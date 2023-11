Possibile addio di Morgan da “X Factor” dopo le polemiche

Le voci riguardo a un possibile addio di Morgan da “X Factor” si fanno sempre più insistenti.

Morgan – La lite con i giudici a “X Factor”

Durante il quarto live di “X Factor“, Morgan è stato coinvolto in litigi con vari membri dello staff del talent show di Sky, creando un clima teso. Le polemiche e gli scontri sono sfociati in una serie di dichiarazioni offensive, coinvolgendo altri giudici e membri del programma.

Le polemiche si sono amplificate anche dietro le quinte, come dimostra un video di un fuorionda che continua a circolare sui social media. Nel video, si vede Morgan litigare animatamente con Ambra e poi lasciare la scena con un linguaggio offensivo. Questi comportamenti hanno generato una reazione negativa da parte del pubblico e dei fan dello show.

Morgan fuori da “X Factor”?

Nonostante non ci siano ancora conferme ufficiali da parte di Sky, le voci riguardo a un possibile allontanamento di Morgan da “X Factor” stanno circolando ampiamente. Le polemiche e il clima teso potrebbero influenzare la decisione dei vertici del programma. Resta da vedere se Morgan continuerà a essere parte del tavolo dei giudici o se sarà sostituito da qualcun altro.

Questi eventi si aggiungono alle controversie passate che hanno coinvolto Morgan, il quale aveva già rischiato di essere escluso dalla trasmissione in passato a causa di comportamenti discutibili. La situazione attuale potrebbe portare a una decisione definitiva da parte dei responsabili di “X Factor“, quando ormai mancano solo tre puntata alla fine dell’edizione.

Chi per sostituirlo?

In questo momento, con così poche puntate al termine dello show, potrebbe essere complicato trovare un sostituito pronto ad accettare il posto.

Morgan, durante il quarto live, ha comunque perso due concorrenti: Selmi e i SickTeens. In gara per la sua squadra restano solo gli Astromare. Un “dettaglio” che renderebbe meno traumatica una sua sostituzione in corsa.