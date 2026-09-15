UTMB: continua la collaborazione tra Soles by Michelin e Rossignol

Nel trail running ogni dettaglio può fare la differenza. Dai sentieri rocciosi ai tratti fangosi, dalle lunghe distanze ai continui cambi di terreno, grip, stabilità e precisione sono elementi essenziali per affrontare ogni percorso con sicurezza. È in questo contesto che Soles by Michelin mette il proprio know-how nello sviluppo di suole ad alte prestazioni al servizio di Rossignol, dando continuità a una collaborazione dedicata al mondo del trail running.

In occasione dell’UTMB, appuntamento internazionale di riferimento per il trail running, la collaborazione si concretizza nella nuova Rossignol Vezor Race Department, evoluzione della Vezor lanciata nel 2024 e primo modello della futura linea Race Department del brand. Parte della collezione Spring/Summer 2027, la calzatura nasce da mesi di sviluppo e test insieme agli atleti del Team Rossignol Trail Running e integra una suola Soles by Michelin con mescola formula. Questa tecnologia garantisce elevati livelli di grip e controllo, accompagnando l’atleta nelle diverse fasi della corsa e al variare di terreno, pendenza e ritmo.

La mescola è abbinata a un battistrada caratterizzato da tasselli da 4,5 mm, specifiche zone di deformazione e canali per l’evacuazione dei detriti. Ogni elemento della geometria è stato studiato per ottimizzare il comportamento della scarpa nelle tre fasi fondamentali della corsa – frenata, transizione e propulsione – e assicurare aderenza e precisione sui terreni accidentati.

Il lavoro sulla suola si inserisce in un sistema sviluppato da Rossignol con il contributo diretto degli atleti del proprio Trail Running Team. La nuova Vezor Race Department mantiene infatti i punti di forza della Vezor originale, introducendo una costruzione ulteriormente affinata per le prestazioni ad alta velocità.

La tomaia in Matryx® Micro open weave con filati Kevlar® incrementa stabilità e supporto mantenendo un elevato livello di traspirabilità, mentre la ghetta protettiva migliora la tenuta del tallone e limita l’ingresso di detriti. I lacci dentellati consentono una regolazione precisa della calzata e il sistema Dragonfly Fit contribuisce a combinare stabilità, comfort e sostegno naturale del piede.

L’intersuola a doppia densità combina EVA compressa e N+FOAM, una schiuma supercritica azotata progettata per offrire resilienza e reattività. Tra i due strati trova spazio Diapazon+, una piastra composita in nylon e fibra di vetro sviluppata per favorire ritorno di energia, stabilità e sensibilità al terreno, mentre la tecnologia Sensor 3 interviene sull’interazione con tre aree chiave del piede coinvolte nel mantenimento dell’equilibrio.

La sinergia tra queste soluzioni e la suola Soles by Michelin dà vita a una scarpa leggera, stabile e dinamica, progettata per garantire una risposta precisa nelle condizioni di gara più impegnative.

Le prestazioni della Vezor Race Department sono già state messe alla prova durante la stagione 2026: Lucien Mermillon ha conquistato la vittoria alla Verbier Marathon by UTMB e il 4° posto alla SkyRace® des Matheysins, mentre Goulwen Kerneguez ha ottenuto il 4° posto alla 100K Alsace by UTMB.