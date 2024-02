Sanremo 2024: cantanti e ospiti della seconda serata del Festival

Durante la seconda serata di Sanremo 2024 si esibiranno 15 cantanti, che saranno presentati dai restanti 15 artisti che non canteranno nel corso della serata.

Dopo una prima serata ricca di emozioni e ascolti record, il Festival di Sanremo 2024 prosegue con la seconda serata, presentando altri 15 artisti in gara. Amadeus, affiancato questa volta dalla co-conduttrice Giorgia, guiderà il pubblico attraverso un altro atto della competizione musicale più attesa dell’anno.

Scaletta seconda serata Sanremo 2024

La competizione entra nel vivo con 15 concorrenti che si esibiranno, presentati dai restanti 15 artisti che non canteranno nel corso della serata. Gli abbinamenti tra gli interpreti e i presentatori saranno fatti con un’estrazione a sorte durante la conferenza stampa di oggi.

Questa la scaletta:

Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole” presentato da Ghali

– “Il cielo non ci vuole” presentato da Ghali Renga Nek – “Pazzo di te” presentati da La Sad

– “Pazzo di te” presentati da La Sad Alfa – “Vai!” presentato da Mr.Rain

– “Vai!” presentato da Mr.Rain Dargen D’Amico – “Onda alta” presentato da Diodato

– “Onda alta” presentato da Diodato Il Volo – “Capolavoro” presentati da Rose Villain

– “Capolavoro” presentati da Rose Villain Gazzelle – “Tutto qui” presentato dai Bnkr44

– “Tutto qui” presentato dai Bnkr44 Emma – “Apnea” presentata dai Santi Francesi

– “Apnea” presentata dai Santi Francesi Mahmood – “Tuta gold” presentato da Alessandra Amoroso

– “Tuta gold” presentato da Alessandra Amoroso BigMama – “La rabbia non ti basta” presentata da Il Tre

– “La rabbia non ti basta” presentata da Il Tre The Kolors – “Un ragazzo una ragazza” presentati da Angelina Mango

– “Un ragazzo una ragazza” presentati da Angelina Mango Geolier – “I p’ me, tu p’ te” presentato da Fiorella Mannoia

– “I p’ me, tu p’ te” presentato da Fiorella Mannoia Loredana Berté – “Pazza” presentata da Sangiovanni

– “Pazza” presentata da Sangiovanni Annalisa – “Sinceramente” presentata da Maninni

– “Sinceramente” presentata da Maninni Irama – “Tu no” presentato dai Ricchi e Poveri

– “Tu no” presentato dai Ricchi e Poveri Clara – “Diamanti grezzi” presentata dai Negramaro

È Giorgia la co-conduttrice della seconda serata

Giorgia, che ha debuttato sul palco dell’Ariston nel 1994 con il brano ‘E Poi‘, si unirà ad Amadeus come co-conduttrice per la seconda serata. Il suo ritorno a Sanremo, in occasione dei 30 anni di ‘E Poi’, aggiunge un tocco speciale alla serata.

Ospiti prima serata Sanremo 2024

La seconda serata di Sanremo 2024 vedrà la presenza di ospiti speciali che arricchiranno ulteriormente lo spettacolo. Tra di essi:

John Travolta: L’attore internazionale John Travolta, noto per i suoi ruoli iconici in film come “Grease” e “Pulp Fiction“, sarà il super ospite della serata, portando la sua presenza carismatica sul palco dell’Ariston. Leo Gassmann: L’artista, che ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2023, presenterà il film “Califano” sulla vita del celebre cantautore italiano Franco Califano. Giovanni Allevi: Il pianista e compositore Giovanni Allevi farà il suo atteso ritorno sulle scene dopo la sua lotta contro un mieloma multiplo, regalando al pubblico un’emozionante esibizione durante la seconda serata di Sanremo 2024. Cast di ‘Mare Fuori’: Il cast della quarta stagione di ‘Mare Fuori‘, serie televisiva di successo, sarà presente sul palco, offrendo uno sguardo in anteprima sulla nuova stagione. Nuova Orchestra Santa Balera: In occasione dei 70 anni di ‘Romagna mia‘, la Nuova Orchestra Santa Balera si esibirà, celebrando un pezzo della storia musicale italiana. Rosa Chemical e Bob Sinclair: Torna anche Rosa Chemical, protagonista dell’edizione passata di Sanremo, che si esibirà dalla piazza Colombo, mentre il rinomato deejay internazionale Bob Sinclair farà ballare il pubblico dalla nave Costa Smeralda.

La classifica provvisoria dopo la prima serata

Questa la classifica provvisoria di Sanremo 2024:

Loredana Bertè – “Pazza” Angelina Mango – “La noia” Annalisa – “Sinceramente” Diodato – “Ti muovi” Mahmood – “Tuta gold”

I primi cinque classificati della seconda serata di Sanremo 2024 saranno annunciati alla fine, come ieri sera. La giuria delle radio e il televoto del pubblico contribuiranno a determinare la classifica.

Dove vedere il Festival di Sanremo 2024

Il Festival di Sanremo 2024 sarà trasmesso su Rai1 e in streaming su RaiPlay a partire dalle 20:45. La competizione si svolgerà dal 6 al 10 febbraio.

