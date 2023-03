Occhi Lucidi, il nuovo disco di Dr. Sayn, realizzato chiamando 6 artisti emergenti del panorama italiano. Sarà disponibile dal 31 marzo 2023.

Chi è Dr. Sayn e di cosa parla l’album

Dr. Sayn è un emergente produttore musicale siciliano, e il 31 marzo uscirà il suo primo album intitolato Occhi Lucidi. Si tratta di un EP che include sei artisti sotto la direzione di un solo produttore, creando così un progetto musicale ambizioso e profondo.

L’album esplora il tema delle relazioni tossiche tra i giovani e presenta diversi contrasti di sensazioni nelle varie canzoni. Dr. Sayn ha scelto di collaborare con sei artisti italiani emergenti, sia underground che non, per realizzare questo progetto musicale. La tracklist dell’album comprende cinque brani in cui emerge il tocco unico del produttore siciliano classe 1998.

La lista degli artisti che partecipano all’album di Dr. Sayn include nuove leve della scena musicale italiana, tra cui Commodo, Marte, Adriana, Numb, Emme e Rachelle.

Occhi Lucidi di Dr. Sayn sarà disponibile in formato digitale dal 31 marzo 2023, ma è possibile pre-salvare l’EP su Spotify da QUI.

La Tracklist di Occhi Lucidi

CERCANDOSI ORA feat. Commodo; SEI TU feat. Marte; PENSIERO VUOTO feat. emme; OCCHI LUCIDI feat. Adriana, Numb; PAZZO DI TE feat. Raçhelle;

