Belve: anticipazioni sugli ospiti di stasera

Il talk show di Rai2, Belve, ospiterà questa sera tre personaggi noti al grande pubblico: Heather Parisi, Concita De Gregorio e Gabriel Garko.

Gli ospiti di Belve del 14/03/2023

Dopo il grande successo della scorsa settimana, durante la quale la modella Bianca Balti ha rilasciato alcune dichiarazioni scottanti, il programma è atteso con grande entusiasmo. In questa quarta puntata di Belve, la conduttrice Francesca Fagnani intervisterà tre personaggi dalle professioni molto diverse tra loro: una showgirl, una giornalista e un attore.

Heather Parisi

Heather Parisi è una cantante, ballerina e conduttrice televisiva che ha segnato la storia della televisione italiana grazie a programmi come Fantastico e Cicale Cicale. Nel corso della sua carriera, ha anche partecipato a diversi altri show, tra cui Ballando con le stelle e C’è posta per te. Tuttavia, durante la registrazione dell’episodio di Belve, la Parisi è stata raggiunta da un ufficiale giudiziario per un pignoramento relativo a una condanna per diffamazione per la quale non aveva ancora saldato il risarcimento stabilito dal tribunale. L’agente dei vip Lucio Presta ha vinto la causa contro di lei. Durante l’intervista, la Heather Parisi ha raccontato delle violenze subite e dei motivi che hanno spinto lei e la sua famiglia ad emigrare all’estero.

Concita De Gregorio

La seconda ospite di Francesca Fagnani è Concita De Gregorio, giornalista di punta della Repubblica e autrice di libri di successo come Cosa pensano le ragazze e Notti senza cuore. Durante questa puntata di Belve, De Gregorio parlerà di sé e condividerà il suo punto di vista critico sulla realtà.

Gabriel Garko

L’ultimo ospite è Gabriel Garko, noto attore e conduttore televisivo, protagonista di alcune delle serie tv italiane più amate come L’onore e il rispetto e Le tre rose di Eva. Durante la sua intervista a Belve, Garko parlerà della sua carriera e delle sue esperienze sul set.