Spotify si prepara a lanciare il servizio ‘Superpremium’

Spotify si prepara a lanciare l’abbonamento ‘Superpremium’ a $19.99/mese con audio lossless, playlist AI e molto altro. Ecco tutti i dettagli emersi.

Spotify Superpremium, cos’è

Sembrerebbe che Spotify sia pronta a lanciare il tanto atteso servizio “Superpremium“. Secondo quanto emerso dal codice di Spotify scoperto da Chris Messina, l’abbonamento disporrà di un elenco di funzionalità più ampio rispetto all’audio lossless a 24 bit che stavamo aspettando. Includerà anche gli strumenti di generazione di playlist AI, strumenti avanzati di mixaggio, ore aggiuntive di ascolto di audiolibri e un’offerta chiamata “Your Sound Capsule”.

Messina aveva già scoperto lo sviluppo di playlist AI da parte di Spotify la scorsa settimana, un modo per creare playlist uniche utilizzando svariati suggerimenti. Spotify, però, aveva rifiutato di confermare lo sviluppo, affermando che non avrebbe commentato possibili nuove funzionalità.

Tuttavia, i leak su Spotify Superpremium sono in giro da svariati giorni. Qualche settimana fa, l’utente Reddit Hypixely ha annunciato che il nuovo abbonamento costerà $19.99 al mese, allegando screenshot del codice di Spotify, e includerà playlist AI e audio lossless. Quest’ultimo non ha più il nome “HiFi“, il servizio premium che Spotify aveva introdotto anni fa ma che non era stato poi lanciato.

Interrogato sulla questione, il CEO di Spotify Daniel Ek dichiara: “Hi-Fi rimane una cosa che riteniamo abbia valore, ma è qualcosa che ha valore probabilmente per un pubblico più esperto nel mercato dello streaming. Siamo interessati a capire come potremmo utilizzarla per aumentare ulteriormente il nostro valore in futuro, ma al momento non abbiamo nulla da annunciare“. Leggendo tra le righe, probabilmente HiFi sarà utilizzato come un modo per aumentare i prezzi in futuro. Allo stato attuale, il servizio è invece stato rielaborato per raggiungere un pubblico più ampio.

Highlights, Your Sound Capsule e molto altro

Oltre all’audio lossless, l’utente di Reddit riferisce che gli utenti Superpremium saranno in grado di filtrare la propria libreria per stato d’animo, attività o genere. Funzionalità che Messina conferma, aggiungendo che ora sono disponibili anche opzioni come “vibrazioni” e “battiti al minuto”. Inoltre, Superpremium includerà 20-30 ore di ascolto di audiolibri, un po’ più delle recentemente annunciate 15 ore gratuite incluse nel classico abbonamento Spotify Premium.

Hypixely ha anche scoperto una funzionalità di Superpremium chiamata Soundcheck che ti informa sulle tue abitudini d’ascolto e ti permette di scoprire quale mix di suoni è “unicamente tuo”. Secondo Messina, questa funzione – chiamata “Your Sound Capsule” – sarà correlata all’esperienza di “Playlist In A Bottle” di Spotify, lanciata all’inizio di quest’anno. Inoltre, Messina ha trovato riferimenti ad un servizio Highlights, che sembrerebbero essere statistiche di ascolto simili a Last.fm.

“Da Spotify, siamo costantemente impegnati a migliorare la nostra offerta di prodotti e a offrire valore agli utenti. Tuttavia, non commentiamo speculazioni su possibili nuove funzionalità e al momento non abbiamo nulla di nuovo da condividere“, ha dichiarato un portavoce a TechCrunch.

