Era Ora, il film con Edoardo Leo è su Netflix

Il nuovo film italiano “Era Ora” è su Netflix. Si tratta del il remake di “Come Se non ci fosse un domani – Long Story Short”. Protagonisti sono Edoardo Leo e Barbara Ronchi. Leggi tutto sull’emozionante storia di Dante, un uomo che si ritrova a vivere un’esperienza unica e incredibile.

Indice

Era Ora, dove vederlo

“Era Ora” è il nuovo film italiano disponibile in esclusiva su Netflix da oggi, 16 marzo 2023, in tutto il mondo. Protagonisti sono Edoardo Leo e Barbara Ronchi, e il film è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Il remake del film australiano “Come Se non ci fosse un domani – Long Story Short“, racconta la storia di Dante e Alice, una coppia molto innamorata.

Era Ora, la trama

Dante è un uomo che sembra sempre in ritardo, sommando impegni tra lavoro e famiglia. Anche nel giorno del suo compleanno, arriva in ritardo, ma la situazione diventa ancora più strana quando si sveglia il giorno dopo, e si rende conto che è il suo quarantunesimo compleanno. Un anno è trascorso senza che se ne sia accorto, e la sua vita sembra passare troppo in fretta. Dopo il nuovo risveglio, si ritrova catapultato nel giorno suo quarantaduesimo compleanno, padre di una bambina. È trascorso ancora un altro anno. Il tempo scorre, la sua vita vola via e lui non riesce a fermare tutto questo.

Il cast

Edoardo Leo interpreta il protagonista Dante, mentre Barbara Ronchi è Alice. Nel cast ci sono anche Massimo Vertmuller, Francesca Cavallin, Mario Sgueglia e Raz Degan. La regia è di Alessandro Aronadio, che ha scritto la sceneggiatura con Renato Sannio.

Produzione

“Era Ora” è un film prodotto da BIM Produzione (società del gruppo Wild Bunch), Palomar (Mediawan Group) e Vision Distribution, ed è disponibile solo su Netflix. Puoi guardarlo su diversi dispositivi, come Smart TV, smartphone, tablet, PC, Sky Q e Sky Glass, Fire Stick TV e varie consolle di gioco.

“Era Ora” è un’emozionante storia che ti farà riflettere sul valore del tempo trascorso, e su come sia importante cogliere ogni momento della vita. Scopri questo film su Netflix e lasciati coinvolgere dalla straordinaria interpretazione di Edoardo Leo e dal talento di Alessandro Aronadio nella regia.