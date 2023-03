You 5, Penn Badgley: “Joe Goldberg avrà un nuovo potere”

You 5, Penn Badgley parla del futuro del suo personaggio (Joe Goldberg) nella fortunatissima serie Netflix.

La quarta stagione di You, il famoso thriller di Netflix, ha appena concluso la sua stagione con un finale da urlo. La serie, che fin dal suo debutto ha conquistato il pubblico, è stata vista da un gran numero di spettatori. Successo dovuto anche al personaggio affascinante e oscuro di Joe Goldberg, interpretato dal talentuoso Penn Badgley. Mentre la stagione 4 giunge alla fine, tutti sono in attesa di sapere cosa accadrà in You 5. Cosa riserverà il futuro per Joe, il protagonista della serie?

You 5 – Le anticipazioni di Penn Badgley

In una recente intervista a Entertainment Tonight, Badgley ha parlato di You 5, svelando un po’ di quello che ci aspetta nella prossima stagione. Parlando proprio del suo personaggio, ha affermato che Joe avrà un nuovo potere. Questo lo porterà a abbracciare la sua vera natura da predatore, lasciando che il suo istinto prenda il sopravvento sul suo cuore. Ora che Joe è il compagno di una delle donne più potenti al mondo, sa di avere risorse illimitate. Tutto ciò gli consentirà di agire impunemente senza temere le conseguenze.

“Joe è ovviamente tornato a casa, a New York ma adesso ha delle risorse illimitate. Ora ha quel potere che non aveva mai avuto prima. Adesso sta finalmente abbracciando la sua vera natura. Sta facendo prendere il sopravvento sull’uomo all’animale che è in lui. Sta lasciando che il suo istinto da predatore abbia la meglio sul suo cuore”.

Con You 5, quindi, ci si aspetta la stagione più sanguinaria della serie. Joe Goldberg sarà più oscuro che mai, anche se non si sa se alla fine dovrà fare i conti con le sue azioni. Intanto, la serie tv è stata eletta come la più vista di Netflix a febbraio. Non resta che attendere di vedere se manterrà questo primato anche a marzo.