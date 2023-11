Arriva il Film su Elon Musk: Darren Aronofsky Potrebbe Essere il Regista

La società di produzione A24 ha avviato lo sviluppo di un film biografico su Elon Musk, il magnate della tecnologia e imprenditore di spicco. La notizia è stata riportata da Variety, che indica Darren Aronofsky come possibile regista. Il film sarà basato sulla biografia autorizzata di Musk scritta da Walter Isaacson.

Film su Elon Musk, cosa sappiamo

La A24, azienda di produzione newyorkese, si è assicurata i diritti dalla biografia di Walter Isaacson su Elon Musk (QUI su Amazon). Darren Aronofsky, noto per la sua regia in film come “Requiem for a Dream“, “Black Swan“, e “Mother!“, dovrebbe essere il regista del progetto. Walter Isaacson, autore anche della biografia su Steve Jobs, ha visto il suo lavoro adattato da Universal in un film nel 2015, con Michael Fassbender nel ruolo del CEO di Apple.

Chi è Elon Musk

Elon Musk ha guadagnato notorietà come fondatore di SpaceX nel 2002 e come uno dei primi investitori in Tesla, diventandone successivamente il presidente. Più recentemente, Musk ha fatto notizia con l’acquisto controverso di Twitter per 44 miliardi di dollari, ribattezzandolo “X”. Al momento, Elon Musk è la persona più ricca del mondo, con un patrimonio netto stimato oltre i 200 miliardi di dollari (dati di Bloomberg e Forbes).

Il libro

Elon Musk, l’innovatore che sta dietro ai veicoli elettrici, alle missioni spaziali private e all’intelligenza artificiale, è ritratto intimamente in questa biografia dell’autore di “Steve Jobs“. L’infanzia di Musk in Sudafrica è stata segnata dal bullismo e da un padre tanto carismatico quanto disonesto. Queste esperienze lo hanno trasformato in un individuo vulnerabile ma tenace, con un’alta tolleranza al rischio e una concentrazione maniacale sulle sue missioni.

Nel libro, l’autore Walter Isaacson offre uno sguardo intimo sulla vita dell’imprenditore miliardario. Musk, spesso criticato per le sue tendenze drammatiche, ammette di avere un’inclinazione a suscitare drammi che lo ha accompagnato per gran parte della sua vita. Isaacson ha trascorso due anni a osservare Musk e a condurre interviste con la sua famiglia, i suoi amici, i suoi colleghi e i suoi avversari per rispondere alla domanda se i demoni che guidano Elon Musk siano anche quelli che alimentano l’innovazione e il progresso.

Il film su Elon Musk, basato sulla biografia autorizzata di Walter Isaacson, rappresenta un progetto cinematografico che esplorerà la vita e le imprese del magnate. La potenziale regia di Darren Aronofsky aggiunge ulteriore interesse a questo progetto biografico.