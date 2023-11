L’universo di The Witcher si Espande con il Film “The Witcher: Sirens of the Deep”

Netflix annuncia il nuovo progetto animato legato all’universo di The Witcher, intitolato “The Witcher: Sirens of the Deep“. Questo film animato, ispirato alla saga di Geralt Di Rivia tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowski, è stato svelato durante l’evento online Geeked Week di Netflix.

I Dettagli

“The Witcher: Sirens of the Deep” è prodotto dallo Studio MIR, noto per lavori come “The Legend of Korra” e “Voltron: Legendary Defender” su Netflix. Doug Cockle, il doppiatore di Geralt di Rivia nei videogiochi di CD Projekt Red, riprenderà il suo ruolo nella versione originale del film. Gli scrittori di The Witcher, Mike Ostrowski e Rae Benjamin, firmano la sceneggiatura, mentre Kang Hei Chul torna come regista dopo il successo di “The Witcher: Nightmare of the Wolf“.

Le star di The Witcher, Anya Chalotra e Joey Batey, riprenderanno i ruoli di Yennefer di Vengerberg e Jaskier per il film d’animazione. La nuova arrivata nell’universo di The Witcher, Christina Wren, darà la voce al nuovo personaggio Essi Daven.

Trama The Witcher: Sirens of the Deep

Il film adatterà il racconto “A Little Sacrifice” di Andrzej Sapkowski. Geralt di Rivia, il cacciatore di mostri mutato, viene incaricato di indagare su una serie di attacchi in un villaggio di mare. Durante la sua indagine, si trova coinvolto in un conflitto secolare tra umani e sirene. Per risolvere il mistero e prevenire una guerra totale, Geralt deve fare affidamento su vecchi e nuovi alleati. Il film sarà ambientato tra gli episodi 5 e 6 della prima stagione di The Witcher.

Il video annuncio

Arriva Sirens of The Deep, con Doug Cockle che doppia Geralt nella versione originale.

Quando esce The Witcher: Sirens of the Deep

Il film sarà disponibile su Netflix a livello globale alla fine del 2024.

Con l’annuncio del film animato, gli appassionati della serie possono aspettarsi un’avvincente avventura animata che espande ulteriormente l’universo di The Witcher, portando in primo piano personaggi familiari e nuove sfide per Geralt di Rivia.