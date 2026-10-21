Estrazioni Lotto 22 Ottobre 2026: Numeri Vincenti oggi in diretta, SuperEnalotto e 10eLotto

Qui troverete tutti i numeri vincenti delle estrazioni Lotto oggi 22 ottobre 2026 e le ultime estrazioni di SuperEnalotto e 10eLotto.
Ti sei giocato i tuoi numeri fortunati? È il momento di scoprire i risultati in diretta delle estrazioni Lotto di oggi 22 Ottobre 2026! Qui trovi tutti i numeri vincenti, il jackpot del SuperEnalotto e la serie fortunata del 10eLotto.
Aggiornamento ufficiale dei risultati del concorso di oggi giovedì 22 ottobre 2026: di seguito trovi i numeri per ogni ruota del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto (con Jolly e SuperStar) e i 20 numeri del 10eLotto con Numero Oro, Doppio Oro ed Extra.
Indice
- Estrazioni Lotto oggi 22 Ottobre 2026: Numeri Vincenti per Ogni Ruota
- Numeri ritardatari (aggiornato al 22 Ottobre)
- SuperEnalotto Estrazioni 22 Ottobre 2026: Combinazione Vincente e Jackpot
- Quote SuperEnalotto 22 ottobre 2026
- 10eLotto Estrazioni 22 Ottobre 2026: I 20 Numeri Vincenti
- Verifica vincite
- Giorni e orari delle estrazioni
- Come Riscuotere una Vincita Lotto e SuperEnalotto
- Archivio Estrazioni Lotto
- FAQ – Domande Frequenti
- Conclusione Estrazioni Lotto oggi 22 Ottobre 2026
Estrazioni Lotto oggi 22 Ottobre 2026: Numeri Vincenti per Ogni Ruota
Ecco i numeri estratti per il concorso Lotto di oggi Giovedì 22 Ottobre 2026:
Estrazione del Lotto di giovedì 22 Ottobre 2026 alle 20:00. I numeri ufficiali compaiono qui in automatico, man mano che escono.
(Numeri aggiornati in tempo reale dopo l’estrazione ufficiale delle ore 20.00)
In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei numeri, aggiorna la pagina
Numeri ritardatari (aggiornato al 22 Ottobre)
Scopri i numeri ritardatari del Lotto di ogni ruota: CLICCA QUI.
SuperEnalotto Estrazioni 22 Ottobre 2026: Combinazione Vincente e Jackpot
Sei tra i fortunati vincitori del jackpot del SuperEnalotto di oggi 22 ottobre 2026? Ecco la combinazione vincente:
Estrazione del SuperEnalotto di giovedì 22 Ottobre 2026 alle 20:00. I numeri ufficiali compaiono qui in automatico, man mano che escono.
(Numeri aggiornati in tempo reale dopo l’estrazione ufficiale delle ore 20.00)
Quote SuperEnalotto 22 ottobre 2026
Estrazione del SuperEnalotto di giovedì 22 Ottobre 2026 alle 20:00. I numeri ufficiali compaiono qui in automatico, man mano che escono.
In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei numeri, aggiorna la pagina
Se hai centrato tutti i numeri, corri a riscuotere la tua vincita! Se non hai vinto il jackpot, ricorda che ci sono premi anche per chi fa 5, 4 o 3 numeri corretti.
10eLotto Estrazioni 22 Ottobre 2026: I 20 Numeri Vincenti
Anche il 10eLotto ha distribuito premi per l’estrazione di oggi 22 Ottobre 2026! Ecco i numeri dell’estrazione di oggi:
Estrazione del 10eLotto di giovedì 22 Ottobre 2026 alle 20:00. I numeri ufficiali compaiono qui in automatico, man mano che escono.
Se hai giocato l’opzione Doppio Oro, controlla anche i due numeri Oro per scoprire se hai vinto premi extra!
(Numeri aggiornati in tempo reale dopo l’estrazione ufficiale)
In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei numeri, aggiorna la pagina
GUARDA ANCHE: Estrazioni Eurojackpot oggi
Verifica vincite
Verifica vincite:
Giorni e orari delle estrazioni
Vuoi sapere quando si tengono le estrazioni del Lotto: QUI TROVI TUTTE LE INFORMAZIONI
Come Riscuotere una Vincita Lotto e SuperEnalotto
Se hai vinto e devi riscuotere la tua vincita, clicca qui: GUIDA RISCOSSIONE VINCITE
Archivio Estrazioni Lotto
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FAQ – Domande Frequenti
Le estrazioni si svolgono dalle 20:00 alle 20:30.
Puoi controllare i numeri vincenti di oggi sul sito ufficiale di Lotto Italia o su AtomHeartMagazine.com.
La prossima estrazione del Lotto e SuperEnalotto è in programma per: Venerdì 23 Ottobre 2026
Conclusione Estrazioni Lotto oggi 22 Ottobre 2026
L’estrazione di oggi 22 Ottobre 2026 ha regalato fortuna a qualcuno? Se hai vinto, non perdere tempo e riscatta subito il tuo premio! Se invece non è andata bene, ritenta nella prossima estrazione.
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Fonti: Archivio SuperEnalotto (Sisal); Lotto-Italia (ADM) – risultati ufficiali.
Prossima estrazione: venerdì 23 Ottobre 2026 · Calendario delle estrazioni