottobre)

Scopri i numeri ritardatari del Lotto di ogni ruota: CLICCA QUI.

SuperEnalotto Estrazioni 22 Ottobre 2026: Combinazione Vincente e Jackpot

Sei tra i fortunati vincitori del jackpot del SuperEnalotto di oggi 22 ottobre 2026? Ecco la combinazione vincente:

Estrazione del SuperEnalotto di giovedì 22 Ottobre 2026 alle 20:00. I numeri ufficiali compaiono qui in automatico, man mano che escono.

(Numeri aggiornati in tempo reale dopo l’estrazione ufficiale delle ore 20.00)

Quote SuperEnalotto 22 ottobre 2026

Estrazione del SuperEnalotto di giovedì 22 Ottobre 2026 alle 20:00. I numeri ufficiali compaiono qui in automatico, man mano che escono.

In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei numeri, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI

Se hai centrato tutti i numeri, corri a riscuotere la tua vincita! Se non hai vinto il jackpot, ricorda che ci sono premi anche per chi fa 5, 4 o 3 numeri corretti.

10eLotto Estrazioni 22 Ottobre 2026: I 20 Numeri Vincenti

Anche il 10eLotto ha distribuito premi per l’estrazione di oggi 22 Ottobre 2026! Ecco i numeri dell’estrazione di oggi:

Estrazione del 10eLotto di giovedì 22 Ottobre 2026 alle 20:00. I numeri ufficiali compaiono qui in automatico, man mano che escono.

Se hai giocato l’opzione Doppio Oro, controlla anche i due numeri Oro per scoprire se hai vinto premi extra!

(Numeri aggiornati in tempo reale dopo l’estrazione ufficiale)



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GUARDA ANCHE: Estrazioni Eurojackpot oggi

Verifica vincite

Verifica vincite: Lotto10eLottoSuperEnalotto

Giorni e orari delle estrazioni

Vuoi sapere quando si tengono le estrazioni del Lotto: QUI TROVI TUTTE LE INFORMAZIONI

Come Riscuotere una Vincita Lotto e SuperEnalotto

Se hai vinto e devi riscuotere la tua vincita, clicca qui: GUIDA RISCOSSIONE VINCITE

Archivio Estrazioni Lotto

FAQ – Domande Frequenti

A che ora escono le estrazioni del Lotto? Le estrazioni si svolgono dalle 20:00 alle 20:30. Dove posso verificare i numeri vincenti del Lotto? Puoi controllare i numeri vincenti di oggi sul sito ufficiale di Lotto Italia o su AtomHeartMagazine.com. Quando sarà la prossima estrazione del Lotto? La prossima estrazione del Lotto e SuperEnalotto è in programma per: Venerdì 23 Ottobre 2026

Conclusione Estrazioni Lotto oggi 22 Ottobre 2026

L’estrazione di oggi 22 Ottobre 2026 ha regalato fortuna a qualcuno? Se hai vinto, non perdere tempo e riscatta subito il tuo premio! Se invece non è andata bene, ritenta nella prossima estrazione.

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Fonti: Archivio SuperEnalotto (Sisal); Lotto-Italia (ADM) – risultati ufficiali.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.

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Prossima estrazione: venerdì 23 Ottobre 2026 · Calendario delle estrazioni