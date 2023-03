Red Bull 64 Bars Live 2023 a Napoli – Info e biglietti

Red Bull 64 Bars Live 2023 – Sabato 7 ottobre in piazza Ciro Esposito torna il Red Bull 64 Bars LIVE, l’appuntamento dal vivo del format culto del rap nella sua forma più pura.

Indice

Red Bull 64 Bars Live 2023 Napoli – 7 ottobre 2023

ACQUISTA SUBITO I BIGLIETTI!

Red Bull 64 Bars Live 2023, lo show imperdibile che andrà in scena a Napoli il 7 ottobre 2023, vedrà protagonisti:

GEOLLIER

LAZZA

MILES

NOYZ NARCOS

ROSE VILLAIN

SALMO

Gli artisti, su uno stage immersivo a 360 gradi, si esibiranno in una scaletta ricca di momenti unici e sorprese. Portando dal vivo brani tratti dai Red Bull 64 Bars, oltre alle hit del proprio repertorio. Senza nessuna interruzione: un flusso continuo e senza pause per una performance non-stop che li vedrà coinvolti in una vera e propria maratona di puro rap.

La struttura del palco, rinnovata per la seconda edizione, permetterà agli spettatori di vivere un’esperienza diversa nel mondo delle liriche e delle sonorità di Red Bull 64 Bars Live. Come nel 2022, Scampia sarà allo stesso tempo cornice e protagonista dello show. Verranno coinvolti artisti locali, che si alterneranno sullo stesso palco dei main act durante il pre-show. La seconda edizione di Red Bull 64 Bars Live porterà a Napoli un’inarrestabile ondata di rap, per un appuntamento da non perdere, pronto a confermarsi tra gli show più importanti dell’anno. Destinato a lasciare un segno indelebile nella memoria del pubblico. L’evento si inserisce nel progetto ‘Napoli, Città della Musica‘ del Comune di Napoli volto a valorizzare i talenti che animano la città, mettere a sistema, e internazionalizzare la creatività musicale partenopea. Il tutto rendendo protagonisti i singoli territori che diventano così protagonisti del cambiamento.

Il live sarà disponibile in streaming, e poi on demand, su Red Bull Droppa, il canale YouTube totalmente dedicato alla nuova musica di Red Bull.

Acquista i biglietti

TicketOne

QUESTO IL LINK PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

Red Bull 64 Bars Live 2023 – Sabato 7 ottobre 2022 – Piazza Papa Giovanni II – NAPOLI