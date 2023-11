Yayoi Kusama. Infinito Presente – Mostra a Bergamo

Dal 17 novembre 2023 al 24 marzo 2024, Palazzo della Ragione a Bergamo ospiterà una straordinaria mostra dedicata all’artista giapponese Yayoi Kusama. L’evento è curato da Stefano Raimondi e promosso da The Blank Contemporary Art e Comune di Bergamo.

© Yayoi Kusama. Fotografia di Jason Schmidt.

Yayoi Kusama, la mostra

L’allestimento include una delle opere più iconiche di Yayoi Kusama, “Fireflies on the Water“, proveniente dalla collezione del Whitney Museum of American Art di New York. Quest’opera è una delle Infinity Mirror Room, stanze rivestite da specchi che creano un effetto di infinità e immersione sensoriale. La mostra offre ai visitatori la possibilità di entrare in questa installazione una persona alla volta, creando un’esperienza unica e suggestiva.

Il percorso introduttivo della mostra approfondisce la ricerca di Kusama attraverso poesie, filmati e documentazioni, offrendo uno spazio di condivisione fisica e digitale dell’esperienza dell’artista. Il pubblico può esplorare l’immaginario dell’artista da diverse prospettive, immergendosi nel suo mondo creativo.

Fireflies on the Water

“Fireflies on the Water” di Yayoi Kusama è un’installazione che si sviluppa in una stanza rivestita di specchi su tutti i lati, con una pozza d’acqua al centro e 150 luci appese al soffitto, creando l’effetto di lucciole che si riflettono all’infinito. Questo spazio apparentemente senza fine offre un’esperienza visiva e sensoriale unica, trasmettendo una sensazione di quiete e contemplazione.

Yayoi Kusama. Infinito Presente – Info e biglietti

La mostra è parte del programma del Festival di Arte Contemporanea ARTDATE, organizzato da The Blank e Palazzo Monti nelle città di Bergamo e Brescia. Un’opportunità straordinaria per i visitatori di immergersi nell’arte visionaria di Kusama e di vivere un’esperienza unica nella sua Infinity Mirror Room.

Biglietti in prevendita per “Yayoi Kusama. Infinito Presente”:

Singolo intero: €14,50; Under 18 ridotto singolo: €12,50

Gruppi (min. 15 persone, max. 30 persone per slot): €13,50; Gruppi Scuole (min.15 persone): €6,00

Gruppi Scuole + Laboratorio (min. 15 persone, max. 30 persone): €8,50

Gratuito: insegnanti in visita con la classe; bambini 0-3 anni; disabili e accompagnatori

Visite guidate (minimo 7 persone): €70,00

Acquista QUI il tuo biglietto per “Yayoi Kusama. Infinito Presente“.

