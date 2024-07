TIFF2024: Annunciati i Film in Lineup del Toronto International Film Festival!

Il Toronto International Film Festival (TIFF) 2024 ha svelato una lineup straordinaria, includendo nuovi progetti con star del calibro di Selena Gomez, Angelina Jolie, Ben Stiller, Elton John, Ron Howard, Pamela Anderson e Hugh Grant. Con l’aggiunta di questi film, l’edizione di quest’anno promette di essere un evento cinematografico imperdibile.

Progetti di Spicco

Selena Gomez ritorna con “Emilia Pérez”, un dramma che ha già conquistato il premio per la miglior attrice d’ensemble al Festival di Cannes. Il cast, che include anche Zoe Saldaña, Adriana Paz e Karla Sofía Gascón, ha segnato un traguardo storico con Gascón, la prima attrice transgender a ricevere un importante riconoscimento al festival.

Angelina Jolie presenterà “Without Blood”, con Salma Hayek. Descritto come una “storia parabolica di famiglia, guerra e vendetta,” questo progetto di Jolie è circondato da un alone di mistero che ha già catturato l’attenzione del pubblico.

Pamela Anderson debutterà in un ruolo con buzz per l’Oscar in “The Last Showgirl”, diretto da Gia Coppola. Il film, che avrà la sua prima mondiale al TIFF, racconta la storia di un’intrattenitrice veterana che affronta il prossimo capitolo della sua vita dopo la chiusura del suo spettacolo.

Altri Titoli di Rilievo

Tra gli altri titoli di spicco, Amy Adams recita in “Nightbitch”, diretto da Marielle Heller. Il film narra la storia di una donna che crede di trasformarsi in un cane, aggiungendo un tocco di fantasia oscura alla lineup del festival.

Ron Howard presenta “Eden”, che segue un gruppo di persone alla ricerca di solitudine nelle Isole Galápagos. Il film vede protagonisti Sydney Sweeney, Ana de Armas e Jude Law.

Ben Stiller debutta come produttore e star in “Nutcrackers” di David Gordon Green, mentre Hugh Grant partecipa con il suo nuovo film horror “Heretic”, che esplora una tentata conversione religiosa da parte di due missionari mormoni.

Documentari di Grande Impatto

Il TIFF è noto per ospitare prime mondiali di documentari su figure celebri. Quest’anno, saranno presentati nuovi documentari su Elton John (“Elton John: Never Too Late”), Andrea Bocelli (“Andrea Bocelli: Because I Believe”) e Bruce Springsteen (“Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band”).

Lineup Completa

Gala Presentations

“Andrea Boccelli: Because I Believe” di Cosima Spender (Regno Unito)

di Cosima Spender (Regno Unito) “Better Man” di Michael Gracey (Stati Uniti)

di Michael Gracey (Stati Uniti) “The Deb” di Rebel Wilson (Australia)

di Rebel Wilson (Australia) “Don’t Let’s Go to the Dogs Tonight” di Embeth Davidtz (Sudafrica)

di Embeth Davidtz (Sudafrica) “Eden” di Ron Howard (Stati Uniti)

di Ron Howard (Stati Uniti) “Elton John: Never Too Late” di R.J. Cutler e David Furnish (Stati Uniti, Regno Unito)

di R.J. Cutler e David Furnish (Stati Uniti, Regno Unito) “The Friend” di Scott McGehee e David Siegel (Stati Uniti)

di Scott McGehee e David Siegel (Stati Uniti) “Harbin” di Woo Min-ho (Corea del Sud)

di Woo Min-ho (Corea del Sud) “Meet the Barbarians” di Julie Delpy (Francia)

di Julie Delpy (Francia) “Nutcrackers” di David Gordon Green (Stati Uniti)

di David Gordon Green (Stati Uniti) “Oh, Canada” di Paul Schrader (Canada)

di Paul Schrader (Canada) “The Penguin Lessons” di Peter Cattaneo (Spagna, Regno Unito)

di Peter Cattaneo (Spagna, Regno Unito) “The Return” di Umberto Pasolini (Italia, Regno Unito)

di Umberto Pasolini (Italia, Regno Unito) “Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band” di Thom Zimny (Stati Uniti)

di Thom Zimny (Stati Uniti) “The Shrouds” di David Cronenberg (Canada, Francia)

di David Cronenberg (Canada, Francia) “Superboys of Malegaon” di Reema Kagti (India)

di Reema Kagti (India) “Unstoppable” di William Goldenberg (Stati Uniti)

di William Goldenberg (Stati Uniti) “Will & Harper” di Josh Greenbaum (Stati Uniti)

di Josh Greenbaum (Stati Uniti) “The Wild Robot” di Chris Sanders (Stati Uniti)

Special Presentations

“40 Acres” di R.T. Thorne (Canada)

di R.T. Thorne (Canada) “All of You” di William Bridges (Stati Uniti)

di William Bridges (Stati Uniti) “All We Imagine as Light” di Payal Kapadia (Francia, India, Paesi Bassi, Lussemburgo)

di Payal Kapadia (Francia, India, Paesi Bassi, Lussemburgo) “Anora” di Sean Baker (Stati Uniti)

di Sean Baker (Stati Uniti) “The Assessment” di Fleur Fortuné (Regno Unito, Germania, Stati Uniti)

di Fleur Fortuné (Regno Unito, Germania, Stati Uniti) “Bird” di Andrea Arnold (Regno Unito)

di Andrea Arnold (Regno Unito) “Bring Them Down” di Christopher Andrews (Irlanda, Belgio)

di Christopher Andrews (Irlanda, Belgio) “Can I Get A Witness?” di Ann Marie Fleming (Canada)

di Ann Marie Fleming (Canada) “Carnival is Over” di Fernando Coimbra (Brasile, Portogallo)

di Fernando Coimbra (Brasile, Portogallo) “Caught by the Tides” di Jia Zhangke (Cina)

di Jia Zhangke (Cina) “Conclave” di Edward Berger (Stati Uniti, Regno Unito)

di Edward Berger (Stati Uniti, Regno Unito) “The Cut” di Sean Ellis (Regno Unito)

di Sean Ellis (Regno Unito) “Emilia Pérez” di Jacques Audiard (Francia, Stati Uniti, Messico)

di Jacques Audiard (Francia, Stati Uniti, Messico) “The End” di Joshua Oppenheimer (Danimarca, Regno Unito)

di Joshua Oppenheimer (Danimarca, Regno Unito) “The Fire Inside” di Rachel Morrison (Stati Uniti)

di Rachel Morrison (Stati Uniti) “The Girl with the Needle” di Magnus von Horn (Danimarca, Polonia, Svezia)

di Magnus von Horn (Danimarca, Polonia, Svezia) “Hard Truths” di Mike Leigh (Regno Unito, Spagna)

di Mike Leigh (Regno Unito, Spagna) “Harvest” di Athina Rachel Tsangari (Regno Unito)

di Athina Rachel Tsangari (Regno Unito) “Heretic” di Scott Beck e Bryan Woods (Canada)

di Scott Beck e Bryan Woods (Canada) “I’m Still Here” di Walter Salles (Brasile, Francia)

di Walter Salles (Brasile, Francia) “I, the Executioner” di Ryoo Seung-wan (Corea del Sud)

di Ryoo Seung-wan (Corea del Sud) “K-POPS!” di Anderson .Paak (Stati Uniti)

di Anderson .Paak (Stati Uniti) “The Last Showgirl” di Gia Coppola (Stati Uniti)

di Gia Coppola (Stati Uniti) “The Life of Chuck” di Mike Flanagan (Stati Uniti)

di Mike Flanagan (Stati Uniti) “Love in the Big City” di E.oni (Corea del Sud)

di E.oni (Corea del Sud) “Millers in Marriage” di Edward Burns (Stati Uniti)

di Edward Burns (Stati Uniti) “Misericordia” di Alain Guiraudie (Francia, Spagna, Portogallo)

di Alain Guiraudie (Francia, Spagna, Portogallo) “Nightbitch” di Marielle Heller (Stati Uniti)

di Marielle Heller (Stati Uniti) “On Becoming a Guinea Fowl” di Rungano Nyoni (Zambia, Regno Unito, Irlanda)

di Rungano Nyoni (Zambia, Regno Unito, Irlanda) “The Order” di Justin Kurzel (Canada, Stati Uniti)

di Justin Kurzel (Canada, Stati Uniti) “The Piano Lesson” di Malcolm Washington (Stati Uniti)

di Malcolm Washington (Stati Uniti) “Piece by Piece” di Morgan Neville (Stati Uniti)

di Morgan Neville (Stati Uniti) “Quisling – The Final Days” di Erik Poppe (Norvegia)

di Erik Poppe (Norvegia) “Relay” di David Mackenzie (Stati Uniti)

di David Mackenzie (Stati Uniti) “Rez Ball” di Sydney Freeland (Stati Uniti)

di Sydney Freeland (Stati Uniti) “Riff Raff” di Dito Montiel (Stati Uniti)

di Dito Montiel (Stati Uniti) “Rumours” di Guy Maddin, Evan Johnson, Galen Johnson (Canada, Germania)

di Guy Maddin, Evan Johnson, Galen Johnson (Canada, Germania) “Sharp Corner” di Jason Buxton (Canada, Irlanda)

di Jason Buxton (Canada, Irlanda) “Shepherds” di Sophie Deraspe (Canada)

di Sophie Deraspe (Canada) “Sketch” di Seth Worley (Stati Uniti)

di Seth Worley (Stati Uniti) “We Live in Time” di John Crowley (Francia, Regno Unito)

di John Crowley (Francia, Regno Unito) “Went Up the Hill” di Samuel Van Grinsven (Nuova Zelanda, Australia)

di Samuel Van Grinsven (Nuova Zelanda, Australia) “Without Blood” di Angelina Jolie (Stati Uniti, Italia)

di Angelina Jolie (Stati Uniti, Italia) “Young Werther” di José Avelino Gilles Corbett Lourenço (Canada)

Il TIFF 2024 si terrà dal 5 al 15 settembre.