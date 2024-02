Savana Funk al Retronouveau di Messina (03/02/2024) – Recensione e foto

Savana Funk live al Retronouveau di Messina. Recensione e foto della serata.

Savana Funk live a Messina

Dritto sparato dagli anni 60/70 il sound travolgente dei Savana Funk, groove ipnotici e riff psichedelici degni dei migliori Santana, la Motown si fonde con Tommy Guerrero, l’Africa tutta nei loro ritmi percussivi, Zappa si affaccia sorridente tra il noise e l’iperspazio siderale. Tutti, ogni singola persona nel raggio acustico della band si muove, salta, urla, si dimena. È impossibile rimanere fermi.

Si capisce il perché delle date al jova beach party, decine di migliaia di persone in una trance sudata genuina ed esplosiva, è il motivo per cui il buon Lorenzo li ha fortemente voluti.

Aldo Betto, Blake Franchetto e Youssef Ait Bouazza, instancabili macchine da groove, come il loro sound, diretti, schietti, divertenti, con il sorriso stampato che riconosci nei musicisti della madonna, che godono, si divertono sul palco, e vibrano del feedback del pubblico, dell’onda d’urto di rimando che torna a cascata dalla gente in estasi, questi sono i concerti, che vorresti durassero giorni interi, questi i musicisti che cerchi di non perderti mai quando sono in giro.

Abbiamo colto al volo l’occasione in vista del loro giro siculo, per andarli a vedere e sentire a Messina, presso Il Retronouveau, live club divenuto ormai un riferimento per band e cultori di concerti in Italia, e in cui i Savana Funk sono diventati ormai di casa. Queste le nostre cartoline ricordo del concerto del 3 Febbraio 2024.

Le foto della serata

Savana Funk – Gli Album

Savana Funk – 2017

Bring in The New – 2018

Tindouf – 2021

Ghibli – 2022

Prossimi Live del Retronouveau di Messina

08 Febbraio – I beddi Live

22 Febbraio – Max Collini

16 Marzo – Mixhell – Iggor Cavalera

13 Aprile – A Place to Bury Stranger

Cerca altri Concerti ed Eventi.