Le Novità Di Dicembre Su Rakuten TV

Dicembre è il mese dei regali per eccellenza, e su Rakuten TV non potevano mancare! In arrivo questo mese tanti titoli freschi di sala cinematografica, nuovi episodi del già iconico talent show di hairstyling HairStyle, The Talent Show, una libreria di contenuti gratuiti da vedere e rivedere e promo festive per tutti i gusti. Il Natale è già arrivato!

Rakuten TV – I film in arrivo a dicembre 2023

Oppenheimer, L’esorcista e Io Capitano

Molte le novità nella sezione TRANSACTIONAL della piattaforma. Disponibile per l’acquisto dal 21 dicembre il campione d’incassi Oppenheimer, fresco di sala cinematografica, del visionario Christopher Nolan. La storia dello scienziato americano J. Robert Oppenheimer e del suo ruolo nello sviluppo della bomba atomica, con star del calibro di Cillian Murphy, nel ruolo di protagonista, Emily Blunt e Matt Damon per citarne solo alcuni. Per gli amanti del genere horror, su Rakuten TV è in arrivo L’esorcista – Il credente, terrificante sequel dell’iconica pellicola del 1973 ed il primo in cui l’attrice Ellen Burstyn riprende il ruolo di Chris MacNeil dopo il primo capitolo.

Tanto drammatico quanto toccante, disponibile per l’acquisto dal 21 dicembre Io Capitano di Matteo Garrone. Premiato all’80ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia per la miglior regia: il viaggio di Seydou e Moussa, due giovani senegalesi che lasciano il loro Paese per raggiungere l’Europa affrontando il deserto, i centri di detenzione in Libia e la traversata nel mar Mediterraneo.

Last Film Show, L’Ordine Del Tempo e Paw Patrol

Dai toni drammatici anche Last Film Show. Storia di Samay, un bambino di nove anni che vive in un remoto villaggio dell’India con la passione per il cinema. Per perseguire il suo sogno dovrà lasciare ogni cosa che ama e andare via. Poi L’ordine del tempo di Liliana Cavani, presentato fuori concorso alla Biennale di Cinema di quest’anno, con Claudia Gerini, Alessandro Gassmann ed Edoardo Leo: un gruppo di amici si ritrova ogni anno in una villa per una festa di compleanno ma quest’anno scoprono che potrebbero mancare solo poche ore alla fine del mondo. Di tutt’altro stampo Paw Patrol: Il Super Film. Secondo film d’animazione basato sulla serie animata PAW Patrol creata da Keith Chapman che divertirà grandi e piccini!

Una Commedia Pericolosa, Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3 e tutti gli altri

Per gli amanti della commedia, ecco arrivare due titoli irresistibili su Rakuten TV. Con Enrico Brignano, Leandro Amato e Fortunato Cerlino, Una commedia pericolosa, in cui un uomo responsabile della sicurezza di un centro commerciale sogna di diventare un agente segreto e dalla finestra sul cortile di casa sua spia i condomini in cerca di azione.

In arrivo anche Il mio grosso grasso matrimonio greco 3. Il terzo capitolo del franchise, storia della famiglia greco-americana dei Portokalos, che, dopo la morte del patriarca Gus, si reca in Grecia per ritrovare le proprie origini. Un viaggio nel passato toccante, divertente e pieno d’amore! E ancora, gli appassionati del genere action rimarranno incollati allo schermo con The Creator, ambientato in un futuro post-apocalittico che coinvolge un mondo colpito da una guerra tra umani e intelligenza artificiale, e l’adrenalinico Gran Turismo, adattamento cinematografico dell’omonima serie di videogiochi e con David Harbour, Orlando Bloom e Archie Madekwe, che segue la storia vera di Jann Mardenborough, adolescente giocatore di eSport che diventa un pilota professionista della Nissan grazie alla sua bravura nei videogiochi.

Già disponibile per l’acquisto e dal 6 dicembre anche per il noleggio, il campione d’incassi Assassinio a Venezia. Il terzo capitolo della saga su Hercule Poirot diretta e interpretata da Kenneth Branagh. Nella Venezia del secondo dopoguerra, Poirot, ora in pensione e in esilio, partecipa con riluttanza a una seduta spiritica.

Rakuten TV – Il film e gli show già disponibili

Quale miglior modo di attendere l’uscita dei vostri film preferiti sul grande schermo se non con una bella maratona? Già disponibile in piattaforma per l’acquisto e per il noleggio una variegata selezione di titoli da vedere e rivedere. Da Diabolik e Diabolik – Ginko all’attacco dei Manetti Bros., in attesa dell’uscita in sala del terzo capitolo. Per arrivare alla saga di Ghostbusters a partire dall’iconica pellicola del 1984 Ghostbusters – Acchiappafantasmi, Ghostbusters II. Fino al più recente Ghostbusters: Legacy, e dall’universo DC disponibile anche Aquaman, per prepararsi al meglio all’uscita di Aquaman e il regno perduto.

La sezione FREE di Rakuten Tv

Ad arricchire la sezione FREE di questo mese una libreria di titoli per tutti i gusti. Già disponibile dal 16 novembre, con un nuovo episodio ogni settimana, il primo talent show di hairstyling HairStyle, The Talent Show. Condotto dal Maestro Rossano Ferretti e dal Global Hairstylist Rudy Mostarda. Il programma vede dieci parrucchieri professionisti provenienti da tutta Italia dimostrare il loro talento, abilità e creatività. Chi riuscirà ad aggiudicarsi il premio del valore di 150.000 euro e realizzare il sogno di aprire il proprio salone?

Con Colin Firth e Nicole Kidman, in arrivo a dicembre il drammatico Le Due Vie del Destino – The Railway Man. L’adattamento cinematografico dell’omonima autobiografia di Eric Lomax, scrittore e militare scozzese che, nel 1942, fu fatto prigioniero in un campo di prigionia giapponese. Per gli amanti del brivido, disponibili questo mese i primi tre capitoli della saga cinematografica horror Hellraiser con protagonista il demone Pinhead e i suoi seguaci Cenobiti.

I titoli action

Da vedere tutta d’un fiato una selezione di titoli action imperdibili di Rakuten TV:

The Rover , con Guy Pearce e Robert Pattinson. Storia di un uomo solitario che, 10 anni dopo un crollo economico globale, insegue gli uomini che gli hanno rubato la sua unica proprietà, per poi catturare uno dei fratelli dei ladri e formare con lui un legame difficile;

, con Guy Pearce e Robert Pattinson. Storia di un uomo solitario che, 10 anni dopo un crollo economico globale, insegue gli uomini che gli hanno rubato la sua unica proprietà, per poi catturare uno dei fratelli dei ladri e formare con lui un legame difficile; Borning: Corsa senza regole , in cui il protagonista Roy è stato sfidato a partecipare alla Street legal, la corsa illegale di auto sportive che percorre duemila chilometri attraverso la Norvegia da Oslo a Capo Nord;

, in cui il protagonista Roy è stato sfidato a partecipare alla Street legal, la corsa illegale di auto sportive che percorre duemila chilometri attraverso la Norvegia da Oslo a Capo Nord; Assalto a Wall Street, dai toni thriller, in cui il newyorkese Jim, che vive con una moglie malata, perderà ogni cosa in seguito ad un improvviso crollo dell’economia. Colmo di rabbia, mediterà vendetta per la vita che gli è stata portata via.

Infine tra i contenuti free di questa imminente stagione festiva non possiamo non ricordare la commedia per famiglie S.O.S. Natale con Jim Broadbent: l’avventura di un padre e un figlio che si uniscono per salvare il Natale quando scoprono che Babbo Natale dorme nel loro garage, dopo essersi schiantato con la sua slitta e in fuga dalla polizia.

La sezione FAST di Rakuten TV

Nella sezione FAST della piattaforma, che include televisione in streaming gratuita con pubblicità, non poteva mancare 100% Natale. Il nuovo canale pop-up dedicato interamente ai film del periodo più magico dell’anno! E per gli amanti della commedia, già disponibili Sansone, Fantastic Mr. Foxe tanti altri film per tutta la famiglia.

Le promo

Infine da segnalare una serie di promo da non perdere su Rakuten TV. Dal 4 dicembre e per tutto il mese una selezione di film tra cui Il grande Lebowski, Atomica Bionda, Casper e Il miglio verde, sarà in offerta per l’acquisto a 3.99€. Quale miglior modo per festeggiare il Natale se non con una bella maratona? A partire dal 18 dicembre e per tutte le feste fino all’8 gennaio, sconti fino al 60% sui titoli family, kids e animation con la promo natalizia. Per finire, i più nostalgici non resisteranno ad un rewatch dei propri Cinepanettoni preferiti. In promozione per l’acquisto a partire da 4.99€: Vacanze di Natale a Cortina, Vacanze di Natale ’95, Natale a New York, Natale sul Nilo, e Natale in Crociera vi aspettano!